Krajská fotbalová I. A třída měla na programu druhé kolo. Dačice doma ztratily dobře rozehraný duel s táborským Meteorem a Nová Včelnice prohrála ve Veselí nad Lužnicí gólem z 89. minuty. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Nové Včelnice prohráli ve Veselí nad Lužnicí 0:1. | Foto: Stanislav Hladík

Centropen Dačice – Meteor Tábor 3:4 (2:0)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Utkání se hrálo ve svižném tempu, oba týmy vysoko napadaly a nutily soupeře k chybám. Nám tato taktika přinesla ovoce v první půli, kdy jsme dali dva góly, které vstřelil Peňáz a já ze standardky, ale bohužel jsme nepřidali uklidňující třetí trefu. Druhý poločas se pro změnu nesl v režii hostů, kteří z tlaku vytěžili více šancí a gólů než my v úvodním dějství a obrátili výsledek na 2:4. Snížili jsme až minutu před koncem zásluhou Votavy, takže na vyrovnání už nám nezbyl čas. Vzhledem k tomu, že v první půli jsme byli lepší my a ve druhé Meteor, spravedlivější by byla remíza, ale nedá se nic dělat.“