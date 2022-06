Centropen Dačice – Sokol Bernartice 1:0 (1:0)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Sedmdesát minut se hrálo poměrně vyrovnané utkání, kterému však chyběly brankové příležitosti. Obě defenzivy pracovaly výborně, navíc bylo cítit, že o mnoho nejde. V závěru první půle se zpoza vápna trefil Štolba a dostal nás do vedení. Druhý poločas probíhal v podobném duchu až do osudné sedmdesáté minuty, kdy přišla obrovská průtrž mračen. V tomto nepřehledném momentu jeden hostujících hráčů kopl Přikryla do hlavy a byl vyloučen. Hosté proti tomu začali vehementně protestovat, ale rozhodčí byl kvůli počasí nucen zápas přerušit. Po desetiminutové pauze se pokračovalo, ale většina povrchu hřiště se ocitla zcela pod vodou. Fotbal tak šel stranou a touha všech aktérů byla utkání dohrát bez zranění a v klidu. To se nakonec podařilo a my v tomto podivném duelu bereme tři body.“