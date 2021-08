Nové Včelnici premiéra nevyšla. Domácí tým vedl nad Dačicemi 2:0 a 3:1, ale mužstvo od Dyje především zásluhou hrajícího kouče Jana Beneše dokázalo zápas otočit. Jak derby hodnotili trenéři obou celků?

TJ Nová Včelnice – Centropen Dačice 3:4 (2:0)

Vladimír Bervid, trenér Nová Včelnice: „V úmorném vedru jsme hráli to, co jsme si řekli a co jsme poslední tři týdny trénovali, velmi dobře, ale jen v první půli. Po trefách Mareše a Didka jsme vedli 2:0, ale po úvodním dějství mělo být hotovo, neboť jsme měli další čtyři tutovky, které jsme však trestuhodně zahodili. Hosté se dostali do jediné pološance. Ve druhé půli se na každé straně kopalo po jedné penaltě, v 50. soupeř a o pět minut později náš David Jaroš, a bylo to 3:1. A od 61. minutě to nechápu… Úplně jsme zkolabovali, systém hry se rozpadl, běhali jsme všude a nikde. Dačice toho dokonale využily a třemi góly otočily vývoj. Naprosto zbytečně ztracené body, vedeme o dva góly a pak si zkazíme celý úvod sezony. Soupeři gratuluji.“

Jan Beneš, trenér Dačic: „Úvod zápasu se nesl ve znamení oboustranného oťukávání a hra byla vyrovnaná. Takový scénář platil vlastně celý první poločas, ovšem Včelnice byla nebezpečnější v útočné šestnáctce a vstřelila dvě branky. My si během první půle žádnou větší šanci nevytvořili. Po obrátce jsme se na chvilku dostali do hry díky penaltě, kterou proměnil Křivánek, ale domácí vzápětí rovněž z pokutového kopu znovu odskočili na rozdíl dvou gólů. My ale nepřestali být aktivním, vysoko jsme napadali a po trefě Brtníka jsme se opět vrátili do zápasu. Včelnice pak úplně vypadla ze hry a my začali dominovat. Z našeho tlaku pak vzešly dvě moje branky po dvou ideálních přihrávkách. V závěru už jsme si výsledek pohlídali a nedopustili žádné drama. Myslím, že jsme v derby uspěli hlavně proto, že jsme hráli jako tým, přestože nemáme takové individuality jako soupeř.“

Branky: 18. Mareš, 38. Didek, 55. D. Jaroš (pen.) – 63. a 82. Beneš, 50. Křivánek (pen.), 61. Brtník. ŽK: Mareš, Pivko, D. Jaroš – T. Zejda, Křivánek, Chyška. Rozhodčí: Dimitrov – Tauber, Saidl. Diváci: 130.

N. Včelnice: Koudelka – Horák, Malý, L. Šlapanský, P. Jaroš (83. Tušil) – D. Jaroš – Petráš, Pivko, Mareš – Didek, Tuček (64. Novotný).

Dačice: V. Zejda – Jakub Valek, T. Zejda, Chyška, V. Moučka – Šlápota (62. M. Moučka), Brtník, Přikryl (46. M. Votava), Beneš, Vítkovský (67. Peňáz) – Křivánek.