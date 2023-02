Do Rakouska mohou odcházet z českých klubů dle pravidel UEFA zdarma hráči, kteří nemají v českých klubech registrovanou tzv. „neamatérskou smlouvu“, přesněji smlouvu o sportovní činnosti. „V tom případě může hráč odejít zdarma i bez souhlasu svého mateřského klubu,“ říká Vinklárek. „Pokud se samozřejmě oba kluby nedohodnou jinak,“ dodá. Toto platí v přestupových oknech rakouského svazu, která jsou v lednu a červenci. Pokud hráč takhle přestoupí jako amatér, může se kdykoliv vrátit rovněž zdarma do České republiky do klubu, ze kterého odešel.