Týmy Nové Včelnice i Dačic zajížděly za svými soupeři do jihočeské metropole, odkud se spokojenější vrátili včelničtí fotbalisté, kteří na Lokomotivě vybojovali remízu a v tabulce zatím figurují na šesté příčce. Osmý Centropen sice na hřišti Slavie po první půli vedl, ale nadějný výsledek neudržel a aspoň o bod přišel těsně před koncem.

Lokomotiva České Budějovice – TJ Nová Včelnice 2:2 (1:1)

Vladimír Bervid, trenér TJ Nová Včelnice: „Trochu jsme protočili sestavu, protože máme čtrnáct hráčů do pole, kteří jsou kvalitou schopni hrát v základu a chci je využívat všechny. Zápas byl vyrovnaný, aktivita i šance se střídaly rovnoměrně na obou stranách. V 16. minutě jsme se po akci z levé strany dostali zásluhou Petráše do vedení, soupeř vyrovnal v 37. minutě. Po změně stran šli hned v 48. minutě do vedení domácí, na to jsme zareagovali a během pěti minut jsem prostřídal tři hráče. Mužstvo tím získalo nový impuls, oživila se celá hra a v 78. minutě Fanta vyrovnal. V závěru jsme ustáli tlak a starndardky Lokomotivy a sami chodili do brejků, takže duel v podstatě mohl skončit jakkoliv. Ale myslím si, že remíza je naprosto spravedlivá.“

Branky: 39. Květoun, 49. Janů - 17. Petráš, 79. Fanta.

Rozhodčí: Brych - Valeš, Zabilka. ŽK: 2:1. Diváci: 60.

N. Včelnice: Tušil – Průša, Malý, L. Šlapanský, Hornát (55. Horák) – Fanta, Heřmánek – Petráš, Jaroš (61. Pivko), Němeček (59. Tuček) – Didek.

Slavia České Budějovice – Centropen Dačice 2:1 (0:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Prvních patnáct minut patřilo domácím, kteří nás drželi pod tlakem, ale nevytvářeli si žádné šance. Postupně se hra vyrovnávala, až jsme nakonec v závěru poločasu byli aktivnější my. Po brejkové akci jsme se zásluhou Dědiče dostali do vedení a k tomu jsme ještě další dvě šance zahodili. Druhý poločas nám však vůbec nesedl, vypadli jsme z tempa, často jsme faulovali a soupeř hrozil z následných standardních situací. Z nich také vstřelil obě branky a zápas otočil. Nemyslím si, že si Slavia zasloužila tři body, nicméně my jim je svým špatným výkonem ve druhé půli vlastně darovali. V příštím kole máme doma co napravovat.“

Branky: 75. Voldán, 89. Korbel - 39. Dědič.

Rozhodčí: Boček - Náprava, Saidl. Bez karet. Diváci: 120.

Dačice: V. Zejda – Máša (69. Vacek), Brtník, Chyška, T. Zejda (75. Vítkovský) – Šimánek, M. Votava, Distel, Křivánek (54. Hric) – Beneš, Dědič.

Další výsledky 3. kola:

Bernartice - Nemanice 3:0, Hluboká - Ševětín 10:0, Lišov - Kovářov 3:1, Meteor Tábor - Veselí 0:1, Čtyři Dvory - Chýnov 1:2.

I. A třída sk. B

1. Veselí n. L. 3 2 1 0 3:0 7

2. Lišov 3 2 0 1 11:5 6

3. Hluboká n. L. 3 2 0 1 8:3 6

4. Kovářov 3 2 0 1 10:7 6

5. Chýnov 3 2 0 1 5:6 6

6. Nová Včelnice 3 1 2 0 6:5 5

7. Slavia ČB 3 1 1 1 9:9 4

8. Dačice 3 1 1 1 7:7 4

9. Nemanice 3 1 1 1 2:2 4

10. Lokomotiva ČB 3 1 1 1 6:7 4

11. Čtyři Dvory 3 1 0 2 4:5 3

12. Bernartice 3 1 0 2 3:5 3

13. Meteor Tábor 3 0 1 2 3:5 1

14. Ševětín 3 0 0 3 2:13 0