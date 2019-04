Veselí nad Lužnicí – Nová Včelnice 1:2 (1:1)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice: „Den před utkáním jsem registroval nečekané omluvenky, kdy třeba Didek s Hornátem měli jiný program, což mě pochopitelně naštvalo. Nakonec jsme do Veselí cestovali ve dvanácti včetně Libora Holce, jehož jsme požádali o výpomoc. Ale ti, kteří nastoupili, se semkli a podali bojovný a zodpovědný výkon. Domácí začali očekávaným náporem a v 19. minutě se ujali vedení, když zaspali naši stopeři. Poté jsme se stále častěji ke slovu dostávali i my a jednu ze šancí proměnil Horák, jenž se trefil poprvé ve včelnickém dresu. Po změně stran jsme hráli takticky a nikam se nehrnuli. V 62. minutě vyfasoval Ondra Šlapanský z přemíry snahy druhou žlutou kartu a musel pod sprchy, ale oslabení kluky ještě více semklo. V 82. minutě Holec vystřídal Vokuše a o minutu později se podílel na rozhodujícím momentu, když krásně načasovanou přihrávkou mezi stopery vyslal dopředu Petráše, který udělal kličku gólmanovi a skóroval. Veselí se v závěru tlačilo za vyrovnáním, ale přečkali jsme to bez úhony a vezeme si velmi cenné tři body.“

TJ Nová Včelnice

Koudelka – J. Matějka, Vokuš (82. Holec), O. Blažek, O. Šlapanský – Petráš, L. Šlapanský, Tuček, Mareš – Zápotoka, Horák.

Bernartice – Dačice 3:0 (2:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Druhý venkovní zápas v řadě se nesl v podobném duchu jako ten předchozí v Plané. Po desetiminutovém oťukávání jsme se dostávali více do hry, začali kombinovat a přišly i slibné šance. Když náš tlak začal gradovat, domácí nám utekli a po rychlém brejku se dostali do vedení. Po několika minutách náskok ještě zvýraznili druhou trefou, což nás až do pauzy přibrzdilo v rozletu. Druhý poločas jsme zahájili opět aktivně a Bernartice pouze bránily náskok. Jejich blok jsme však nedokázali překonat a navíc jsme inkasovali ještě jednou z pokutového kopu. Pak už se zápas jen z povinnosti dohrával. Fotbalově sice patříme k lepším týmům soutěže, bohužel to nedokážeme podpořit snahou a bojovností, což jsou atributy, kterými nás většina protivníků poráží.“

Centropen Dačice

Zejda – Brtník, Chyška, Nováček, Křivánek (46. Beníček) – Šimánek (75. Benda), Točík, M. Votava, Hric – Dědič, Diviš (60. Smejkal).