V sedmém kole krajské fotbalové I. A třídy mužů si týmy z Jindřichohradecka nepočínaly podle svých představ. Nová Včelnice totiž uhrála na půdě posledního Ševětína jen bod, ale podle všeho za soupeře neměla jen domácí tým. Hráči Dačic na stadionu pod hlubockým zámkem inkasovali během úvodního dějství třikrát, ale po přestávce dokázali zápas zdramatizovat. Definitivně je však srazil čtvrtý gól.

SK Ševětín – TJ Nová Včelnice 1:1 (1:0)

Vladimír Bervid, trenér TJ Nová Včelnice: „Utkání mělo stále stejný scénář. Domácí ze hry nevymysleli zhola nic, měli jen pár standardek a my se nemohli přes jejich zhuštěnou obranu prosadit. A tak jsme po jedné z nich ve 42. minutě inkasovali. Ani po změně stran se nám nedařilo překonat obranný val domácích, k čemuž jim notně mnoha způsoby pomáhali rozhodčí. Nechápu, proč to ti lidé činí. Dělám do fotbalu přes třicet let a pořád jsem takový blbec, že to chci měnit. A tak jsem jim řekl něco hodně od plic a byl jsem odměněn červenou kartičkou. Kluci bojovali, ale dál naráželi na zhuštěnou obranu, vylepšenou o tři pány. Nakonec přece jen v 67. minutě Didek srovnal. Domácí plus ti tři usilovali o svůj první bod, což se podařilo. Je to pořád stejné, úsměvné i tragické.“