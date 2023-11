Fotbalisté Nové Včelnice v 12. kole krajské fotbalové I. A třídy porazili po přestřelce Čtyři Dvory 5:3, svého soka v tabulce přeskočili a po nepovedeném úvodu sezony už se jim v soutěži dýchá o mnoho lépe, i když v tomto duelu po změně stran čtyřgólový náskok málem prohospodařili. Dačice zápas v Jistebnici nakonec neodehrály kvůli špatnému terénu, o čemž na místě rozhodli arbitři.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

TJ Nová Včelnice – SK Čtyři Dvory 5:3 (3:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Odehráli jsme velice kvalitní i produktivní první poločas, v němž jsme vstřelili tři branky a navíc jsme si ještě vytvořili i další slibné příležitosti. Vedli jsme zaslouženě a do druhé půle jsme šli s tím, že nesmíme zkraje inkasovat. To se nám povedlo a naopak jsme brzy přidali čtvrtou branku. Myslel jsem si, že bude uklidňující a rozhodující, ale nebylo to tak. Hosté po hodině hry snížili a my se zcela nesmyslně začali strachovat o výsledek. Místo abychom z nějakého rychlého útoku ještě skórovali, umožnili jsme po chybách soupeři snížit až na 3:4. Naštěstí se vzápětí po rychlém brejku trefil Didek, což už bylo rozhodující. První půle vyzněla jednoznačně v náš prospěch, ale po změně stran jsme nepochopitelně vypadli z role, i když jsme hodně prostřídali.“

Branky: 37., 47. a 81. Didek, 33. a 42. Tuček – 79. a 80. Hofmann, 64. Janeček. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Chvála – Náprava, Saidl. Diváci: 62.

N. Včelnice: Koudelka – Mojžíšek (81. Shelelia), Šlapanský, Vokuš (73. Malý), Kalkus (51. Průša) – Petráš, Tuček (60. Neubauer, Pivko, P. Jaroš – Didek, Blažek.

1.FC Jistebnice – FK Dačice nehráno

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Domácí nás předem informovali, že mají hřiště pod vodou, ale po konzultaci s krajskou STK jsme se do Jistebnice vypravili s tím, že o osudu utkání rozhodne sudí. Ten nakonec naznal, že terén je nezpůsobilý a utkání bylo odloženo. Se soupeřem jsme se domluvili, že bychom jej odehráli 16. března před startem jarní části, ale uvidíme, jak se k tomu postaví STK.“