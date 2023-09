Zpočátku to byl vyrovnaný zápas bez šancí. Po změně stran nás nakopla proměněná standardka a od té chvíle jsme si byli jistější. Pak už se zápas vyvíjel v náš prospěch a dotáhli jsme ho do vítězného konce.

Tu standardku jste proměnil právě vy. Jste určený na tuto herní činnost?

Trestné kopy teď zahrávám s Leošem Hromádkou. Nejprve jsem na něj nechtěl jít, protože se mi to zdálo z příliš velkého úhlu. Pak jsem si to ale rozmyslel a podařilo se mi propálit zeď. Řekl bych, že tam byla lehká teč mého spoluhráče, kterého jsem do té zdi poslal.

Že dáváte góly, to není nic mimořádného. Očekává to od vás trenér, nebo spíš chce, abyste se jako obránce věnoval bránění?

Já jsem po většinu své kariéry nastupoval v útoku a nyní si ze mě spoluhráči dělají legraci, že jsem útočný stoper. Trenér po mě chce, abych se zapojoval hlavně do standardních situací.

Jak jste se tvářil, když vám řekli, že budete hrát v obraně?

Byl jsem rád, já jsem si o to řekl tak trochu i sám, protože v bránění protihráčů jsem si jistější než v dávání gólů. Je to pro mě méně stresující.

Opravdu? Říká se, že obránce je pod větším tlakem. Když stoper zaviní gól, je to větší průšvih, než když ho útočník nedá…

Já právě cítím větší zodpovědnost za tým, když hraji v útoku a čeká se ode mě, že dám gól. Bránění je záležitostí celé obrany. Mám pocit, že od té doby, co hraji na pozici stopera, dostáváme méně gólů. Zřejmě to tedy funguje.

Tak to je asi ten nejlepší důkaz. Když je ale třeba, trenér vás může v klidu poslat i do útoku. Dá se říct, že jste univerzálním fotbalistou?

Já jsem hrál v Třeboni původně krajního beka. Přes zálohu jsem se pak přesunul do útoku a nyní jsem zase v obraně. Kromě brankáře jsem si vyzkoušel všechny posty.

Jak jste spokojen se vstupem do sezony?

Jsme spokojení, škoda jen zaváhání v úvodním duelu na Hluboké. To byl takový prazvláštní zápas, Hluboká ho nakonec dotáhla do vítězného konce. Jinak se to vyvíjí dobře, takhle dobrý start do sezóny už jsme v Třeboni dlouho neměli.

Prazvláštní zápas? Dal se na Hluboké uhrát lepší výsledek?

Myslím, že ano. Hlavně ve druhé půli, kdy jsme Hlubokou k ničemu nepustili. Trenér mě poslal na posledních sedm minut do útoku, Hlubokou jsme tlačili a mohli jsme i vyrovnat. Velkou možnost měl Činčura, ale nepadlo mu to tam, takže to utkání skončilo naší porážkou.

Už ke konci jarní části minulé sezóny jste podávali výborné výkony. Dá se říct, že se vám na ně podařilo navázat?

Řekl bych, že se nám daří od té doby, co jsem se přesunul na stopera, což bylo asi šest kol před koncem jarní části. Od té doby jsme najeli na vítěznou vlnu a soupeřům jsme dávali pěkné nakládačky. V této sezóně už tolik gólů nedáváme, protože soupeři proti nám pozměnili taktiku, hlavní ale je, že pořád vyhráváme.

S jakou taktikou na vás nyní soupeři rukují?

Postavili proti nám autobus, méně nás napadají a brání v osmi devíti lidech.

Má podle vás Jiskra ambice hrát v této sezóně o příčky nejvyšší?

Bylo by to hezké, hlavně trenér se netají, že takové ambice má. My hráči jsme v tomto střídmější, ale když budeme podávat i nadále vyrovnané výkony, tak by to mohlo klapnout. Uvidíme, jak se nám bude dařit proti silnějším soupeřům. Mrzí mě, že zrovna v zápase proti Roudnému budu chybět, protože mám naplánovanou dovolenou.