Fotbalisté Dačic v závěrečném kole krajské I. A třídy podlehli vítězi skupiny B ze Sezimova Ústí 1:3 a v tabulce obsadili lichotivou třetí příčku. Nová Včelnice musela nutně na půdě čtvrtých Bernartic zvítězit, aby se v soutěži udržela, což se jí povedlo, když v 80. minutě zaznamenal jedinou trefu utkání Michal Pivko. Jeho tým nakonec v tlačenici na konci pořadí bere deváté místo a černý Petr zůstal ve Čtyřech Dvorech a Kovářově.

Včelničtí fotbalisté si po vítězství 1:0 v Bernarticích mohli oddechnout. Soutěž v hodině dvanácté udrželi i pro příští ročník. | Foto: archiv klubu

FK Dačice – Sokol Sezimovo Ústí 1:3 (0:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Věděli jsme, že Sezimák k nám jede uspět, protože chce postoupit. A musím říct, že i přes porážku jsme odehráli nejlepší zápas za poslední dobu. Je třeba uznat kvalitu soupeře, ale určitě jsme s ním sehráli rovnocennou partii. Šance se přelévaly ze stranu na stranu a Sezimovo Ústí mělo nakonec víc štěstí v koncovce. V první půli se také po našem zaváhání v defenzivě ujalo vedení. My měli snahu po změně stran vývoj otočit, ale branku se nám nepovedlo vstřelit a v době největšího tlaku jsme inkasovali podruhé. I dál jsme se sice snažili s výsledkem něco udělat, hosté však hráli dobře a nakonec jsme dostali ještě jeden gól. Sice jsme na něj vzápětí reagovali snížením střídajícího Vacka, který se po těžkém zranění už pomalu vrací na hřiště, ale na otočení výsledku už bylo pozdě. Stínem utkání je zranění Chyšky, který musel po srážce hlavou se soupeřem do nemocnice na šití. Klukům není co vytknout, bojovali, přispěli ke kvalitnímu fotbalu a diváci se rozhodně nenudili. Sezonu jsme na dokopné řádně zapili a budeme se chystat na nový ročník. Přípravu zahájíme 12. července i s novou posilou Pavlem Slabým ze Slavonic.“

Branky: 85. Vacek – 56. a 83. Neužil, 23. Kupka. ŽK: 6:5. ČK: 1:0 (80. T. Zejda). Rozhodčí: Němec – Smola, Brodský. Diváci: 70.

Dačice: Marek (46. Novák) – Přikryl, V. Leitkep, Chyška (21. Burian), Šívr (80. Škoda) – T. Zejda, Brtník, Šimánek (80. Vacek), M. Distel – Toman, Štolba (88 Šmíd).

Třeboň se loučila sedmigólovou kanonádou, třebětický nováček remízou

Sokol Bernartice – TJ Nová Včelnice 0:1 (0:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „šlo nám o všechno, tak jsme tomu přizpůsobili i sestavu a taktitku. Vycházeli jsme z defenzivnějšího pojetí a čekali na svoje šance. Těch se pár urodilo a zasloužila se o ně především dvojice Kašša, Pivko, která v útoku dobře spolupracovala. Jinak příliš kombinovat nešlo, protože hřiště v Bernarticích nebylo v dobrém stavu, samý drn, nepokropené, asi nejhorší v celé sezoně. Domácí hráli především dlouhé nakopávané míče a kvůli výškové převaze se soustředili také na rohové kopy. Ale se vším jsme si dokázali poradit. Z naší strany to bylo především o disciplinovanosti a trpělivosti. Nakonec jsme si vytvořili gólovky, jednu z nich tisíciprocentní, tu však Pivko spálil. Deset minut před koncem jej však krásně do uličky uvolnil Kašša, Pivko běžel sám na brankáře a střelou po zemi mu nedal šanci. Jsem rád, že se nám povedlo soutěž zachránit, že se na to kluci po zpackaném začátku sezony nevykašlali. Když se ohlédnu zpět, v řadě zápasů, které jsme nedotáhli do vítězného konce, jsme byli lepší. Kdybychom aspoň dva z nich vyhráli, mohli jsme mít rozhodně klidnější závěr sezony.“

Branka: 80. Pivko. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Ondřej – Trkovský, Papáček. Diváci: 50.

N. Včelnice: Holický – Mareš, Šlapanský, Blažek, Kalkus – Petráš (77. Mojžíšek), Pivko, D. Jaroš, Havlíček (46. Kupka), P. Jaroš – Kašša (87. Shelelia).