Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Na Horní Žďár se nám dlouhodobě nedaří, ale hosté přijeli s několika absencemi v sestavě a od začátku tak byly karty rozdány v náš prospěch. Chtěli jsme vstřelit první branku, aby se neopakovalo týden staré utkání v Třeboni, kdy jsme z obrovského tlaku nebyli schopni skórovat. Už ve druhé minutě měl tutovku Havel, chvilku po něm Rešl bravurně zlikvidoval hlavičku Kubeše. Po patnácti minutách už udeřilo, Havel se proháčkoval obranou a našel úplně volného Frühaufa, který nás poslal do vedení. Hosté hrozili především po standardních situacích, po rohových kopech a autech vzniklo několik závarů a při jednom z nich nás skvělým zákrokem podržel Podolský. Ke konci první půle neuspěl ze samostatného uniku náš Bobál ani Králíček, jenž v čisté šanci ještě hledal spoluhráče, a tak se šlo do kabin za našeho hubeného vedení. Druhá půle pokračovala v podobném duchu, skvělý Rešl držel hosty dlouho ve hře, když dvakrát neskutečně vychytal Bobála. V 70. minutě se po rohovém kopu prosadil netradičně Petr Celý a utkání tím definitivně zlomil. Chvilku po něm svůj poctivý výkon korunoval gólem ještě Petr Bobál. Hosté odpověděli střelou z dálky, jež skončila na břevně Podolského brány. Účet utkání uzavřel aktivní Jirka Havel, který dokončil dobrou práci Ondry Nováčka. Proti bojujícímu ale oslabenému soupeři tak bereme zasloužené tři body.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Zápas se nesl ve fotbalovém stylu a oba týmy se chtěly prezentovat hrou po zemi, Bystřice se ujala vedení v 15. minutě, náš výkon byl i tak nadále koncentrovaný a do šancí jsme se dostávali i my. Ale potřebné štěstí ke skórování tentokrát chybělo. Skvělý Rešl opět držel šance týmu na lepší výsledek po celý zápas výbornými zákroky. Druhý poločas jsme se snažili hrát nadále kompaktně a prvních 25 minut se to i dařilo, bohužel dva slepené góly kolem 70. minuty nás položily. Domácí přidali ke konci zápasu ještě čtvrtou branku a tím nám přichystali nejvyšší letošní porážku.“

Branky: 15. Frühauf, 70. Celý, 71. Bobál, 83. Havel. Rozhodčí: Svoboda – Novák, Heřmánek. ŽK: 0:3. Diváci: 70.

Sokol Neplachov – Sokol Suchdol nad Lužnicí 3:1 (1:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „V Neplachově se hrál celkem slušný fotbal. Zkraje jsme měli trošku štěstí, kdy nás podržel gólman, pak jsme začali velmi dobře kombinovat a výsledkem byl ve 30. minutě krásný gól Jirky Brabce. O chvíli později jsme mohli vedení navýšit, ale z malého vápna šel balon jen do tyčky. Poté šel sám na bránu i Dan Trmal, ale opět neúspěšně a samozřejmě platilo nedáš dostaneš a půle skončila 1:1. Po změně stran jsme měli ještě tři další brankové příležitosti, které jsme nedali a v 70. minutě jsme dostali hloupý gól po nedůsledném bránění ve vápně. Ve snaze zápas aspoň vyrovnat jsme v závěru inkasovali potřetí a tím bylo rozhodnuto.“

Branky: 70. a 90. Hindy, 33. Houska – 29. Brabec. Rozhodčí: Filípek- J. Chvála, Macháček. ŽK: 3:3. Diváci: 67.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Slavonice 3:1 (1:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „První poločas jsme vůbec nebyli lepším týmem, ale měli jsme konečně také štěstí. Několik vyložených šancí hostů zneškodnil skvěle chytající Ondra Vala a z trestného kopu se krásně trefil Lukáš Čáp. Jinak jsme toho moc nevymysleli. V přestávce jsme hráče upozorňovali, aby hráli aktivně a nezačali hned výsledek bránit. Ovšem marně, hned od začátku druhého poločasu jsme se podělali, zalezli na vápno a bylo otázkou času, kdy přijde trest. No a brzy bylo vyrovnáno. V reakci na špatnou hru jsme třikrát vystřídali a hra se zlepšila. Začali jsme se dostávat před branku soupeře a možná jsme byli i o něco lepší. Odměnou nám byly dva proměněné rychlé protiútoky, které chladnokrevně zakončili Vašek Melichar a Vojta Kaštánek. Vítězství se rodilo těžce, ale jsme za něj hodně rádi.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Utkání jsme začali aktivně, soupeře jsme přehrávali a vytvářeli si velké množství stoprocentních šancí, které jsme jako vždy neproměňovali. Naopak domácí nás potrestali z přímého kopu z první střely na branku. Ve stejném duchu jsme pokračovali do naší vyrovnávací branky v 56. minutě. Nic nenapovídalo tomu, že bychom zápas neměli zvládnout, bohužel, místo toho, abychom byli psychicky nahoře, jsme se sesypali. Naše hra byla od toho momentu tragická a domácí nás dvěma identickými góly potrestali. Prohrát takový zápas je skutečně umění, a kdyby se hrálo na spálené šance, tak jsme až do konce sezony bezkonkurenčně první.“

Branky: 27. Čáp, 77. Melichar, 86. Kaštánek – 56. Marhoun. Rozhodčí: Klimeš – Rous, Bartyzal. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

FK Studená – TJ Nová Včelnice 2:3 (0:3)

Petr Adamec, trenér Studené: „Zajímavý zápas svým průběhem. Nezachytili jsme začátek a v desáté minutě to bylo 0:2. Včelnice nás jasně přehrávala a bylo krásně vidět aktuální rozpoložení týmů. Nám samozřejmě nepomohlo, že jsme za 45 minut museli třikrát střídat, ztráta Adama Přikryla a Tomáše Přibyla v našem stavu je velký problém. Bohužel to vypadá na dlouhodobější absence. Dlouho jsem neviděl z naší strany tak špatný poločas a hlavně naivní hru. Druhá věc je, že Včelnice zahrála velmi dobře. Po přestávce bylo znát, že Včelnice vede 3:0 a je v pohodě. Okolo 60. minuty hosté třikrát vystřídali a to do té doby velmi dobré hráče. Nám se začalo dýchat lépe a nebylo daleko od toho, abychom využili toho, že si hosté mysleli, že je hotovo. Dva rychlé góly Dvořáka a Lindourka nás vrátily do hry. Včelnice už spoléhala jen na rychlonohého Didka a my se hnali za vyrovnáním. Deset minut před koncem zahrál Jaroš v pokutovém území rukou a měla se kopat jasná penalta. Rozhodčí ale odvahu nenašel. Včelnice však vyhrála zaslouženě, podle mě pokud by neprostřídala, k dramatickému konci by nedošlo. Jasně nejlepší soupeř, s kterým jsme se na podzim potkali.“

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Začali jsme dobře, po dlouhé době jsem byl spokojený s prvním poločasem. Měli jsme převahu i řadu příležitostí, dali jsme tři góly a mohlo jich být i mnohem víc. Studená mě trochu zklamala, myslel jsem, že její hra bude lepší. Ve druhé půli jsme postupně prostřídali, aby si zahráli i kluci, kteří se tak často na hřiště nedostanou. Domácí snížili z penalty, kterou sudí pískl nevím za co, a krátce na to přidali druhý gól, čímž se nám to trochu zkomplikovalo a zdramatizovalo, ale celkově myslím, že jsme zvítězili zaslouženě.“

Branky: 70. (pen.) Dvořák, 73. Lindourek – 3. Šlapanský, 9. Ptráš, 35. Blažek. Rozhodčí: Šíma – Tomeček, Novotný. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

FK Kardašova Řečice – Lokomotiva České Velenice 3:1 (1:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Bohužel se nám nepodařilo navázat na výkon z minulého týdne, i tak jsme byli po celý zápas oproti soupeři lepším týmem. Naši převahu se nám ovšem díky špatnému řešení ve finální fázi nedařilo vyjádřit gólově. První branku tak po akci Valka se Šerglem vstřelil Tajml až ve 30. minutě. Vítěznou pak Valek v 65. minutě. O deset minut později jsme totiž inkasovali z naprosto zbytečné penalty. Za pár minut byl po druhé žluté vyloučen Haumer a hosté dohrávali o deseti. My jsme pokračovali v ofenzivní hře, což po zásluze přineslo nejen šance, ale i třetí branku, kterou vsítil opět Tajml a dotáhl se na pozici nejlepšího střelce skupiny s jedenácti přesnými zásahy. Celkově náš výkon určitě nebyl nejlepší, ale i to se někdy stane a k fotbalu to patří. Jsme rádi za plný bodový zisk, protože v posledních utkáních jsme body zbytečně poztráceli.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „V Kardašce jsme začali poměrně slušně a hned na začátku utkání vytěsnil domácí brankář střelu Mikudima na břevno. Hra byla poměrně vyrovnaná, ale opět nás srazila naše impotence v koncovce a hrubé chyby v defenzivě. První čtvrthodina druhé půle byla jednoznačně v režii domácího týmu a ten i navýšil vedení. Nám se podařilo z penalty snížit, ale v naší snaze o vyrovnání nás srazila druhá žlutá Haumera. I tak jsme byli dále aktivní, ale soupeř na konci dokázal přidat další branku, čímž bylo rozhodnuto.“

Branky: 30. a 91. Tajml, 65. Valek – 75. (pen.) Tran Duy Khanh. Rozhodčí: Jelínek – Racz, Janeček. ŽK: 2:7. ČK: 0:1 (78. Haumer). Diváci: 50.

FK Borek – AC Buk 2:2 (1:2)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „V pěkném areálu v Borku se za deštivého počasí hrál rychlý fotbal, kdy domácí tým byl víc na míči a měl i několik gólových situaci, které neproměnil. My jsme hrozili z rychlých protiútoků do obrany domácích a dvě šance se nám povedlo zužitkovat. Bohužel, v závěru prvního poločasu jsme inkasovali. Druhý poločas byl na šance chudší, po neubráněné standardní situaci však domácí celek dokázal vyrovnat. Deset minut před koncem byl bohužel po nešťastném zákroku vyloučen náš hráč a my dohrávali v deseti. V úplném závěru jsme ještě neproměnili dobrou příležitost. Mohli jsme vyhrát i prohrát, takže z mého pohledu je remíza spravedlivá.“

Branky: 44. Frank, 65. Houška – 22. Březina, 41. Kocourek. Rozhodčí: Ovčáček ml. - Kovařík, Ovčáček st. ŽK: 5:4. ČK: 0:1 (80. Šťastný). Diváci: 120.

SK Ševětín – Jiskra Třeboň B 1:5 (1:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Měli jsme k dispozici dva zkušené hráče z áčka, což bylo samozřejmě hodně znát. Sice jsme po první půli prohrávali, jak na nás asi ještě ležela deka z předchozích nezdarů a nemohli jsme se dostat do tempa, ale po přestávce už to bylo úplně o něčem jiném. Vše odstartovala proměněná penalta Blažka v 52. minutě, po níž to z nás spadlo začali jsme střílet i góly. Dvakrát se trefil pendl Kopecký, který normálně v áčku chytá, ale je opravdu velký univerzál, prosadil se kapitán prvního mužstva Matoušek a v závěru potvrdil vítězství ještě útočník Pfeifer. Ševětín po druhém inkasovaném gólu trochu rezignoval. My jsme rádi, že se nám konečně povedlo vyhrát, snad nás to nakopne.“

Branky: 44. Novotný – 72. a 74. Kopecký, 52. (pen.) Blažek, 65. Matoušek, 88. Pfeifer. Rozhodčí: Jelínek – Klimeš, Hora. ŽK: 2:1. Diváci: 40.