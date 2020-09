Včelničtí fotbalisté hostili Hlubokou a museli se obejít bez své brankářské jedničky Jana Koudelky, což se ukázalo jako rozhodující faktor. Tamní fotbalový klub rovnocennou náhradu nemá, což se v plné nahotě projevilo na hřišti a domácí tým od soupeře inkasoval sedm gólů. V Dačicích se představil mladý tým českobudějovických Čtyřech Dvorů a ukázal Centropenu, jak má vypadat produktiva. Obě své střely v první půli totiž přetavil do gólu a když krátce po pauze přidal třetí trefu, bylo jasné, že body doma nezůstanou, zvlášť když domácí fotbalisty trápí koncovka.

TJ Nová Včelnice – TJ Hluboká nad Vltavou 2:7 (1:1)

Vladimír Bervid, trenér TJ Nová Včelnice: „V podstatě není co hodnotit. Disponuji jediným kvalitním gólmanem Koudelkou, který je často pracovně mimo. Ano, i s ním se dá prohrát, ale to je záležitost týmu. Pokud v této soutěži chytají nebrankáři – budiž jim poděkováno za odvahu a srdíčko, oni za nic nemohou – výrazně to sráží výkon celého jinak velmi kvalitního týmu. Přesto jsme vedli od 3. minuty po trefě Horáka a celou první půli jsme soupeře zaměstnávali svými střelami, které jejich velmi kvalitní brankář likvidoval. Mohlo být klidně vystaráno, ale soupeř prostě gólmana měl. Hráčům Hluboké pak došlo, jak na nás. Ještě v 60. minutě vedli pouze 2:1, ale poté se rozsypal pytel i kluci a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Pokud se hráči musí soustředit na výhradní pomoc brankáři, nehrají, co mají, a všichni ze sebe děláme…“

Branky: 4. Horák, 72. vlastní (Legdan) - 61., 81. a 88. Kadlec, 32. a 80. Hájek, 51. Kössl, 74. Legdan.

Rozhodčí: Crkva - Kříž, Saidl. ŽK: 0:1. Diváci: 40.

N. Včelnice: Neugebauer – Průša, Malý, L. Šlapanský, Horák – Pivko, Fanta(61. Heřmánek) – Petráš, Tuček (64. Jaroš), Mareš (54. Němeček) – Didek.

Centropen Dačice – SK Čtyři Dvory 1:4 (0:2)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Začali jsme aktivně, slušně kombinovali, ale bohužel nám vázla finální fáze. Čtyři Dvory hrozily z nepříjemných brejků a z první střely na branku se dostaly do vedení. My do konce první půle sice hráli dobře, ale pouze po vápno, a tak opět udeřil soupeř, který vytěžil gól ze své druhé střely… Hned po přestávce jsme inkasovali potřetí, a tím bylo rozhodnuto. Mužstvo se i nadále snažilo, ale vstřelit branku nám tentokrát nebylo souzeno. Hosté přidali ještě jednu trefu a gól Dědiče už přišel pozdě na to, abychom s nepříznivým vývojem mohli ještě něco udělat. Čtyři Dvory už si náskok pohlídaly a my po nemastném neslaném výkonu zaslouženě prohráli.“

Branky: 75. Dědič - 16. a 52. Janeček, 37. Houška, 65. Dubský.

Rozhodčí: Talíř - Tůma, Ryneš. ŽK: 1:1. Diváci: 45.

Dačice: V. Zejda – Máša (73. Vítkovský), Brtník, Chyška, T. Zejda (22. Šimánek) – Hric, M. Votava, Točík, Křivánek – Beneš, Dědič.