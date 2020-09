Nová Včelnice přivítala nevyzpytatelný Lišov a předčila jej ve všech herních činnostech. Pokud by vylepšila koncovku, určitě by si soupeř odvezl více než tři branky. K Dyji zavítala českobudějovická Lokomotiva a domácí fotbalisté ji nakonec vyprovodili čtyřmi trefami, i když tři z nich zaznamenali až v závěru. Jak zápasy hodnotí trenéři obou vítězných týmů?

TJ Nová Včelnice – SK Lišov 3:1 (1:1)

Vladimír Bervid, trenér TJ Nová Včelnice: „Od začátku jsme měli vývoj pevně ve svých rukách. Soupeř nám částečně stačil jen v první půli, jinak jsme byli útoční a ve všech směrech lepší, dařila se nám kombinace i dlouhé míče a standardky. V 10. minutě po rohu na zadní tyč vrátil hlavou Malý balon do prostoru před bránou a Horák rovněž hlavou otevřel skóre. Paradoxně ze dvou možností Lišova v první půli byla jedna tyč a v 37. minutě vyrovnání. My promarnili čtyři šance, takže půle dopadla smírně. Po změně stran jsme dění na hřišti zcela ovládli a brankami Pivka a Petráše jsme si zajistili vítězství. Z naší strany to byla absolutní převaha, ale bohužel také festival promarněných šancí. Při vší úctě k soupeři jsme měli dát osm gólů. Na koncovce musíme tvrdě zapracovat, aby nás to v jiném utkání nemrzelo. Až na ni jsem s výkonem mužstva spokojený.“

Branky: 12. Horák, 60. Pivko, 73. Petráš - 38. Pechoč.

Rozhodčí: Tauber - Kollmann, Saidl. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

N. Včelnice: Koudelka – L. Šlapanský, Malý, Jaroš, Horák (89. O. Novotný) – Pivko, Fanta – Petráš, Tuček (78. Heřmánek), Didek (69. Mareš) – Němeček.

Centropen Dačice – Lokomotiva České Budějovice 4:0 (1:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Musím upřímně konstatovat, že se nehrálo příliš kvalitní utkání. Chyběl přesná kombinace a bylo jasné, že rozhodne větší bojovnost. Tu jsme vzhledem k domácímu prostředí měli my a zaslouženě zvítězili. Rozhodujícím faktorem bylo počínání v útočných vápnech. Zatímco Lokomotiva si vytvořila pouze dvě příležitosti, my jich měli daleko víc a dokázali je proměňovat, byť tři z nich až v závěrečné desetiminutovce. O branky se postarali Točík, Chyška, já a Dědič. Další šance jsme ještě zahodili. Domácí zápas jsme zvládli, ale budeme muset zapracovat na herním projevu, nebyl rozhodně takový, jaký bych si představoval.“

Branky: 24. Točík, 81. Chyška, 87. Beneš, 90. Dědič.

Rozhodčí: Písek - Cigáň, Náprava. ŽK: 1:6. Diváci: 60.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda, Brtník, Chyška, Křivánek (57. Vacek) – Hric (87. Šlápota), M. Votava, Točík, Šimánek (76. Vítkovský) – Beneš, Dědič.