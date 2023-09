/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída pokračovala 5. kolem. Ve skupině D došlo na derby dvou jindřichohradeckých místních částí, v němž Horní Žďár porazil Buk, který zatím marně hledá formu z uplynulé sezony, a vrátil se do čela tabulky.

Fotbalisté Horního Žďáru v místním derby zdolali Buk 2:0 a vedou tabulku I. B třídy sk. D. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Z něho se po kontumační výhře nad Novou Bystřicí, která do zápisu zapomněla vepsat svého lídra Jiřího Havla, odporoučela Studená, jejíž hráče skolil virus a ve značně nekompletním složení prohrála v Dobré Vodě. Bystřice po administrativní porážce tentokrát nebodovala ani na hřišti, protože její tým v souboji se Suchdolem srážely individuální chyby a mizerná koncovka.

Značná euforie naopak panuje ve Stráži. Nováček soutěže totiž doma díky výborné defenzivě a skvěle chytajícímu brankáři Jedličkovi vydřel výhru nad Řečicí a posunul se na třetí příčku. Slavonický celek po první půli prohrával v Břilicích s třeboňským béčkem 0:2, ale po přestávce dokázal srovnat skóre a nechybělo mnoho, mohl si odvézt všechny body. Zdecimovaný tým Lomnice, jemuž jelo do Ševětína pomoci i několik hráčů, kteří už fotbal nehrají, inkasoval šest gólů, což je však přece jen krutý výsledek.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:4 (1:3)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Šli jsme do utkání s cílem bodovat, ale první půl hodina byla výsledkově tragická. Po třiceti vteřinách nás gólman špatně odkopl balon a prohrávali jsme. Když jsme se oklepali, vytvářeli si šance a měli převahu, přišly další dva bleskové údery. A zvlášť třetí gól, kdy náš brankář podběhl centrovanou standardku, byl až úsměvný. Do přestávky jsme ještě snížili a vykřesali naději, ale neproměňování příležitostí, výborný výkon hostujícího gólmana a důrazná hra Suchdola nás už do zápasu nepustily. Deset minut před koncem nás ještě dorazil chytrým lobem nejlepší hráč hostí Kuba Záruba. Sráží nás hrozné individuální chyby a velké spalování šancí. Co je platné, že nás každý chválí za pohlednou hru, když se sami potom porážíme. V tomhle utkání nám navíc citelně chyběli středový hráči David Frühauf a Honza Kubeš. Nezbývá než doufat, že se na další zápas v Ševětíně nějak poskládáme.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „V tomto utkání jsme šli po chybě gólmana do vedení hned v první minutě. I když jsme byli celý poločas pod tlakem, velmi dobře a zodpovědně jsme bránili. Mezi 25. a 30. minutou jsme přidali další dvě branky a i když domácí v závěru prvního poločasu snížili, vypadalo to dobře. Po změně stran to Bystřice otevřela, což nám vyhovovalo. Přestože měla velký tlak, a není divu, neboť disponuje velmi dobrým a zkušeným týmem, dostávali jsme se snáze do brejkových situací a po jedné z nich jsme upravili na konečných 1:4.“

Branky: 41. Kubát – 1. Klymenko, 25. Měkuta, 27. Sejk, 81. J. Záruba. ŽK: 2:6. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Z. Havlík. Diváci: 84.

SK Horní Žďár – AC Buk 2:0 (1:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „První poločas nám vyšel, soupeře jsme vysoko napadali a v obraně sbírali dlouhé balony. Nevázla nám ani kombinace a po jedné z nich jsme se dostali do vedení, když se trefil Peňáz. Druhá půle už z naší strany dobrá nebyla. Nedařilo se nám držet míč a hráli jsme dost zatažení. Buk přidal na obrátkách a zavřel nás na naší polovině, ale bez nějaké větší šance na vstřelení branky. V nastavení šli dva naši útočníci sami na brankáře a stvrdili vítězství v derby.“

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „Bohužel, vstup do letošní sezony se nám vůbec nevydařil. Zápas ve Žďáru jsme viděli jako možnost odrazit se k lepším zítřkům, jenže to, co nás neustále trápí, přišlo i tentokrát po čtvrt hodině hry už jsme prohrávali. Po přestávce jsme hru vyrovnali, dokázali jsme soupeře zatlačit, ale k ohrožení branky jsme se nedostali. Soupeř své šance dokázal proměnit, my ne, a díky tomu Žďár zaslouženě bere tři body. Nám nezbývá nic jiného než se vzchopit a v příštím zápase se už naplno budovat.“

Branky: 17. Peňáz, 90. Maňour. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (88. L. Moravec). Rozhodčí: Klimeš – Rous, J. Šťastný. Diváci: 130.

Sokol Stráž nad Nežárkou – FK Kardašova Řečice 2:1 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Ochozy narvané k prasknutí, solidní podívaná a kvalitní rozhodcovské trio. Vědomi si fotbalové kvality Řečice jsem hráli z bloku a soustředili se na nebezpečné kontry. Hosté kontrolovali balon, ale na šance to bylo fifty fifty. Na konci poločasu provedlo precizní protiútok duo Vlasta Mikuláštík – Jakub Kalvas, který zakončil prvně jmenovaný na 1:0. Druhá půle jako by kopírovala tu první. Nám se povedlo Kalvasem zvýšit na 2:0, kdy využil špatné komunikace v obraně soupeře. Po nucených střídáních nás hosté ještě více zatlačili, ale na víc než snížení to, naštěstí pro nás, nebylo. Navíc nás dvakrát fantasticky podržel Honza Jedlička. Herní kvalita byla na straně hostí, ale fotbal se hraje na branky, a v tom jsme byli lepší my. Závěrem chci, i když je to už trochu kolovrátek, poděkovat našim skvělým fanouškům.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Na tvrdém menším hřišti ve Stráži hrála fotbal pouze Řečice, držení míče, pokud by to někdo měřil, by v náš prospěch bylo tak na sedmdesáti procentech. A přesto odjíždíme bez bodu. Dvě chyby a výborný gólman domácích rozhodly o našem neúspěchu, ač v naší hře se těžko hledají chyby. Kombinace, a to míč odskakoval, nám vycházela, přečíslení také, snad jen ještě víc střelby při tak obrovské převaze nám chybělo, ale změnit to již nejde.“

Branky: 39. Mikuláštík, 52. Kalvas – 72. V. Roubík. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Mazour – Křížovský, Devera. Diváci: 150.

Jiskra Třeboň B – Sokol Slavonice 2:2 (2:0)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Hrálo se vcelku vyrovnané utkání. V první půli jsme byli lepší a dali dva góly po pěkných akcích. Bohužel, po změně stran na nás soupeř nastoupil, to nás trochu zaskočilo, začal nás mačkat a my navíc pomalu odcházeli fyzicky. Hosté nám vstřelili podobné branky jako my a zaslouženě vyrovnali. Škoda, že jsme nedali gól na 3:0, šance na to byly. Slavonice mají kvalitní tým, my máme mladé a méně zkušené hráče a navíc nám vzadu chyběly dva stálí členové sestavy. K tomu jsme museli ještě střídat v 74. minutě Bartla, jenž musel do služby, a ten nám v závěru chyběl. Remíza je ale asi zasloužená.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Vstup do zápasu nám nevyšel, působili jsme ospale, nemohli jsme se dostat do tempa, špatně jsme napadali i vykrývali prostory a nepodrželi jsme balon. Domácí nás přehrávali zejména ve středu hřiště, odkud směřovali dlouhé nákopy za obranu, a dva z nich využili. Do druhého poločasu jsme provedli změny v rozestavení. Tato změna se pozitivně projevila. Začali jsme domácí přehrávat a téměř jsme je k ničemu nepouštěli. Vytvářeli jsme si šance a dvě z nich proměnili. Třetí gól byl blízko, ale bohužel se nám nepodařilo otočit vývoj utkání. Bodu si vážíme a ceníme si toho, že jsme po nepovedeném prvním poločase šli cílevědomě za vyrovnáním a pokoušeli se zvítězit. To ukazuje, že se pomalu začíná projevovat naše vnitřní síla, protože v minulé sezoně bychom takové utkání nezvládli.“

Branky: 15. a 26. Pfeifer – 62. P. Lukš, 77. Marhoun. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Janovský – Saidl, J. Šťastný. Diváci: 85.

SK Dobrá Voda – FK Studená 4:2 (2:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Bohužel nás zastihla od čtvrtka nějaká viróza a kluci postupně odpadali. Museli jsme zrušit i páteční trénink. Proto jsme do Dobré Vody odjeli bez několika hráčů základní sestavy a další čtyři kluci, kterým nebylo nejlépe, si na hřišti sáhli na dno. Domácí se dostali do vedení 2:0, my jsme před přestávkou Přikrylem snížili. Po přestávce v 51. minutě vyrovnal Brůžek na 2:2. Ovšem klukům, kteří šli na hřiště přímo z postele, došly síly. Soupeř nám v poslední dvacetiminutovce dal dva góly a rozhodl. Bohužel jsme nemohli ani pořádně střídat. Klukům tentokrát nemůžu nic vyčítat, byli jsme rádi, že jsme zápas odehráli. Soupeř byl zranitelný hlavně v obraně a kdybychom byli v plné sestavě, věřil bych v nějaký ten bod. Na kdyby se ale nehraje a domácí vyhráli zaslouženě.“

Branky: 62. a 74. Tomandl, 25. Serbin, 40. Šedivý – 44. Přikryl, 51. Brůžek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Žurek – Ovčáček, Aľušík. Diváci: 60.

SK Ševětín – Tatran Lomnice nad Lužnicí 6:1 (2:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Horko těžko jsme se dávali dohromady. Velký dík patří klukům, kteří už nehrají a přišli pomoct. Dělali jsme chyby, domácí byli lepší, ale ne až o tolik. Víc to hodnotit raději nebudu. Skóre značně napomohla nekvalita pána s píšťalkou a jednoho s praporkem. Vím, že jich je málo, ale někdy by si tam mohl stoupnout někdo z diváků a vyšlo by to minimálně stejně."

Branky: 28. a 52. Mizera, 15. Chovanec, 56. Novotný, 69. (pen.) Šejba, 77. Syrovátka – 38. Bartoš. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Švec – Ernst, Hora. Diváci: 65.

SK Nemanice – Sokol Neplachov 1:6 (1:4)

Branky: 44. Matoušek - 10., 73. a 77. Houska, 5. Hindy, 9. Novotný, 26. Ferchenbauer. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Mrosko – Bartoníčková, Šnedorfer. Diváci: 120.