Největší pozornost byla upřena do Nové Vsi nad Lužnicí, kde v přechodném azylu působí České Velenice. Za nimi tam k vitorazskému derby dorazil Suchdol a také tři stovky hlučných diváků z obou táborů. Zápas rozhodně nenudil. Padlo v něm pět gólů, kopaly se dvě penalty, k vidění byla červená karta a nakonec i těsná výhra favorizovaného Suchdola, když domácí v 88. minutě za stavu 2:3 odmítli z pokutového kopu vyrovnání.

Hodně vzruchu a 11 branek nabídl duel Nové Bystřice s Olešnicí. Domácí Jiskra však nezvládla závěr a v posledních deseti minutách třikrát inkasovala. Koření fotbalu nechybělo ani pod Javořicí, kde Studenou střelecky táhl vyhlášený kanonýr Libor Dvořák, který se proti Dolnímu Bukovsku trefil hned čtyřikrát.

Třebětice udržely stoprocentní bilanci, ale proti mladíkům z třeboňského béčka se dlouho nemohly prosadit. Konečně zabral Buk a jeho procitnutí odnesly Ledenice. Horní Žďár doma přenechal všechny body Kardašově Řečici, na první výhru nadále čeká Lomnice, i když proti vedoucímu Neplachovu herně nepropadla.

AC Buk – Slavoj Ledenice 4:0 (0:0)

Libor Vondráček, útočník Buku: „První poločas jsme začali aktivněji, ale hosté výrazně zahrozili z brejku, a protože jsme neproměnili žádnou šanci, nakonec jsme byli rádi za 0:0. O poločasové pauze jsem si řekli, že tentokrát musíme uhrát tři body a na soupeře vlétli. Velice brzy jsme se ujali vedení a pak během deseti minut rozhodli utkání celkem třemi góly. Po jedné trefě zaznamenali čtyři hráči a řada dalších své šance promarnila, třeba si góly šetřili na příští zápas a snad v podobném tempu budeme hrát i venku.“

Branky: 47. M. Mischnik, 48. M. Šenkýř, 62. Heger, 65. Březina. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Křížek – Hladík, Z. Havlík. Diváci: 125.

SK Horní Žďár – FK Kardašova Řečice 1:3 (1:2)

František Zwicker, vedoucí mužstva Horního Žďáru: „Z naší strany se jednalo o další smolný zápas, v němž jsme zkraje soupeři darovali dvoubrankový náskok. Manko jsme se po změně stran zlepšenou hrou snažili stáhnout, ale bohužel se nám to nepodařilo. Nastřelili jsme tyčku, měli jsme tlak a další šance, ale nedokázali jsme je dotáhnout do konce.“

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Již v desáté minutě jsme se po krásné akci Jonáše Madara a zakončujícího Valka ujali vedení. Další branku nám nabídl domácí stoper, jehož chybu v rozehrávce potrestal Klokner. Následně jsme si vytvořili několik dalších příležitostí, ale žádnou jsme nedokázali využít. V poslední minutě jsme pak inkasovali gól z ofsajdu, který byl vidět až z Hradce, ovšem pan pomezní rozhodčí, delegovaný OFS, byl od situace zřejmě ještě dál. Druhý poločas byla k vidění především kouskovaná hra plná nepřesností a osobních soubojů. Pustili jsme domácí do dvou vyložených šancí, ze kterých ale nastřelili jen tyč. Konečné rozhodnutí pak přinesla 73. minuta, kdy domácí Roštek v pokutovém území fauloval Valka, byl za to vyloučený a penaltu proměnil Jonáš Madar. Valek však po tomto zákroku nedohrál a bude nám chybět nejméně dva týdny. Věděli jsme, že nás na tomto hřišti nečeká nic jednoduchého. Navíc jsme nebyli zcela kompletní, ale zvládli jsme to a musím všechny hráče za přístup a výkon pochválit.“

Branky: 45. Hrdlička – 10. Valek, 23. Klokner, 76. J. Madar (pen.). ŽK: 2:4. ČK: 1:0 (73. Roštek). Rozhodčí: Muzika – Brych, Šťastný. Diváci: 50.

FK Studená – TJ Dolní Bukovsko 6:3 (2:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „První půli jsme měli převahu a měli jsme si vypracovat vyšší vedení než 2:0. Hosté totiž z přímého kopu před přestávkou snížili. Jinak v první půlce nebyli nebezpeční. Na začátku druhého poločasu nám obranou propadl vysoký balon a Bukovsko srovnalo na 2:2. Po nervózní pasáži, kdy jsme chtěli rychle reagovat a neproměnili jsme dva samostatné nájezdy, se nám nakonec podařilo vsítit třetí gól, poté nám rozhodčí nepochopitelně neuznal gól na 4:2 a jeho velká chyba pro nás mohla být fatální, protože soupeř si vypracoval jasnou příležitost, kterou výborně zlikvidoval gólman Duchoň. Následně jsme naštěstí po chybách hostující obrany vsítili další tři rychlé branky a bylo rozhodnuto. Bukovsko poté ještě korigovalo po rohovém kopu. Neustále jsme okolnostmi nuceni ke střídáním v poločasech, kluci nejsou zdravotně úplně v pořádku a to je znát."

Branky: 24., 67., 75. a 77. Dvořák, 24. Dokulil, 74. J. Šimánek – 55. a 83. Chochol, 41. Hruška. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Ondra – Blažek, Novotný. Diváci: 100.

Tatran Lomnice – Sokol Neplachov 0:3 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Vzhledem k předvedené hře našeho mužstva je pro nás výsledek příliš krutý. Ve vyrovnaném a celkem pohledném utkání rozhodla produktivita hostů, kteří dokázali dobře naložit se svými šancemi, kdežto my jsme hráli dobře po vápno, ale ve finální fázi to dřelo. První gól jsme dostali těsně před přestávkou, další dva po dobře vyřešených brejkových výpadech plynoucích z našich špatně zahraných standardních situací u branky Neplachova.“

Branky: 40. Hruška, 73. Dvořák, 81. Mohamed. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Petričák – Filo, Šťastný. Diváci: 100.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Olešnice 4:7 (2:3)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Do utkání jsme vstoupili dobře, Kuba Janoušek se prosadil nejprve hlavou, poté uplatnil svůj důraz a po čtvrthodině jsme vedli 2:0. Hoste po závaru snížili, aby brzy na to Raab výstavní střelou srovnal. Začali jsme víc diskutovat se soupeřem, s rozhodčím i mezi sebou, poločas jsme dohráli nekoncentrovaní a ztratili jsme ho po standardce Raaba a důrazu Husy. V kabině se přehnala bouřka, něco jsme si vyříkali a dvacet minut po změně stran nám jednoznačně patřilo. Olešnici jsme zmáčkli, Radek Schramhauser hlavou vyrovnal a další čisté šance spálil hlavně Petr Bobál. A jak už to tak bývá, hosté z ojedinělého brejku udeřili. Ještě jednou se nám povedlo vyrovnat, když po ruce hostujícího obránce ve vápně Frühauf proměnil penaltu, ale hned poté musel pro zranění odstoupit. V rozkouskovaném závěru, kdy se víc diskutovalo, než hrálo, dostali hosté rovněž výhodu pokutového kopu, který Lenk bezpečně proměnil. Vyhrocený závěr vygradoval oboustranným vyloučením a dvě nádherné střely Drtiny stanovily konečný výsledek. Hostům tam padly neskutečné věci, gratulujeme jim k bodům. Do atraktivního duelu bohužel svým výkonem nezapadli páni rozhodčí, ze zápasu udělali totální bramboračku na obě dvě strany, až jsme i s klukama z Olešnice jen kroutili hlavou, a hádal se asi každý s každým. Mrzí nás, že jsme přišli o další tři zraněné klíčové hráče. Naše situace už je v tomto směru kritická a teď vůbec nevím, s kým pojedeme k dalšímu zápasu.“

Branky: 2. a 16. Janoušek, 54. R. Schramhauser, 72. Frühauf (pen.) – 21., 90. a 92. Drtina, 29. Raab, 37. Husa, 69. Horelica, 80. Lenk (pen.). ŽK: 3:3. ČK: 1:1 (86. Kapias – 86. Koktavý). Rozhodčí: Hladík – Křížek, Bartyzal. Diváci: 75.

Sokol Třebětice – Jiskra Třeboň B 2:0 (0:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně a během patnácti minut jsme si vytvořili tři stoprocentní šance, bohužel ani jednu jsme neproměnili. Hra se od té doby vyrovnala a zahrozili i hosté. My byli hodně nepřesní a v kombinaci nám chyběla kvalita. Druhé dějství jsme si vytvořili stálý tlak a opět přišlo zahazování šancí, naštěstí jsme aspoň dvě proměnili a zaslouženě zvítězili. Jsem rád, že i když náš výkon nebyl optimální, tak jsme dokázali duel vyhrát.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Zase jsme vzhledem k absencím odjeli s hodně mladým týmem včetně dvou patnáctiletých dorostenců. Do utkání jsme šli s taktikou co nejdéle neinkasovat, což se nám poměrně dlouho dařilo a na straně favorita byla s přibývajícím časem patrná nervozita. Nakonec jsme kapitulovali zhruba po hodině hry po rohovém kopu, což Třebětice uklidnilo, zvlášť když po chybě našeho stopera domácí připojili druhou trefu. Hráči si však zaslouží pochvalu za týmový a bojovný výkon. A kdybychom čisté konto udrželi ještě o chvilku déle, asi by to měli domácí těžší, protože už se začínali hádat a byli z bezbrankového stavu dost rozhození. Jsme rádi, že jsme utkání absolvovali bez zranění a karet, pro nás přijdou důležitější zápasy.“

Branky: 57. Chvátal, 65. V. Habr. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Krejník – Ernst, Janovský. Diváci: 63.

Loko České Velenice – Sokol Suchdol 2:3 (0:1)

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Derby se Suchdolem je vždy prestižní, s pěknou diváckou návštěvou a řádným nábojem. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Hrál se pěkný fotbal před 300 diváky s nasazením obou týmů. V první půli jsme měli několik vyložených šancí, které jsme ovšem neproměnili. Je to stále stejná písnička. Suchdol dal branku z přísně nařízené penalty za nastřelenou ruku našeho hráče. Hosté v první půli orazítkovali ještě tyč naší branky. Penalta se měla kopat i na konci poločasu na druhé straně. Zcela jasný faul na našeho hráče ovšem rozhodčí Ovčáček neviděl. Do druhé půlky jsme vstoupili aktivně a soupeře jsme přehrávali. Bohužel, udělali jsme hrubou chybu a Suchdol jsme tím vyslali do brejku. Náš brankář sice míč vyrazil, ale soupeř dostal napodruhé míč za jeho záda. Chvíli na to opět z kontru přidal Suchdol třetí branku. Navíc v 80. minutě šel po druhé žluté za kritiku rozhodčích ze hřiště Filip. Paradoxně jsme od té doby v deseti uzamkli soupeře na jeho polovině a během pěti minut jsme dvěma góly zápas zdramatizovali. Navíc jsme nastřelili tyč a břevno suchdolské brány. V 88. minutě jsme měli možnost dokonat totální zvrat z pokutového kopu. Penaltu jsme však neproměnili a tak jsme ztratili další tolik potřebné body. Bohužel pro nás nevyhrál lepší tým, protože kluci dnes předvedli výborný výkon. Pro mě je velkým zklamáním výkon hlavního arbitra, který utkání absolutně nezvládal a svými výroky rozpoutal značné emoce jak na hřišti, tak mezi diváky.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Bylo to derby se vším všudy, vyhecované, k vidění byly dvě penalty, vyloučení, emoce. Myslím, že jsme první půli byli určitě víc na míči, měli jsme nějaké možnosti a Velenice hrozily zejména z nepříjemných brejků, po nichž měly dvě, tři šance. Ale branku nedaly a do vedení jsme šli my, když skóre otevřel z penalty Ondra Černoch. Po obrátce jsme přidali další dva góly a měli jsme ještě další možnosti. Ale ani stav 3:0 nám nestačí k tomu, abychom zápas v klidu dohráli, což mě mrzí. Soupeř absolvoval posledních deset minut kvůli vyloučení v deseti, přesto jsme dvakrát inkasovali a bylo z toho drama, i když podle mého soudu druhé velenické trefě předcházel ofsajd. V závěru navíc domácí ještě kopali penaltu. Nechci se k ní moc vyjadřovat, ale myslím, že byla hodně přísná. Podržel nás však brankář Rácik, který pokutový kop zneškodnil. Jsem rád, že jsme utkání dotáhli do úspěšného konce.“

Branky: 82. Bambule, 84. Martinec – 70. a 76. D. Trmal, 30. Černoch (pen.). ŽK: 6:3. ČK: 1:0 (80. Filip). Rozhodčí: Ovčáček – Švec, Kořínek. Diváci: 300.