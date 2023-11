Závěrečné 13. podzimní kolo krajské fotbalové I. A třídy zástupcům Jindřichohradecka body nepřineslo. Dačice na jejich půdě zaskočilo svou taktikou Veselí, z čehož během první půle vyprodukovalo tři trefy, a favorizovaný domácí tým se s tím nedokázal popasovat. Nová Včelnice se představila v Chýnově, kde se po půlhodině chopila iniciativy, ale nedokázala z řady příležitostí vytěžit ani jediný gól, takže se vrátila s prázdnou. Dačice ještě na svátek v pátek 17. listopadu čeká u Dyje dohrávka s Jistebnicí (13.30 hodin).

Fotbalová I. A třída měla na programu závěrečné podzimní kolo. Oba týmy z okresu vyšly naprázdno. | Foto: archiv Deníku

FK Dačice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 0:3 (0:3)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Chtěli jsme Veselí samozřejmě porazit, ale překvapil nás jejich úvod. Hosté hráli to, co jsme chtěli my, tedy rychle napadat a nedat soupeři prostor. Nečekali jsme, že na nás takhle vlétnou. S jejich vysokým presinkem jsme měli velké potíže a začali jsme kupit chyby, které Lokomotiva dokázala trestat. Po půlce to tedy bylo 0:3 a my se nedokázali dostat do hry, vázla kombinace i přechod do útoku. Sice jsme se chtěli po změně stran ještě s vývoj pokusit něco udělat, ale bylo znát, že máme svázané nohy. Soupeř hrál to, co potřeboval a zkušeně si to pohlídal. Je třeba uznat, že Veselí vyhrálo zcela zaslouženě. My teď musíme zvládnout páteční dohrávku odloženého utkání s Jistebnicí. Protože jsme nechtěli na umělku, prohodili jsme si se soupeřem pořadatelství a bude se hrát u nás. Chceme uspět a dobře se naladit na zimní přípravu.“

Branky: 8. a 31. Dvořák, 43. Bursík. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Kovařík – Jelínek, Šíma. Diváci: 56.

Dačice: Marek – Přikryl, V. Leitkep, Chyška (79. M. Leitkep), Šívr (46. T. Zejda) – Kněžínek – M. Distel (89. Šmíd), Brtník, Slabý (46. Burian) – Šimánek, Štolba (76. Škoda).

FC Chýnov – TJ Nová Včelnice 2:0 (1:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Do utkání lépe vstoupili domácí. Bylo to především tím, že na rozdíl od nás získávali odražené balony. To platilo takových pětadvacet, třicet minut. Pak jsme převzali otěže my a dovolím si tvrdit, že až do konce jsme byli lepší. Jenže jsme nedokázali proměnit ani jednu z minimálně osmi šancí, což rozhodlo. V době našeho největšího tlaku jsme navíc v 78. minutě inkasovali podruhé. Musím však ocenit, že kluci bojovali až do konce a výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Sudí sice celkově nepískal špatně, ale první gól jsme dostali po faulu na brankáře Vokuše a za stavu 0:1 jsme měli kopat stoprocentní penaltu. To mohlo utkání také trochu ovlivnit, i když si na to nechci stěžovat. Měli jsme dát góly a mohlo být všechno jinak.“

Branky: 43. M. Rabiňák, 78. J. Hruška. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Černý – Ťupa, Klimeš. Diváci: 60.

N. Včelnice: Vokuš – Mareš, Šlapanský, Blažek, Mojžíšek – Průša (87. Neubauer), Tuček, Pivko (87. Shelelia), P. Jaroš (87. Poslušný) - Didek, Kašša (76. Havlíček).