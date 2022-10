TJ Nová Včelnice – Lokomotiva České Velenice 3:1 (2:1)

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Jediné pozitivum vidím v tom, že jsme vyhráli. Bohužel, navázali jsme na špatný výkon z Lomnice, neběhali jsme, nehráli jako tým, hádali jsme se mezi sebou a uráželi, což se mi vůbec nelíbilo. Takhle bychom se rozhodně prezentovat neměli, to by nás asi dlouho nebavilo. Jsem z toho rozpačitý a zklamaný, když jsem viděl, jak se k sobě hráči na hřišti chovají. Velenice zaslouží uznání, společně s Borkem působily jako nejlepší tým, na který jsme zatím narazili.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Ve Včelnici to pro nás bylo smolné utkání. Dostali jsme dvě opravdu laciné branky, kdy při jedné náš brankář podklouzl v malém vápně, které bylo dosypáváno hlínou těsně před zápasem. Neproměnili jsme pokutový kop a další gól nám nebyl uznaný pro údajný ofsajd, který viděl snad jenom asistent pan Studený. Velkou šanci neproměnil také Samec. Bylo to vyrovnané utkání, kterému by spíše slušela remíza. Kluci odvedli se silným protivníkem slušný výkon. Bohužel pro nás, všechny body zůstaly ve Včelnici.“

Branky: 4. a 54. Petráš, 14. D. Jaroš – 23. Martinec. Rozhodčí: Šíma – Studený, Bartyzal. ŽK: 3:1. Diváci: 40.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Sokol Slavonice 0:0

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Na domácím hřišti jsme chtěli potvrdit tři body z minulého kola. To se nám zkraje utkání na těžkém terénu co se týče kombinace dařilo, ale postupem času jsme uvadali a ve druhé půli už jsme podávali velmi slabý výkon, umocněný neproměněnou penaltou. V závěru jsme byli vůbec rádi, že zápas skončil remízou.“

Martin Skoumal, trenér Slavonice: „Utkání bylo velmi těžké, hrálo se za drobného, ale vydatného deště, terén byl silně podmáčený a měkký. To napovídalo, že to bude spíše boj a moc krásy tento duel nepřinese. Chtěli jsme se vyvarovat zbytečných chyb, což se nám v celku dařilo, hráli jsme organizovaně a s domácími drželi krok, šance byly na obou stranách. Po dlouhé době se nám celkem vydařil vstup do druhého poločasu, až do momentu v 63. minutě, kdy domácí hráč upadl bez zřejmého zavinění ve vápně a byl proti nám již v druhém utkání po sobě odpískán velice přísný pokutový kop. Naštěstí spravedlnost se ukázala a exekutor Arenberger penaltu neproměnil. Tvrdou střelu na levou stranu vytěsnil náš gólman Honza Pospíchal, který bravurními zákroky, po velkém tlaku domácích, mezi 63. a 70. minutou náš tým podržel. Tlak jsme přestáli a mohli jsme v posledních minutách rozhodnout, ale nepodařilo se. Na jednu stranu jsem za bod rád, venku jsme ještě neprohráli, ale je to málo. Bohužel, v druhém utkání po sobě jsme nedali gól a bez toho se prostě nevyhrává a body nezískávají. Navíc jsme odjížděli s pocitem, že jsme v Suchdolu neměli vyhrát…“

Rozhodčí: Ovčáček – Ernst, Racz. ŽK: 2:3. Diváci: 80.

SK Horní Žďár – FK Kardašova Řečice 2:3 (1:2)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Hrálo se zajímaví utkání, ve kterém padlo pět gólů, spousta žlutých a taky jedna červená karta pro hostujícího brankáře. Nezbývá než uznat, že Řečice vyhrála naprosto zaslouženě, protože i v deseti lidech předváděla týmovější a fotbalovější výkon.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Utkání se hrálo na velmi těžkém, bahnitém terénu. Ten byl zřejmě i příčinou chyby v rozehrávce domácího brankáře v úvodu utkání, kterou s přehledem potrestal Tajml. Ten navrch v desáté minutě po centru Valka vstřelil druhou branku. Výborný vstup jsme mohli potvrdit a rozhodnout, ovšem to se nám ani v několika vyložených příležitostech nepodařilo. Naopak v 27. minutě jsme špatně zajistili rohový kop a domácí se dostali do rychlého brejku, který zastavil brankář Houdek pouze za cenu faulu a červené karty. Čekalo nás tak dlouhých 60 minut v deseti. Do přestávky jsme se snažili hrát otevřenou partii, ale soupeři se podařilo pár přečíslení a dvě minuty před přestávkou snížil na rozdíl branky. O pauze jsme si řekli několik taktických pokynů, které se nám ve druhé půli dařilo plnit. Vytvořili jsme si několik šancí. Tu největší měl Valek, který šel sám na brankáře, ale nezvolil dobré zakončení. Přesto jsme dokázali vstřelit vítěznou branku, když Tajml zúročil svůj fyzický fond a za mírného přispění obránce zkompletoval druhý hattrick v sezoně. Za tři minuty jsme náš gólový účet ještě rozšířili. Sice nešťastně a do vlastní sítě, ale ani to nás nesrazilo a zápas jsme díky skvělému týmovému výkonu dovedli do vítězného konce. Za mě veliký klobouček všem. Kluci duel, který je stál neskutečně sil, odmakali do jednoho. Takže za celé utkání a předvedený výkon pochvala a respekt.“

Branky: 43. Beneda, 66. Princ – 5., 10. a 63. Tajml. Rozhodčí: J. Chvála – Filípe, D. Macháček. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (27. Houdek). Diváci: 89.

Jiskra Třeboň B – FK Studená 0:0

Miloš Lindourek, asistent trenéra Studené: „Zápas lze zhodnotit velmi jednoduše. Opět jsme ztratili body jen kvůli tomu, že jsme neproměnili tutové šance. Na ty z kategorie “vyložených” to bylo asi 8:2 v náš prospěch. Druhý zápas za sebou jsme nevstřelili gól, je tedy jasné, co nás trápí a sráží. Zarážející je i skutečnost, že v zápise o utkání bylo napsané, že se hraje v Břilicích. O změně hrací plochy za umělou trávu v Třeboni jsme se od činovníků z kraje dozvěděli hodinu před zápasem, když jsme dorazili do Břilic… Na rozcvičku k zápasu jsme tak na umělce vyběhli až deset minut před úvodním hvizdem…“

Rozhodčí: Křížovský – Kříž, Bumba. ŽK: 1:2. Diváci: 68.

FK Borek – Jiskra Nová Bystřce 1:3 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Vzhledem k výkonům, které Borek letos předvádí, jsme šli do utkání s respektem, navíc bez zraněného kanonýra Havla, kterého jsme zastoupili výborným kolektivním výkonem. Patnáct minut se hrál rychlý fotbal, čemuž nahrával i mokrý trávník. Domácí udeřili z první vážnější návštěvy u naší brány, kdy se po našem špatném dostoupení přesně trefil Kocina. Oceňuji, že jsme se po gólu rychle oklepali a převzali otěže hry. Brankář Pytel postupně vychytal tutovku Králíčka i střelu Bobála. Do druhé půle jsme vstoupili výborně a soupeře jsme zatlačili. Bobála v čisté šanci fauloval kapitán Horejš a Frühauf z penalty bezpečně vyrovnal. Chvilku po něm si na Králíčkův centr naskočil Janoušek a krásnou hlavičkou o tyč nás poslal do vedení. Dařila se nám kombinace, byli jsme silní v osobních soubojích a domácí jsme nepustili do vážnější příležitosti. V závěru se nám povedl brejk a výborně hrající Bobál předložil dárek Frühaufovi. Oceňuji, že jsme už po několikáté letos dokázali otočit zápas a hlavně na Borku, který doma čtyři roky neprohrál. Celý tým za předvedený výkon zaslouží absolutorium.“

Branky: 11. Kocina – 55. (pen.) a 78. Frühauf, 60. Janoušek. ŽK: 2:1. Diváci: 80.

AC Buk – Sokol Neplachov 1:4 (1:2)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Zápas ze silným Neplachovem nás nezastihl v dobrém rozpoložení. Dělali jsme spoustu individuálních chyb a soupeř je trestal. Kvůli tomu jsme poprvé v sezoně prohráli. Je třeba se z toho poučit a vrátit se na zem. Víc k tomu není co dodat. Poděkování zaslouží oba tábory fanoušků, které se sešly v hojném počtu.“

Branky: 18. (pen.) Tomšík – 58. a 69. Hindy, 1. Mohamed, 22. (pen.) Novotný. Rozhodčí: Cigáň – Boček, Bartyzal. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

SK Ševětín – Tatran Lomnice nad Lužnicí 2:0 (2:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Je těžké to hodnotit. Na zápas se složitě poskládala sestava. Čerstvě propískované hřiště bylo hrozné, ale pro oba stejné. Jinak pořád stejná pohádka. My jsme na začátku opět neproměnili tři brejky, inkasovali jsme po rohu po špatném obsazení hráče, na druhém gólu se podepsal terén, kdy míč z nákopu skoro neodskočil a domácí hráč se k němu lacino dostal. Zbytek utkání už byla marnost, když jsme bojovali hlavně s terénem a sami se sebou.“

Branky: 24. Klapuš, 33. Petřík. Rozhodčí: Novák – Granec, Hora. ŽK: 1:2. Diváci: 50.