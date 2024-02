„Do sezony jsme vstupovali s velkým respektem. Samozřejmě se nám potvrdilo, že oproti I. A třídě je to velký posun ve všem, co k fotbalu patří. Od zázemí v klubech až po jednotlivé hráčské kádry. Je to o dost kvalitnější, což je ale pochopitelné,“ poznamenal třebětický kouč.

Do podzimní části mužstvo z obce s třemi sty obyvateli v nejvýchodnější části Jindřichohradecka vstupovalo s plánem získat osmnáct bodů, který mírně překročilo.

„Nakonec jich máme dvacet, takže s podzimem jsme velmi spokojeni. Myslím, že i herně jsme určitě obstáli, i když je neustále co zlepšovat,“ zmínil.

Mezi nejvydařenější třebětická vystoupení patří vítězná utkání se Strakonicemi (5:1) či na Rudolfově (3:1) a přes porážky také souboj s hlubockým lídrem (1:2) či Mirovicemi (3:4).

„Obzvlášť se nám dařilo proti Strakonicím, herně však byly povedené i další zápasy, v nichž jsme třeba ani nebodovali. Vyložený propadák přišel v Dražicích. Doufám, že takový výkon už nikdy nezopakujeme,“ připomíná Černoch porážku 1:4.

Jinak má pro svůj tým jen slova chvály a uznání. „Chtěl bych vyzdvihnout všechny naše hráče, protože si to opravdu zaslouží. Udělali velký kus práce a historickou účast v krajském přeboru mají za odměnu. Všichni víme, že máme tahouny, nosiče vody, naděje a já nevím co ještě, ale je za tím opravdu týmová poctivá práce všech kluků, kteří v kádru jsou,“ zdůraznil trenér.

Přípravu na jarní část sezony Třebětičtí zahájili už 19. ledna. Trénují třikrát týdně a využívají umělku, halu i domácí víceúčelové hřiště. Za sebou už mají také krátké soustředění v Tasovicích na Znojemsku. „Vyrazili jsme na čtyři dny, nabírali jsme hlavně kondici. Měli jsme pro přípravu kvalitní podmínky a je tam tepleji než na Šumavě, takže se držíme moderního trendu,“ směje se Marek Černoch, jenž před svým příchodem do Třebětic dlouhé roky působil v roli trenéra v divizním FK Jindřichův Hradec a v současnosti rovněž zastává funkci předsedy výkonného výboru okresního fotbalového svazu.

Co se týče hráčského kádru, nemělo by dojít prakticky k žádným změnám. Tedy především v kolonce odchodů. „Nemám signály, že by nás chtěl někdo opustit, i když nabídky kluci mají. Pokud to vyjde, chtěli bychom kádr oživit aspoň jedním příchodem. Vše je ale zatím v jednání, tak uvidíme,“ prohlásil.

Jeho mužstvo má před startem soutěže v plánu odehrát čtyři přípravné duely. Ten první už v pátek 9. února na lišovské umělce proti rakouskému USV Kirchslag. Následovat bude ve středu 21. února duel v Kamenici nad Lipou, v sobotu 2. března znovu na lišovské UMT střetnutí s SK Dobrá Voda a v neděli 10. března v Třešti se Slavojem Žirovnice. Do krajského přeboru Třebětice vstoupí doma atraktivním okresním derby s Třeboní v neděli 17. března.