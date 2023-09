Po čtvrtém kole krajské fotbalové I. B třídy už není ve skupině D tým, který ještě nezakolísal. Vedoucí Horní Žďár totiž prohrál vlastním gólem na půdě Neplachova a druhá Kardašova Řečice přišla aspoň o remízu s Dobrou Vodou v poslední minutě.

Fotbalisté Studené sice s Novou Bystřici doma jen remizovali 3:3, ale zůstávají jediným týmem sk. D bez porážky. | Foto: archiv klubu

Jediným týmem, který ještě neprohrál, je tak třetí Studená, která se doma rozešla smírně s Novou Bystřicí. Je však otázkou, jakou dohru utkání bude mít, protože hostující tým měl špatně vyplněný zápas a v něm nefiguroval kanonýr Havel, který se však na hřišti zasloužil o jednu trefu Jiskry.

Desetigólovou nadílku viděli diváci ve Slavonicích, kde domácí celek nakonec přestřílel nováčka ze Stráže nad Nežárkou. Velmi cenné body získalo třeboňské béčko, jež pro sebe rozhodlo duel na horké půdě v Buku pět minut před koncem. Fotbalisté Suchdola po špatném výkonu doma prohráli se Ševětínem, první výhru v sezoně si naopak připsala Lomnice v souboji celků ze suterénu tabulky, když přetlačila Nemanice.

AC Buk – Jiskra Třeboň B 1:2 (1:1)

Libor Vrána, trenér Buku: „Za krásného počasí jsme spolu s diváky viděli vyrovnaný a bojovný první poločas. Po změně stran jsme měli více ze hry a minimálně dvě stoprocentní šance. Za jejich neproměnění nás v závěru Třeboň potrestala.“

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Jeli jsme docela v malém v počtu, hráči na lavičce navíc nebyli zdravotně v pořádku. Herně jsme možná byli o něco lepší a měli jsme i více příležitostí, ale neproměňovali jsme je. My se ujali vedení, domácí těsně před přestávkou srovnali. V 85. minutě jsme vstřelili vítězný gól, ale v závěru jsme se ještě strachovali o výsledek. Mohlo to být klidnější, kdyby Rešl za stavu 2:1 proměnil pokutový kop nebo Matoušek tutovku. Jinak se hrálo nahoru dolů, oba týmy totiž hrály hodně dlouhých balonů vzduchem, takže k vidění byla i spousta hlavičkových soubojů. Nás také několikrát výrazně podržel brankář Flaška, to samé platí o jeho bukovském protějšku. Soupeř zahrával perfektně auty a rohové kopy, my se snažili těžit z rychlého přenesení hry.“

Branky: 45. L. Waník – 17. Pfeifer, 85. Matoušek. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Saidl. Diváci: 120.

Sokol Neplachov – SK Horní Žďár 1:0 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Oba týmy se prezentovaly odlišným způsobem. Domácí hráli v obranném bloku s jednoduchým přechodem do útoku a dlouhými balony za obranu si v prvním poločase vytvořili tři gólové šance, při nichž nás nás podržel brankář Rešl. My se snažili držet balon, mít jej maximálně pod kontrolou a hrát po zemi. Šance na vstřelení branky jsme si také vytvořili, ale bez efektu. Rozhodla situace ze 68. minut po pauze na občerstvení. Neplachov zahrával standardku z poloviny hřiště a my si dali smolný vlastní gól.“

Branka: 68. vlastní (Stejskal). ŽK: 2:3. Rozhodčí: Jelínek – Bartůněk, Špelina. Diváci: 150.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – SK Ševětín 0:1 (0:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Toto utkání jsme absolutně nezvládli. Nejenom, že jsme divákům nabídli nehezkou podívanou, ale i pro mě to bylo obrovské zklamání. Nebyli jsme schopni vymyslet jedinou fotbalovou akci, u všeho jsme byli pozdě a ještě si necháme dát jediný hloupý gól po nedorozumění v obraně, kdy stačilo míč jen odkopnout do zámezí. Nezbývá, než si utkání rozebrat a připravit se na další.“

Branka: 34. Chovanec. ŽK: 5:4. ČK: 1:0 (84. T. Záruba). Rozhodčí: Bartůněk – Ernst, Bartyzal. Diváci: 66.

Sokol Slavonice – Sokol Stráž nad Nežárkou 6:4 (4:2)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Deset branek v utkání, pro diváky zábava, pro mě infarktové stavy. Rychle jsme vedli, ale Stráž během několika minut otočila skóre. V posledních sedmi minutách první půle jsme však třemi brankami zvrátili vývoj v náš prospěch. Ve druhém poločase se Stráž snažila utkání zdramatizovat. Její hráči byli všude, ale díky chybám ve středu hřiště se dostávali z tempa a nabídli nám možnost skórovat, kterou jsme využili. Bohužel jsme opět udělali v defenzivní činnosti laciné individuální chyby a nechali soupeře dotáhnout na rozdíl jedné branky. Neumíme si to udělat jednoduché. Nakonec jsme vítězství pojistili šestou brankou a tři body zůstaly doma. Utkání hodnotím pozitivně v tom, že bylo odmakané, dokonale jsme využili chyb protivníka ve středu hřiště a konečně jsme se trefili do zařízení. Chci poděkovat našim fanouškům za vytvoření neskutečné atmosféry. Hnali nás za vítězstvím a byli naším dvanáctým hráčem. Byl to zážitek a děkujeme vám!“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Pěkné počasí, skvělá atmosféra, trenéři na mrtvici. Tak by se dalo shrnout toto utkání. Už rozcvička byla ospalá a my spali ještě dobrých dvacet minut. Byli jsme všude druzí, nedali si kloudnou přihrávku. Po pauze na pití jsme malinko změnili posty a hlavně se kluci probudili. Z toho pramenilo otočení skóre na 1:2. Jako první se hlavou trefil Honza Sivok po rohu, druhá branka pak padla po pěkné kombinaci a neméně pěkném zakončení Roberta Losose. Bohužel jsme pak domácí posadili na koně svojí laxností, která v této soutěži nemá co dělat. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, dali míč na zem a byli jsme lepším týmem. Jenže pak dostaneme gól, který prostě dostat nemůžeme, a je to 5:2. Klukům slouží ke cti, že nic nezabalili, vystupňovali tempo a odměnou jim bylo po brankách Mikuláštíka a Jedličky snížení na 4:5. Bohužel, místo vyrovnání dostaneme v poslední minutě na 6:4 po dalším nesmyslu. Dokázali jsme si, že fotbal umíme a směrem dopředu jsme nebezpeční. Ale obranná hra týmu a hlavně příšerné individuální chyby nás stály minimálně bod. Závěrem chci poděkovat našim skvělým fanouškům, kteří byli slyšet a i přes prohru za námi stojí. Což je prostě pecka.“

Branky: 4. a 38. Žampa, 44. Bodlák, 45. Nevrkla, 55. Slabý, 90. Marhoun – 26. Sivok, 33. Losos, 60. Mikuláštík, 75. Jedlička. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Janovský – Rous, Bumba. Diváci: 150.

FK Studená – Jiskra Nová Bystřice 3:3 (1:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Myslím, že jsme byli svědkem velmi kvalitního zápasu, který přesahoval úroveň této soutěže. Bystřice, pokud se sejde, je pořád jeden z nejlepších týmů v soutěži. Oba týmy hrály velmi kvalitní kombinační fotbal a bylo se na co koukat. Zaspali jsme začátek a Havel dostal Bystřici do vedení. Poté měl vyloženou příležitost Lacina, ale nepodařilo se mu vyrovnat. Přišel trest a Ďurica poslal hosty do dvoubrankového vedení. Další velkou šanci Dvořáka likvidovali hosté na brankové čáře, těsně před poločasem byl Dvořák už úspěšnější a snížil na 1:2. O přestávce jsem kluky nabádal, ať nikam nespěchají, že se jedná o vyrovnaný zápas, v němž hosté byli zatím jen efektivnější. Po změně stran jsme třicet minut byli lepším týmem a výsledek otočili. Nejprve vyrovnal Dokulil z rohu hlavou a v 68. minutě dokonal obrat Přikryl. Patnáct minut do konce nás Bystřice zmáčkla a Kadlec nás třemi top zákroky držel nad vodou. Nakonec vyrovnání přišlo pět minut před koncem z té nejméně nebezpečné situace, ale je nutno přiznat, že remíza je spravedlivá. Na kluky jsem pyšný, že se proti silnému soupeři vzchopili ze stavu 0:2. Druhá věc je ta, že moc nechápu, proč mají v Bystřici zapotřebí si na zápas pouze proti nám „vypůjčit“ Ďuricu s Přibylem z jiného klubu, kteří byli v zápase rozdílovými hráči. V sobotu přestup do Bystřice a v neděli zpět. Každý je strůjcem svého štěstí, my chceme a budujeme tým trochu jinak. Tyto zmatky nadělaly nejvíce problémů nakonec Bystřickým, protože v zápise vůbec neuvedli svého kanonýra Havla, který nám dal branku.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Na horké půdě ve Studené jsme odehráli asi nejlepší poločas za poslední dobu. Dobře jsme kombinovali, drželi balon na zemi a brzy po krásné akci a přihrávce od Romana Schmidta otevřel skóre Havel. Ve dvacáté minutě nejprve neuspěl v tutovce Kubeš, aby chvilku po něm další pěknou akci zakončil gólovou dorážkou Ďurica. Domácí za první poločas zahrozili tradičně Dvořákem, jeho první šanci jsme se štěstím přežili, při druhé se k němu trochu se štěstím odrazil balon a s tím už si věděl rady. My snad každé utkání se Studenou inkasujeme ze standardní situace a nejinak tomu bylo i ve druhé půli po hlavičce Dokulila. Když jsme se otřepali, podržel domácí několika fantastickými zákroky gólman Kadlec. V 70. minutě vychytal nejprve ve stoprocentní šanci Ďuricu a hned z brejku jsme dostali lekci z produktivity, když Dvořákův centr uklidil Přikryl. Deset minut před koncem se ve skrumáži před brankou nejlépe orientoval Kubeš a vyrovnal. Ve velkém vedru se hrál nadprůměrný zápas, který zřejmě ještě bude mít dohru po špatně vyplněném zápise z naší strany. Klobouk dolů před čtveřicí našich hráčů kteří před utkáním ještě hráli zápas za číměřské béčko v nedalekém Jarošově.“

Branky: 40. Dvořák, 56. Dokulil, 68. Přikryl – 5. Havel, 22. Ďurica, 82. Kubeš. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Tauber – Picka, Tomeček. Diváci: 120.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – SK Nemanice 3:2 (1:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Úroveň utkání odpovídala postavení obou týmů v tabulce. Plno nepřesností, nedůrazu a chyb. Začali jsme lépe, ale hosté postupně iniciativu přebrali a šli do vedení, když po špatné komunikaci v naší obraně snadno kopli míč do prázdné branky. Vyrovnali jsme po střele Vojty Strouhy do břevna a pěkné dorážce ze vzduchu Lukáše Čápa. Ve druhé půli to byla taková přetahovaná o míč, kterou jsme nakonec lépe zvládli my, když momentální územní převahu jsme přetavili ve dva góly Vojty Strouhy. Mohlo být i lépe, ale chyběl nám důraz před brankou. Naopak po další naší chybě v obraně hosté snížili a my se museli strachovat o vítězství, které jsme naštěstí uhájili.

Branky: 64. a 66. Strouha, 42. Čáp – 18. Nushart, 78. Matoušek. Bez karet. Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Bicek. Diváci: 120.

FK Kardašova Řečice – SK Dobrá Voda u ČB 3:4 (2:2)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Byl to den otevřených dveří jak naší obrany tak i Dobré Vody a proklatá poslední minuta, kdy měl míč skončit v brance hostů, ale vzápětí uhodilo na druhé straně. Byl to soupeř, s nímž se v podstatě nedalo prohrát, ale nám se to stalo. Hra obou týmů se skládala z nakopávaných míčů a festivalu neproměněných šancí. Jakákoliv komunikace mezi hráči chyběla, jeden dával přednost druhému, mezihra jakoby ani neexistovala, a tak záloha ke konci utkání sotva pletla nohama, což nás stálo alespoň tu spravedlivou remízu. Kdyby to skončilo 7:7, byli by asi spokojeni všichni včetně diváků, ale takto se radují pouze v Dobré Vodě, která s tím ani nepočítala.“

Branky: 16. Tajml, 35. Šergl, 48. (pen.) Michal – 4., 77. (pen.) a 90. Serbin, 23. Nekola. ŽK: 2:7. ČK: 0:1 (57. Valenta). Rozhodčí: Ovčáček ml. - Ovčáček st., Brož. Diváci: 100.