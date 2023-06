Napínavý závěr slibuje krajská fotbalová I. B třída ve skupině D. Vedoucí Včelnice totiž prohrála na půdě třetího Neplachova, když režii zápasu uchopila pevně do své moci trojice arbitrů. Druhý Borek, který se tlačí do vyšší soutěže tak po kanonádě do sítě třeboňského béčka ztrácí tři kola před koncem už jen bod. Vyjasňuje se na opačném pólu tabulky, kde Horní Žďár dokázal vyhrát na hřišti předposledního Ševětína a dodal tím klid ostatním celkům z Jindřichohradecka.

Fotbalisté Nové Bystřice v I. B třídě porazili Suchdol nad Lužnicí vysoko 6:1. | Foto: Andreas Berger

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 6:1 (3:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „My jsme vzhledem k absencím šli do utkání s respektem, ale také s cílem odčinit nepovedené vystoupení v Horním Žďáru. Od začátku zápasu se nám dařilo diktovat tempo hry a hodně nám pomohly i dva vstřelené góly. Hosté byli poměrně nepřesní v rozehrávce, nám se dařilo získávat balony v nebezpečných prostorech a narůstaly i naše neproměněné šance. Pak ještě udeřil ve své čtvrté příležitosti Králíček a poločas jsme vyhráli 3:0. Po změně stran se už hrál uvolněný fotbal, hosté odpověděli na gól Králíčka krásným přímákem Arenbergera, ale pohříchu to byla jejich jediná střela mezi tři tyče za celé utkání. Nám se dařila kombinace, divákům jsme nabídli pěkné akce a dvě z nich ještě skončily gólem. Blýskl se Roman Schmidt, jindy stoper nebo obránce, jenž zaskočil na křídle a svůj skvělý výkon korunoval hattrickem. Pochválit však musím celý tým, který šlapal. A poděkovat chci i klukům kteří za nás normálně nenastupují za přístup a předvedení výkon.

Lukáš Kuchyňka, kapitán Suchdola: „Byl to náš první zápas bez trenéra, který nemohl být přítomný, a bylo znát, že chyběla autorita. Do zápasu jsme vstoupili naprosto otřesně, Bystřice na nás vlétla po půlhodině vedla 3:0 a dělala si s námi, co chtěla. Ve druhé půli jsme se to snažili trochu změnit, zkraje to nevypadalo špatně, ale pak jsme museli hru otevřít, inkasovali jsme další tři branky a bylo hotovo.“

Branky: 13., 85. a 88. Schmidt, 26. a 62, Králíček, 15. R. Schramhauser – 70. R. Arenberger. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Z. Havlík. Diváci: 90.

Sokol Neplachov – TJ Nová Včelnice 2:1 (0:1)

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Když jsem viděl video ze zářezu Semic v Jankově v krajském přeboru, tak jsem se musel hořce pousmát, protože to samé nás potkalo v Neplachově. Trojice mužů Tauber, Feitl a Ovčáček, kteří si říkají rozhodčí, od začátku dělala možné i nemožné, abychom v Neplachově nevyhráli. Když Feitl do páté minuty mávl dva vymyšlené ofsajdy, bylo nám jasné, co nás bude čekat. Chvíli na to vstřelil Didek regulérní gól, ale opět nesmyslně vylétl praporek. V 17. minutě se Mareš dostal před domácího útočníka, kryl si balon a ten ho sestřelil. K údivu všech Tauber našeho hráče vyloučil. Přesto jsme šli do přestávky do vedení, když se prosadil Hornát. Po změně stran však sudí ještě přitvrdili ve vymýšlení a otáčení faulů v náš neprospěch. Nakonec dosáhli svého a my prohráli 1:2. Týmům z Budějovicka se v I. A třídě do Včelnice jezdit nechce, chtějí to hrát ve svém okolí. My si, bohužel, vytvořili na čele tabulky náskok, s nímž bylo třeba něco udělat, než bude pozdě…“

Branky: 57. Hindy, 83. Suchan – 32. Hornát. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (17. Mareš). Rozhodčí: Tauber – Feitl, Ovčáček. Diváci: 100.

FK Studená – Lokomotiva České Velenice 6:0 (3:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Připsali jsme si povinné vítězství proti soupeři, kterému se bohužel tým v zásadě rozpadl. V obou poločasech jsme vsítili tři branky, spoustu dalších šancí jsme nevyužili. V průběhu zápasu jsme mohli i prostřídat a dát odpočinout těm, co mají nějaké šrámy. Soupeři je třeba vyseknout poklonu, protože i když bylo od začátku jasné, jakým směrem se utkání bude ubírat, nebyl zde jediný náznak nějaké frustrace a Velenice se po celý zápas snažily hrát fotbal.“

Branky: 2. (pen.) a 52. Dvořák, 32. Brunner, 45. Přikryl, 67. D. Adamec. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Janovský – Devera, Z. Havlík. Diváci: 120.

FK Kardašova Řečice – Sokol Slavonice 3:4 (1:3)

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Začali jsme dobře, měli jsme dvě tři gólovky a v 11. minutě jsme vstřelili vedoucí gól, ale od tohoto okamžiku se všechno otočilo. Soupeř využil tří našich chyb a do přestávky otočil skóre. My se do konce poločasu nevzpamatovali a ani po pauze nedošlo k nějakému výraznému zlepšení, nezabrala ani střídání, možná jsme měli i špatné metody. Přestože jsme byli opticky lepší, moc jsme se nezvedli. Hosté se chopili šance a drželi se jí zuby nehty. Přestřelka v posledních minutách už nic neřešila. Určitě za porážku nemůže ani jeden z arbitrů, ale jen my sami vlastními chybami a špatným přístupem.“

Radim Jindrák, vedoucí mužstva Slavonic: „Začátek zápasu jsme vůbec nezachytili a domácí měli do 15. minuty tři šance. Naštěstí proměnili jen jednu, neboť další zlikvidoval výborně chytající Žampa. Ve 20. minutě po hezké akci uvolnil Slabý a před velkým vápnem nahrál Pelejovi, který vyrovnal. Najednou jsme si začali věřit a měli další možnosti, ale využít se povedlo až tu v 38. minutě, kdy se prosadil Marhoun. Ve 43. minutě jsme z vlastní poloviny rozehrávali standardku, na jejímž konci Bodlák přidal třetí gól. Po návratu z kabin jsme hráli koncentrovaně a soupeře jsme do žádné větší příležitosti nepouštěli. Až v 83. minutě nikdo neodkopl míč mezi naším velkým vápnem a postranní čarou a Řečice snížil na 2:3. To již hrálo na každé straně jen deset hráčů, neboť svojí nedisciplinovaností byl vyloučen v našem týmu Vlk, který byl na hřišti pouhých pět minut. V 85. minutě zahrával Pelej přímý kop a z velké dálky krásnou střelou trefil jen břevno. Udeřili jsme o chvilku později, kdy si před vápnem vyměnili míč Slabý s Horákem a druhý jmenovaný krásnou střelou na zadní tyč pojistil naše vedení. Domácí stačili v dlouhém nastavení už pouze snížit a my cenné vítězství po nejlepším výkonu jara uhájili.“

Branky: 11. Tajml, 85. Šergl, 90. Klokner – 21. Pelej, 38. Marhoun, 43. M. Bodlák, 90. Horák. ŽK: 3:5. ČK: 1:1 (78. Kupka – 78. Vlk). Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Bumba. Diváci: 60.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – AC Buk 3:2 (1:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas vyhrálo šťastnější mužstvo. Nevím, co jsme komu udělali, ale opět jsme museli už v sedmé minutě střídat kapitána Lukáše Čápa kvůli zranění kolena a ve druhé půli si při pádu vykloubil rameno Jakub Škarda. Oba se tudíž přidají do konce sezony na naší již značně početnou marodku. Do vedení šli hosté po zmatcích v našem velkém vápně. Po chvilce se nám podařilo vyrovnat, když kiksu hostujícího obránce dokázal využít Jirka Burda a nekompromisně napálil míč do sítě. Ve druhém poločase byly šance na obou stranách. Do vedení jsme šli šťastně, neboť ostrý centr do vápna od Tomáše Liska si brankář hostí nešťastně srazil do sítě. Po faulu na Vojtu Strouhu jsme proměnili penaltu a získali nadějný náskok. Zbytek zápasu jsme se zuby nehty bránili tlaku hostů, ze kterého naštěstí dokázali už pouze snížit v nastaveném čase.“

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „Na zápas s Lomnici jsme dorazili v okleštěné sestavě. Dlouhodobě se nám proti tomuto soupeři nedaří, což se potvrdilo i tentokrát. V prvním poločasu jsme se dostali do vedení, domácí ale dokázali během pár minut odpovědět a do šaten se tak šlo za vyrovnaného stavu. Ve druhém poločase jsme po individuálních chybách ještě dvakrát inkasovali a v samotném závěru už jsme dokázali pouze snížit. Je třeba uznat, že Lomnice v tomto zápasu chtěla víc.“

Branky: 37. Jiří Bruda, 53. Lisko, 75. (pen.) V. Nohava – 34. Opička, 90. O. Jasanský. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Náprava – Kořínek, Bartyzal. Diváci: 100.

FK Borek – Jiskra Třeboň B 8:2 (6:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Na náš hodně mladý tým vyrukoval soupeř, který hraje o postup a dával nám to od začátku najevo. Inkasovali jsme už ve druhé minutě, předvedli jsme hodně nedůrazu a individuálních chyb, což Borek tvrdě trestal a v první půli nám nasázel šest gólů. Po změně stran už tak nebylo oč hrát.“

Branky: 23. a 42. Kocina, 29. a 44. Hájek, 2. Severa, 28. Vaník, 56. Baščevan, 74. Frank – 81. Rešl, 84. Mydlil. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Novotný – Novák, Hora. Diváci: 65.

SK Ševětín – SK Horní Žďár 2:3 (1:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Zápas nám vyšel výsledkově a vcelku i herně. Domácí hrozili jen ze standardek, které výborně zahrávali, a taky se jim dvě podařilo zužitkovat. My byli více na balonu a soupeře často zavírali na jeho polovině. Bohužel, naše finální řešení bylo buďto nekvalitní, nebo nás vychytal brankář. Přesto nám dvě kombinace vyšly a dokázali jsme se z nich gólově prosadit, jednou jsme si dopomohli standardkou i my a zaslouženě si odvezli všechny body.“

Branky: 15. Bárta, 77. Chovanec – 22. Snížek, 64. P. Völfel, 73. Kubinec. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Novák – Juráň, Hora. Diváci: 40.