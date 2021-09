V Nové Včelnici došlo v minulém týdnu ke změně trenéra. Vladimír Bervid dal vedení klubu po nepovedeném začátku sezony a porážce s táborským Meteorem svou funkci k dispozici, a to ji nakonec přijalo a do pozice hrajícího kouče jmenovalo Zdeňka Malého. Ten pak přímo z hrací plochy na českobudějovické Slavii vedl svůj tým k první výhře v sezoně.

Dačice naopak svého hrajícího kormidelníka Jana Beneše v Lišově postrádaly a je otázkou, jak by se s ním zápas vyvíjel. Každopádně Centropen tahal za výrazně kratší konec a výsledkem je sedmigólový debakl.

SK Lišov – Centropen Dačice 7:0 (4:0)

Josef Brtník, kapitán Centropenu Dačice: „Lišov předvedl svou klasiku, nechal nás hrát a čekal na naše chyby. Těch bylo opravdu hodně, čímž jsme mu roli usnadnili. Soupeř má navíc kvalitní útočníky, kteří dovedou obejít protihráče, udržet balon a přesně zakončit. Během první půle tak nastříleli čtyři góly a měli i další příležitosti. My vůbec nic, jen zbytečné ztráty. Po přestávce jsme chtěli s vývojem zápasu ještě něco udělat, ale inkasovali jsme hned v 46. a v 51. minutě a úplně se nám to sesypalo. Lišov hrál zcela uvolněně, my sice taky měli nějaké možnosti, ale tentokrát nám nebylo souzeno.“

Branky: 6., 24., 30. a 46. Kandl, 36. Koláček, 51. Hlaváč, 79. Mach. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Landík - Mráz, Jeřábek. Diváci: 55.

Dačice: V. Zejda -Jakub Vacek, Lovětínský, Chyška, Máša (46. Vítkovský) – Šlápota (67. V. Moučka), M, Votava, Brtník, T. Zejda, Přikryl – Křivánek

Slavia České Budějovice – TJ Nová Včelnice 1:3 (0:0)

Luboš Cypra, předseda TJ Nová Včelnice: „V týdnu došlo ke změně na trenérském postu. Vladimír Bervid nabídl po špatném začátku sezony a poráže s Meteorem svou funkci k dispozici, my jsme to ve výkonném výboru projednali a nakonec jsme rozhodli, že uděláme změnu. Za odvedenou práci mu děkujeme. Mužstvo nyní v roli hrajícího kouče vede Zdeněk Malý. Na Slavii jsme začali dobře, měli převahu a vytvářeli jsme si šance, ale v první půle jsme žádnou nedokázali zužitkovat, i když Malý trefil tyč. Po změně stran se Slavia trochu zvedla, měla i několik závarů, ale to jsme přežili a postupně se vrátili k výkonu z první půle. Skóre otevřel v 65. minutě Didek, který dorazil střelu Tučka. Pak sice Slavia vyrovnala z penalty, když jsme po chybě v defenzivě faulovali ve vápně, ale za čtyři minuty jsme naopak pokutový kop zahrávali my, neboť domácí srazili Mareše, a Jaroš jej s přehledem proměnil. Soupeř hru otevřel a po brejku Mareše s Němečkem druhý jmenovaný přidal třetí trefu.“

Branky: 73. Wejskrab (pen.) - 65. Didek, 77. D. Jaroš (pen.), 79. Němeček. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Pravda -Landík, Šťastný. Diváci: 100.

N. Včelnice: Tušil – Vokuš, Malý (77. Novotný), Šlapanský, Tuček (83. Holec) – Petráš, D. Jaroš, Pivko, Němeček, Mareš – Didek (70. P. Jaroš).