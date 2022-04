Centropen Dačice – SK Lišov 1:1 (0:0)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Lišov k nám přijel jako jeden z nejlepších týmů dosavadního jarního průběhu soutěže, ale překvapivě svou kvalitu neukázal. Zápas byl po většinu času vyrovnaný, bylo tam spousta osobních soubojů a následných faulů, což hru často kouskovalo. Ani jeden ze soupeřů se nedostával do větších příležitostí, a začínalo být jasné, že může rozhodnout jediná chyba. Tu nakonec využili hosté, když při nedomluvě středních obránců skóroval Červenka. My ale dál bojovali o bod, který nám v samotném závěru zajistil tradiční střelec Štolba. Nepředvedli jsme příliš fotbalový výkon, o to víc nás ale zdobila bojovnost. Bod je pro nás cenný a zasloužený.“