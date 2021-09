Jan Beneš, trenér Dačic: „ Od první do poslední minuty se jednalo o vyrovnanou partii ve všech možných fobalových statistikách. My i hosté jsme si vytvořili přibližně po pěti šancích a jediný rozdíl byl v tom, že zatímco soupeř z nich vstřelil tři branky, my pouze jedinou. Jednoznačně remízové utkání jsme prohráli kvůli častým individuálním chybám, které jsou daní za příliš mladý a nezkušený kádr. Naši jedinou trefu zaznamenal Křivánek.“

Branky: 62. Křivánek – 5. Zítek (pen.), 73. Hladík, 75. Zadražil. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Kocina – Písek, Pečenka. Diváci: 30.

Dačice: V. Zejda – Vacek (75. Lovětínský), Brtník, Chyška, Máša (36. Moučka) – Vítkovský, M. Votava, Beneš, Přikryl, Šlápota (58. Slabý) – Křivánek.

TJ Nová Včelnice – Lokomotiva Č. Budějovice 1:3

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „První poločas přinesl vyrovnanou hru a několik šancí na obou stranách. Nám se moc nedařila mezihra, takže to bylo spíš nakopávání dlouhých balonů. Čekalo se na to, kdo dá první gól. Bohužel, inkasovali jsme hned zkraje druhé půle, a když za pár minut hosté přidali druhý gól, víceméně bylo po zápase. Myslím si, že soupeř vyhrál zaslouženě, my se celý zápas nedostali pořádně do kombinace. Korigovat se nám povedlo až za stavu 0:3 z penalty, kterou proměnil Pivko. Poté jsme sice měli ještě nějaké závary, ale další trefu, která by zbytek duelu ještě zdramatizovala, jsme přidat nedokázali. Máme velmi úzký kádr dvanácti, třinácti lidí, navíc všichni nejsou zdravotně zcela fit a hlavně nám chybí gólový hráč, který by se dokázal dostat do šancí a proměnit je. Na druhou stranu dostáváme laciné góly.“

Branky: 73. Pivko (pen.) – 49. a 55. Leština, 68. Martinec. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Vítek – Nedvěd, Bartoníčková. Diváci: 50.

N. Včelnice: Koudelka – Vokuš, Malý (50. Novotný), Šlapanský, P. Jaroš – Tuček (78. Holec), Pivko, D. Jaroš, Petráš – Němeček, Didek.