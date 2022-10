Petr Adamec, trenér Studené: „Byl to velmi kvalitní zápas, který byl plný emocí, ale to k tomu patří, když to na konci skončí podáním rukou. Hned na začátku se pískala penalta po skluzu na Dvořáka. Hosté reklamovali faul mimo šestnáctku, kluci v poločase potvrdili rozhodnutí rozhodčího. Dvořák pokutový kop proměnil a my šli do vedení. Celý první poločas jsme byli aktivnějším týmem. Hosté měli jedinou šanci, kdy Kubín po naší chybě uprostřed hřiště šel sám z boku na Duchoně, ale neproměnil. My měli tři velké šance, kde nám chyběly centimetry. Bohužel, náš náskok měl být vyšší než 1:0. Začátek druhé půle jsme zaspali a Mischnik s Kubínem skóre otočili. Po dobrém prvním poločase to byla studená sprcha. Postupně jsme se ale dostávali do hry, hosté zalezli, začali již od 60. minuty zdržovat a hrozili jen z brejků. Pět minut před koncem udělal po výkopu Duchoně obrovskou minelu brankář Vondrák a Dvořák pohodlně vyrovnal. Posledních pět minut jsme Buk tlačili, vypracovali si tři velké šance a mohli a měli jsme rozhodnout o naší výhře. Nastřelili jsme břevno, Jasanský vyhlavičkoval míč směřující do sítě z brankové čáry a Vondrák vytáhl střelu nad břevno. Při troše štěstí jsme si zasloužili vyhrát, byli jsme lepším týmem o ten pomyslný jeden gól. Je třeba ale respektovat sílu soupeře.“

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „Za sebe říkám, že na utkání se Studenou jsem se těšil. Naše souboje mívají šťávu a čekal nás silný soupeř, přestože pohled do tabulku tomu neodpovídá. Začalo se oboustranně aktivně a brzy byla nařízena penalta po faulu na Dvořáka. Zarážející na tom je, že po zápase mi pomezní rozhodčí přiznal, že to nebylo v šestnáctce, ale že prý do toho hlavnímu nemůže vstupovat. Každopádně, stalo se, utkání běželo dál a bylo dost času to otočit. Studená dobře bránila a zachycovala naši rozehrávku už na naší polovině. Když už jsme se dostali do nějaké příležitosti, tak jsme s ní nezaložili dobře. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit hodně aktivně a pokusit se hned vyrovnat, což se povedlo a dokonce jsme brzy přidali i druhou branku. Poté jsme však začali hrát příliš pasivně pasivně a domácí toho využívali. Nicméně jsme to stále měli ve svých rukách a nebýt hrubky na konci zápasu, tak jsme utkání zvládli. Ale je třeba uznat, že vzhledem k vývoji je remíza spravedlivá.“

Branky: 8. (pen.) a 85. Dvořák – 47. M. Mischnik, 54. Kubín. Rozhodčí: M. Havlík – P. Vican, Z. Havlík. ŽK: 3:5. Diváci: 153.

Lokomotiva České Velenice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 0:4 (0:2)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Derby se nám vůbec nepovedlo. Suchdol nás po celé utkání přehrával, snad pouze patnáct minut z celého průběhu dokázali vyrovnat hru a měli jsme mírnou převahu. Za celé utkání jsme si vytvořili dvě slibnější možnosti, jinak nic. Kupili jsme chybu za chybou a minimálně dvě branky jsme soupeři darovali zcela zadarmo po našich nesmyslných kiksech. Suchdol nás ve všech fotbalových dovednostech jasně předčil a po zásluze si odvezl tři body.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Úvodních třicet minut derby jsme předváděli velmi slušný fotbal a korunovali jsme to dvěma góly. Pak jsme však z nepochopitelných důvodů polevili a soupeř nás začal přehrávat, nicméně do přestávky se skóre už neměnilo. Druhý poločas už se zase nesl víceméně v naší režii, přidali jsme další dvě trefy, a přestože Velenice z několika protiútoků zahrozily, podržel nás brankář Rácik. Utkání jsme tak dotáhli do vítězného konce a myslím, že zaslouženě.“

Branky: 13. D. Trmal, 20. Kříž, 63. R. Arenberger, 74. J. Záruba. Rozhodčí: Hladík – Studený, Bartyzal. ŽK: 2:4. Diváci: 180.

Sokol Slavonice – SK Horní Žďár 0:2 (0:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Na začátku jsme působili nervózně, i přesto jsme si v úvodních pětadvaceti minutách dokázali vytvořit slušný tlak a příležitosti ke skórování. Byli jsme rychlí v přechodu do útoku, tlačili se do zakončení, bohužel zbrklé řešení situací ve finální fázi nám potřebný gól nepřineslo. Hosté se po několika našich individuálních chybách začali dostávat do hry a před koncem prvního poločasu nám slušně zavařili, dvakrát stříleli do odkryté branky, ale díky dobrému postavení se nám se štěstím podařilo pokusy odvrátit. Vstupy do druhých poločasů nám nevychází a i v tomto utkání se to nezměnilo, Žďár se začal dostávat více do hry, ale i přes to jsme věřili, že to můžeme uhrát, šance jsme měli. Bohužel, v 63. minutě byl proti nám odpískán dle mého názoru přísný pokutový kop, když bych parafrázoval jednu filmovou postavu „Kontakt tam byl“. Měli jsme možnost vyrovnat, ale Pavel Slabý tváří v tvář brankáři svou stoprocentní šanci neproměnil. Žďár nás začal přehrávat zejména ve středu hřiště, hrál rychle, přesně, my se trápili, ztráceli jsme zbytečně míče, byli jsme v činnosti s míčem pomalí. Zmar byl dokonán v 85. minutě, to jsme si špatně pohlídali při rohovém kopu tyč a dostali gól. Na konci jsme všechno vrhli do útoku, ale nic to nepřineslo. Musím uznat, že soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál i díky skvěle chytajícímu brankáři. Nás bohužel trápí pořád ty samé věci. Neproměňujeme vyložené šance, po vydařených pasážích přestáváme plnit stanovené pokyny, máme zbytečně moc doteků s míčem, tím zpomalujeme hru, soupeř nás rychle dostoupí a kvůli tomu kazíme a dostáváme se pod tlak. Pozitivně vidím to, že dokážeme se soupeři hrát fotbal a že ta dvě utkání, v nichž jsme neuspěli, nebyla jednoznačná a prohráli jsme po boji.

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Utkání se hrálo nahoru dolů a šance se střídaly na obou stranách. Domácí vypadli z tempa na konci prvního poločasu, když nezužitkovali své příležitosti, které měli na kopačkách. My naopak po změně stran proměnili penaltu a v závěru trestný kop. Utkání rozhodla větší zkušenost v poli, která tentokrát byla na naší straně.“

Branky: 63. (pen.) Beneda, 85. Rybčák. Rozhodčí: Tupý – Hošek, Náprava. ŽK: 0:1. Diváci: 120.

FK Kardašova Řečice – Jiskra Třeboň B 2:0 (0:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Tohle utkání se hodnotí poměrně těžko. Soupeř přijel pouze s devíti hráči, což poznamenalo celý jeho ráz a průběh. Hosté hráli s entusiasmem, poctivě bránili a čekali na brejky. My jsme se snažili o kombinační hru, která nám ovšem vázla. Náš výkon rozhodně nebyl optimální, ale nakonec se nám podařilo povinnost splnit a utkání vyhrát. Klukům z Třeboně patří za podaný výkon respekt a klobouček.“

Branky: 53. Klokner, 75. V. Roubík. Rozhodčí: Picka – Brož, Loula. Bez karet. Diváci: 50.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – TJ Nová Včelnice 0:3 (0:3)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „V tomto utkání jsme doplatili na špatnou koncovku. Prvních dvacet minut jsme hráli velmi dobře. V pohybu, po zemi a dostávali jsme se hodně před branku hostů, kde jsme však byli neškodní. Dvakrát jsme šli sami na branku, kopali asi šest rohů a výsledek nula. Pak jsme udělali chybu v rozehrávce na půlce, hosté se dostali na vápno, vystřelili, byl z toho gól a naše hra z úvodu se rozpadla. Vyučili nás z produktivity, když za první poločas vystřelili čtyřikrát na naši branku, včetně nádherně trefeného přímého kopu, a vedli 3:0! Druhá půle to už byl z naší strany zmar. Moc šancí jsme si nevytvořili, ani k velkému tlaku jsme se nedostali a hosté si výsledek zkušeně pohlídali.“

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Sice jsme vyhráli, ale asi po nejhorším výkonu za poslední dobu. Lomnice byla v prvním poločase lepší, my však paradoxně vstřelili tři góly. Herně to však z naší strany bylo špatné. Po změně stran už to bylo lepší, ale celkově nám tohle utkání moc nesedlo, takže zaplať pánbůh za tři body.“

Branky: 29. Pivko, 33. Tuček, 39. D. Jaroš. Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Racz. ŽK: 4:5. Diváci: 60.

Jiskra Nová Bystřice – SK Ševětín 6:2 (4:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Utkání se Ševětínem nám herně vůbec nevyšlo. Jediné, s čím můžeme být spokojeni, jsou tři body. První poločas byl ve znamení nepřesností i naší špatné koncovky. I tak jsme se dobrali k jasnému výsledku 4:0. Hosté přivezli hodně mladý mančaft, který ještě pár let bude potřebovat. V kabině jsme si něco řekli, ale asi si každý myslel, že to půjde samo. Velké individuální chyby způsobily, že jsme hosty nechali úplně lacino vstřelit dvě branky. Rozčarování z druhého poločasu alespoň v závěru vylepšily dva góly, které se nám podařilo vstřelit. Po zápase v kabině bylo vidět, že to kluky štve. Dlouho jsem neviděl tým, který vyhraje, aby takhle sklesle seděl. Doufám, že je všem jasné, že tenhle výkon by na soupeře, kteří nás teď čekají, rozhodně nestačil. Na druhou stranu je to fotbal a ne vždycky se daří tak, aby vše bylo optimální.“

Branky: 21. a 81. Havel, 14. Kubeš, 40. Schmidt, 42. Bobál, 84. Benkovský – 48. Novotný, 75. Prášek. Rozhodčí: Hnilička – Rous, Tomeček. ŽK: 1:0. Diváci: 60.

Dohrávka 2. kola

FK Studená – Sokol Neplachov 0:1 (0:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Jsem zklamaný, ale stojím za klukama. Holt někdy se daří a někdy ne. Zápas jsme si prohráli sami, ale sport je o hlavě a my se teď trápíme. V první půli to byl vyrovnaný mač. V 15. minutě měl tutovku na malém vápně Lindourek. Do vedení šli ale hosté, kteří se po výkopu a našem prohraném souboji ve středu hřiště dostali ke střele, která zaplula za tyč. Ke konci poločasu dostali hosté šanci v podobě pokutového kopu, který absolutně nebyl. Normální hlavičkový souboj ve vzduchu, hostující hráč jen na rozdíl od našeho upadl a zakřičel. To ostatně stačilo v celém průběhu zápasu pro hvizd a pískání faulů. Hostující Mohamed zřejmě vědom si daru od rozhodčího pokutový kop neproměnil, Duchoň jej vychytal. Ihned vykopl na neobsazeného Dvořáka a ten byl absolutně sám před svým jmenovcem v bráně, ale neproměnil. V druhé půlce, i přes ne úplně dobrý výkon, jsme byli lepší a vypracovali si velké množství šancí. Hosté spoléhali už jen na brejky a Hindyho v útoku. Lacina měl tutovku na malém vápně a Dvořák další čtyři, které měly skončit gólem. Hosté už jen zdržovali a modlili se za konec zápasu, my bohužel své velké šance neproměnili a zápas jsme si prohráli sami. Šancí bylo dost na výhru klidně o dvě branky.“

Branka: 21. Hindy. Rozhodčí: Náprava – Saidl, Z. Havlík. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (90. Ludvík). Diváci: 80.