Jan Beneš, trenér Dačic: „Bylo hrozné počasí, ale hřiště nebylo tak špatné. V úvodu byli lepší domácí, začali aktivně, ale nevytvořili si žádnou příležitost. My jejich tlak přestáli a naopak si sami vypracovali slibné šance. Branku jsme ovšem nevstřelili a Tábor nás za to do přestávky potrestal dvěma góly. Druhý poločas jsme zahájili aktivně, jenže Meteor pak přidal třetí trefu a tím de facto utkání rozhodl. Poté byl ještě vyloučený brankář Zejda za ruku mimo vápno, a protože jsme neměli náhradního gólmana, musel jej nahradit jeho bratr, obránce Tomáš. Tábor vytáhl skóre až na 5:1, ale v závěru vypadl ze hry a my i v deseti snížili na 3:5. Přes bojovný výkon žádné body nevezeme, pro nás však bude důležitější nadcházející domácí zápas s budějovickou Slavií. O naše branky se postarali Štolba z penalty v 60. minutě a v závěru Brtník a Vacek.“

Branky: 33. a 57. Kollárik, 24. Štumfol, 81. Fiala, 85. Klestil – 60. Štolba (pen.), 90. Brtník, 91. Vacek. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (67. V. Zejda). Rozhodčí: Petričák - Brych, Handšuch. Diváci: 60.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda, Chyška, Leitkep, Máša (46. Slabý) – Přikryl, Brtník, M. Votava, Vítkovský (60. Peňáz) – Beneš (60. Vacek), Štolba.

TJ Nová Včelnice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 2:1 (1:1)

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Asi půl roku jsme nevyhráli, takže máme pochopitelně radost. První půli jsme byli lepší, měli jsme i víc šancí. Jen Didek mohl dát tři góly. Naštěstí se aspoň jednou se prosadil a poslal nás do vedení. Veselí vyrovnalo pět minut před přestávkou a byl zbytečný gól.. Druhou půli jsme nezačali tak, jak jsme si řekli, a dostávali jsme se pod tlak. Naštěstí jsme dali druhý gól a měli i další šance. Je ale třeba přiznat, že Veselí bylo po změně stran lepší. Hosté měli pár závarů, které jsme hasili na poslední chvíli. Jedním z nejlepších hráčů byl Němeček, který se v 67. minutě postaral i o rozhodující trefu. Ukázal, že když ho to zrovna baví, je to kvalitní fotbalista. Za první půli jsme si body zasloužili, předvedli jsme bojovný výkon a hráli to, co je v našich silách. Nyní jedeme do Nemanic, které jsou čtyři body před námi, takže půjde o velice důležité utkání. Jdeme dál, zatím ještě žijeme.“

Branky: 35. Didek, 67. Němeček – 40. Marcilis. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Pečenka – Průchová, Saidl. Diváci: 30.

N. Včelnice: Vokuš – Tuček, Malý, Šlapanský, P. Jaroš – Petráš (78. Berounský), D. Jaroš, Havlíček, Pivko (81. Kolář), Němeček – Didek.