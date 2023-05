Krajská fotbalová I. B třída mužů pokračovala 23. kolem. Ve skupině D zvýšila Nová Včelnice na čele náskok, když rozhodla vyrovnaný duel se Studenou až v nastavení, a zároveň využila zaváhání druhého Borku, který v Buku neudržel dvoubrankový náskok. Přinášíme ohlasy.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Sokol Neplachov 2:1 (1:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Myslím si, že tento zápas byl z naší strany v jarní části co se herního projevu týče nejlepší. Od začátku se hrálo velmi svižně a do vedení se v 19. minutě dostali hosté. Nám se však povedlo poměrně brzy z trestného kopu vyrovnat. Do druhé půle jsme šli s tím, že se pokusíme víc držet balon, abychom vydrželi vysoké tempo, což se nám poměrně dařilo. V 66. minutě jsme získali další standardku, z níž jsme vstřelili vítězný gól. Mrzí mě však, že neproměňujeme ani stoprocentní šance, na tom budeme muset trochu ještě zapracovat.“

Branky: 26. J. Záruba, 66. R. Arenberger – 19. Hindy. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Bartůněk – Studený, Bumba. Diváci: 89.

Lokomotiva České Velenice – FK Kardašova Řečice 0:7 (0:3)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Kardaška nás přehrála přesvědčivým výkonem ve všech směrech a my jsme jí byli špatným sparingpartnerem.“

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „My splnili povinnost zvítězit, navíc jsme si mohli v praxi vyzkoušet i některé věci z tréninku. Velenicím však patří uznání za to, jak k utkání přistoupily. Domácí, přestože se nacházejí v nezáviděníhodné situaci, chtěli hrát fotbal a nesnížili se k nějakému betonování či zdržování. Vzhledem k zázemí a krásnému areálu je škoda, že se jim tady áčko takhle rozpadlo. Doufám, že to zase dají do kupy a brzy se do krajského fotbalu vrátí.“

Branky: 22. a 70. Šergl, 37. (pen.) a 64. O. Madar, 18. Švec, 53. Tajml, 66. V. Roubík. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Pšenička – Rous, Kořínek. Diváci: 70.

TJ Nová Včelnice – FK Studená 3:2 (1:2)

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Do zápasu jsme vstoupili výborně a hned v druhé minutě se po rohovém kopu Jaroše prosadil hlavou Matějka. Studená otočila skóre v rozmezí pěti minut, když jsme si nejprve nepohlídali standardku a poté míč propadl za obranu a jejich hráč prostřelil brankáře. To nás trochu probralo a do přestávky jsme si vytvořili nějaké šance, ale bez efektu. Vyšel nám i vstup do druhého poločasu a Matějka v 50. minutě svou druhou trefou vyrovnal. Hra byla pak vcelku vyrovnaná a rozhodovalo se až v závěru. Nejdřív v 87. minutě Vokuš náš brankář Vokuš nadvakrát vychytal útočníka Studené, který se ocitl před ním sám, a už v nastavení stoper Blažek krásným sólem přes půlku hřiště rozhodl o našem vítězství. Pro Studenou je to kruté, ale to se někdy stává.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Poprvé jsme nebyli úplně komplet kvůli zraněním a navíc večer před zápasem se účastnil prakticky celý tým svatby našeho kamaráda, takže k zápasu ve Včelnici jsme jeli s velkým respektem. Hned v první minutě jsme nepohlídali rohový kop a prohrávali jsme. Vzápětí jsme přebrali otěže zápasu a domácí začali přehrávat. Díky velmi dobré pasáži jsme skóre zaslouženě otočili. Nejprve se prosadil Dvořák hlavou a poté Brunner pěkně trefil z voleje. Další dvě šance jsme Lacinou neproměnili. Druhý poločas jsme začali stejně jako první a velmi brzy jsme inkasovali. Tempo po změně stran už ale opadlo, přeci jen poprvé panovalo dosti teplé počasí. My měli několik přečíslení čtyři nebo tři na dva, ale nic se nám nepodařilo dotáhnout. Zápas se rozhodl na konci. Nejprve v 87. minutě Lindourek neproměnil nadvakrát jasnou příležitost na malém vápně sám před gólmanem, aby na druhé straně v nastavení v 93. minutě vsítil rozhodující branku domácí Blažek. Před však klukama musím smeknout, dlouho seděli v kabině jako opaření, protože věděli, že prohrát si určitě nezasloužili. Troufnu si říci, že díky poměru šancí jsme byli bodům blíže my. Odjeli jsme ale s prázdnou.“

Branky: 2. a 50. D. Matějka, 93. O. Blažek – 26. Dvořák, 31. Brunner. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Prinz – Saidl, Janák. Diváci: 78.

Jiskra Třeboň B – SK Ševětín 6:0 (3:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Hosté přijeli hodně nekompletní a ve špatném rozpoložení, což nám trochu usnadnilo situaci, protože jsme nutně potřebovali uspět. Z áčka jsme měli půjčeného Průchu, který dopoledne nastřílel v krajském přeboru Milevsku pět gólů, a ten už v 6. minutě otevřel skóre, což nám pomohlo a brzy jsem jej mohl vystřídat, protože toho měl dost, ale obětavě šel béčku pomoci. Druhým pendlem byl můj syn, který na postu defenzivního záložníka odehrál poločas a kousíček. Hosté přišli už po čtvrthodině o zdravotně indisponovaného zkušeného Novotného, který také hrával v Třeboni, a v 32. se jim nechal nesmyslně vyloučit jeden z hráčů. To už jsme vedli 3:0 a bylo celkem jasné, jak tento souboj dopadne. Po změně stran jsme přidali další tři góly, hattrick zkompletoval Pancíř a Ševětín jen čekal, až bude konec. Tyhle body jsme hodně potřebovali, protože teď nás čekají náročnější protivníci.“

Branky: 11., 16. a 77. Pancíř, 6. Průcha, 60. Dušek, 73. Vrána. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (32. Syrovátka). Rozhodčí: Hakr – Jelínek, Devera. Diváci: 50.

AC Buk – FK Borek 2:2 (0:1)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Věděli jsme, že k nám přijede silný a organizovaný soupeř. V první části úvodního poločasu jsme se dostali do dvou dobrých šancí, které jsme bohužel neproměnili. Pak přišlo ošklivé zranění hostujícího brankáře, který musel být záchrankou transportován do nemocnice, a dlouho se nehrálo. Ve zbytku první půle byl Borek lepší, jednoduše nás přehrával a po jedné z našich chyb šel do vedení. Do druhé půle jsme nastupovali s tím, že musíme být více na míči. To se nám začínalo dařit, pak ale přišla individuální chyba, kterou soupeř potrestal. Každopádně náš tým ukázal sílu, nic jsme nezabalili a pořad jsme se drželi plánu. Po pěkné akci snížil Kocourek, což nás nakoplo. V 84. minutě se po rohové kopu prosadil Moravec a bylo vyrovnáno. Cítili jsme, že ještě můžeme zápas otočit, ale v poslední šanci jsme bohužel neuspěli. Na závěr bych chtěl popřát hostujícímu brankáři brzké uzdravení a celý náš tým mu drží palce.

Branky: 59. Kocourek, 84. L. Moravec – 45. Frank, 54. Kocina. ŽK: 1:1. Rozhodčí: D. Macháček – Novotný, Bicek. Diváci: 118.

Sokol Slavonice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 1:1 (1:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Po minulém zápasu se náš lazaret rozrostl o dalšího hráče s berlemi, k tomu se ještě jeden zranil v zaměstnání, takže lepíme sestavu, jak se dá. Momentálně je naším hlavním cílem dohrát sezonu se ctí, abychom nemuseli rušit zápas z důvodu, že jsme nedali dohromady jedenáct hráčů. Proto ve Slavonicích měli domácí po většinu utkání převahu. Už ve 4. minutě jsme čelili penaltě. Tu bravurně zneškodnil Ondra Vala, který nás v každém zápasu drží nad vodou. Přesto nás domácí po chvilce přehráli a šli do vedení. Nám se povedlo vyrovnat v 60. minutě po rohovém kopu. Remízu se nám podařilo udržet až do konce s velkou dávkou štěstí.“

Branky: 17. Pelej – 62. V. Nohava. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Náprava – Saidl, Kopřiva. Diváci: 120.

SK Horní Žďár – Jiskra Nová Bystřice 6:3 (4:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Povedlo se nám úvodních pětadvacet minut, které rozhodly celý zápas. Nezvykle jsme vstřelili dva góly hlavou a třetí ranou z dobrých 35 metrů přidal Moldrzyk. Na konci poločasu jsme přidali ještě čtvrtou branku a bylo hotovo. Bystřici jsme do žádné větší šance nepustili. Po změně stran tempo i soustředění z naší strany opadlo. Hosté druhou část vyhráli 3:2, ale přesto jsme zaslouženě uspěli.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „My jsme zklamali hlavně přístupem, přišli jsme si to jen tak nějak odehrát. Třicet minut jsme na hřišti nebyli, domácí si svoji aktivitou vysloužili čtyři rohové kopy a tři z nich přetavili v góly. Před přestávkou jsme inkasovali počtvrté a bylo po zápase. My jsme ve druhém poločase přeskupili rozestavení a začal se hrát takový bezstarostný fotbal, pro diváky atraktivní na gólové situace. Žďáru gratuluji, my utkání totálně nezvládli.“

Branky: 10. a 44. Kubinec, 14. Beneda, 24. Moldrzyk, 60. Snížek, 77. (pen.) Roštek – 55. Kubeš, 61. Frühauf, 86. Havel. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Hnilička – Kotnauer, Bumba. Diváci: 50.