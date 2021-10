Cennou výhru si v 13. kole krajského přeboru připsali i třeboňští fotbalisté, kteří si vyšlápli na čtvrtý tým soutěže Osek. Silného protivníka porazili dvěma trefami Hromádky v prvním poločase.

Fotbalisté Třeboně vybojovali tři cenné body, když doma porazili Osek 2:0. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Jiskra Třeboň – TJ Osek 2:0 (2:0)

Petr Skála, trenér Třeboně: „Proti velice kvalitnímu soupeři nám vyšel především první poločas. V něm jsme byli aktivní a dokázali jsme to promítnout i do skóre. Ve 20. minutě přišel ve vápně faul na Matouška a Hromádka nám z pokutového kopu zajistil vedení. Po půlhodině hry vybojoval balon Tůma a na konci této akce byl znovu Hromádka, jenž přidal druhou trefu. Osek má velice kvalitní tým, silný střed pole a výborné hráče jako třeba Kubiše, bratry Říské nebo bývalého brankáře Dynama Křížka což potvrdil hlavně po změně stran, kdy získal převahu. My však výborně a zodpovědně bránili a všechny ošemetné situace jsme dokázali vyřešit. Jsem spokojený, vítězství nad takovým protivníkem si vážíme.“