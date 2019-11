Dolní Bukovsko – Suchdol 0:3 (0:2)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1. místo): „S výsledkem jsme spokojeni, neboť Bukovsko se v posledních pěti kolech výrazně zvedlo. Zápas jsme zvládli dobře takticky a pozičně, byli jsme silní i na balonu. I když vstupy do obou poločasů jsme měli vlažnější, včas jsme se zkoncentrovali a byli výrazně lepší. To jsme vyjádřili v první půli trefami Špaleho v 11. a Černocha v 20. minutě. Zaslouženou výhru pak pečetil v 81. minutě Karel Trmal. Soupeře jsme do šancí nepouštěli, nám se povedlo proměnit aspoň tři, což je při naší produktivitě docela slušné. Kluky musím pochválit, měli jsme drobné zdravotní problémy, ale vypořádali se s tím dobře.“

Studená – Lomnice 5:1 (4:1)

Petr Adamec, trenér FK Studená (3.): „V posledním domácím zápase jsme chtěli uspět a zakončit tak vydařený podzim. Hned v úvodu se po neodpískaném faulu na našeho hráče hosté dostali do samostatného úniku a za pomoci tyče šli do vedení. Vyrovnání přišlo naštěstí vzápětí, když se přímo z rohu trefil Dvořák. Na podmáčeném hřišti se hrál vcelku kvalitní fotbal a oba týmy si vytvářely šance, v nichž jsme byli při zakončení důraznější. Druhý gól jsme přidali po pěkné kombinaci Péče s Brunnerem, kterou nekompromisně proměnil Dvořák. Třetí trefu přidal po krásné individuální akci Šimánek, když nejprve nasadil obránci jesle a pak parádně obstřelil brankáře. Minutu před přestávkou Adamec lehce usměrnil Dvořákův roh a bylo to 4:1. Po obrátce hned v úvodu přidal svůj druhý gól opět hlavou Adamec a bylo po zápase. Zbytek už se spíše jen dohrával, tempo opadlo a ubylo i příležitostí. Výhra je zasloužená a za velmi dobrý podzim patří mužstvu pochvala.“

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice (7.): „Ve Studené se hrálo na velmi podmáčeném hřišti a podle mého už byl terén nezpůsobilý. Na vodě se přece jen lépe pohybovali domácí, kteří jsou na to nejspíš zvyklejší. Sice jsme se ujali vedení brankou Jirky Šnorka, ale za dvě minuty Studená vyrovnala. Slovní spojení nedáš dostaneš jsme v utkání uvedli v platnost hned třikrát, když jsme neproměnili velkou šanci a vzápětí přišel trest. Studená v každém případě vyhrála zaslouženě, protože naše hra v obou vápnech byla špatná. Konečný výsledek považuji za ostudu. A to nejen hráčů na hřišti či těch nepřítomných, ale i nás trenérů. Chyby dělali hráči, ale i já jsem měl rozhodně tým lépe připravit.“

Nová Bystřice – Slavonice 3:2 (2:2)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (4.): „Po dvou porážkách jsme potřebovali zabrat. Úvod se nám docela povedl, ale pak jsme inkasovali hodně lacinou branku, když centr Balíka propadl až do sítě. Brzy jsme vyrovnali, hosté nás však zmrazili dalším jednoduchým gólem. Oklepali jsme se až na konci poločasu a Havel vyrovnal. Ve druhé půli jsme si vytvořili převahu, Slavoničtí hrozili hlavně po dlouhých nakopávaných míčích. V rozhodujících momentech nás nejprve podržel brankář Podolský a na druhé straně udeřil Havel po kličkované ve vápně soupeře. Ke konci jsem ještě nejprve v tutovce selhal já a hned poté z metru trefil břevno střídající mladík Kaiseršot. Naštěstí jsme závěr už zvládli a rozloučili se s podzimem vítězstvím.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (11.): „Nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. My se, bohužel, porazili sami. I na těžkém terénu se hrál místy pěkný fotbal. V 10. minut jsme se dostali do vedení zásluhou Vojty Balíka. Potom jsme špatně vpředu rozehráli a Bystřice z brejku vyrovnala. Za dalších šest minut se po rohu k odraženému odraženém dostal Marhoun a vrátil nám náskok. O ten jsme přišli těsně před přestávkou. Při centru na úroveň malého vápna podklouzl Ondra Kubeš a Havel vyrovnal. Rozhodující moment přišel v 73. minutě, kdy Havel na několikrát dopravil balon do sítě. Oba týmy chtěly vyhrát, povedlo se to soupeři. Kdyby obě mužstva proměňovala šance, skončilo by to tak 7:7 a remíza by byla spravedlivá. Chci ještě poděkovat slavonickým divákům, kteří nás přijeli podpořit v hojném počtu a vytvořili nám domácí prostředí, neboť bylo slyšet jenom je. Škoda, že jsme se jim neodvděčili aspoň jedním bodem.“

Třeboň B – Kardašova Řečice 3:1 (1:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (9.): „Od první minuty zápasu bylo vidět, že kluci chtějí hrát a že v porovnání s minulým vystoupením proti Lomnici měli i chuť se poprat o body a vyhrát. Myslím si, že jsme byli až do obdržené branky lepší, vypracovali jsme si několik gólových příležitostí, ale bohužel nám to tam nepadlo. Soupeř nás za to potrestal vedoucí trefou, po níž jsme byli jako opaření. Zpět do hry nás vrátil až gól Michala v 40. minutě. V šatně jsme si řekli pár postřehů a do druhé poloviny vstoupili se snahou navázat na kombinační hru z úvodu, zlepšit pohyb a napadat rozehrávku soupeře. Řečici jsme prakticky k ničemu nepustili, kontrolovali jsme hru a v 54. minutě jsme se dostali díky Matouškovi do vedení. Hosté už si víceméně žádnou větší možnost nevytvořili, naopak my těsně před koncem výhru jistili třetí trefou po dorážce dorostence Rešla. U dvou gólů rozhodl náš důraz a dohrání akce až do konce, což jsme zápasy předtím moc nedělali. Musím poděkovat hráčům za dobře odehraný zápas, za bojovný výkon a za jejich přístup i v době, kdy jsme prohrávali. Jsem samozřejmě rád, že jsme se s podzimem rozloučili vítězstvím.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (5.): „K utkání mohu říct jen tolik, že jsme na rozdíl od rozhodčích nepodali oslnivý výkon. V průběhu utkání bylo stále jasnější, že body si odsud prostě neodvezeme. Hrát proti čtrnácti se nedá. Takže doufám, že domácí mají ze zápasu dobrý pocit a hezky si užili oslavu vítězství. Já bych chtěl poděkovat a pochválit tým za celou podzimní část sezony. Nejen za bodový zisk, který nám dává klid do jara, ale hlavně za to, jak se kluci k fotbalu postavili a jakou partu dokázali vytvořit. Všem přeji, ať si užijí pauzu, doléčí zranění, odpočinou si a těší se na jarní pokračování dobře rozehrané sezony.“

Buk – Neplachov 1:2 (1:0)

Václav Picka, předseda AC Buk (8.): „Nevládlo moc fotbalové počasí a hrálo se na těžkém terénu. První poločas jsme za stálého deště lépe rozehráli my, měli jsme více ze hry a v 10. minutě nás Ondřej Jasanský poslal do vedení. Další příležitosti už jsme však nezužitkovali. Po přestávce přestalo pršet, hosté začali stupňovat tempo a po sérii rohových kopech v 57. minutě vyrovnali. Neplachov by i nadále na koni a po nepřesném odkopu jsme mu umožnili jít do přečíslení, které využil ke vstřelení vítězné branky. V závěru jsme ve snaze vyrovnat šli do většího rizika, ale skóre už se nezměnilo. Hosté se předvedli ve velmi dobrém světle a na poslední podzimní zápas vzali i pořádnou partu fanoušků. My už se těšíme na jarní odvetu na nové hřiště do Neplachova.“

Mladé – České Velenice 6:0 (1:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (6.): „Oproti minulému týdnu se z různých důvodů k utkání nedostavilo sedm hráčů. Hlavním důvodem asi byla páteční dokopná…. K zápasu navíc jeli i tři kluci, kteří by normálně ze zdravotních důvodů nenastoupili. Z áčka hráli pouze čtyři hráči, včetně brankáře. K utkání není moc co dodat. Snad pouze to, že jsme utrpěli debakl podle mého názoru od nejslabšího týmu soutěže. Tímto chci pouze poděkovat hráčům, kteří byli ochotni nastoupit a utkání jsme tak mohli alespoň odehrát.“

Ledenice – Třebětice 4:3 (3:0)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (13.): „Takový zápas se mi nehodnotí lehce. Úvod a celý první poločas byl jeden z těch, co prostě nikdo nechce zažít. Od třetí minuty prohráváte, ve 14. minutě se zraní stoper a než se stihnete rozkoukat, prohráváte 0:3. O přestávce jsme byli nuceni vystřídat dalšího klíčového hráče a když Ledenice vstřelily v 48. minutě čtvrtý gól, zdálo se být rozhodnuto. Ale opak byl pravdou. V 65. minutě po centru zprava Tomáš Chvátal snížil a 78. se prosadil Radim Tříletý. V závěru jsme domácí zmáčkli a opět Chvátal vstřelil třetí gól. Pak jsme měli ještě několik šancí na srovnání, ale ty se nám i vzhledem k naší podzimní smůle nepodařilo proměnit. V zimní přestávce budeme muset zabrat a nabrat fyzické i psychické síly. Na jaře to totiž nebude žádná procházka růžovou zahradou a navíc jsme v takové situaci poprvé, co hrajeme I. B třídu.“

I. B třída mužů sk. D - po podzimu

1. Suchdol⋌ 13 10 0 3 34:13 30

2. Neplachov⋌ 13 9 1 3 31:19 28

3. Studená⋌ 13 9 0 4 42:19 27

4. Nová Bystřice⋌ 13 8 1 4 36:30 25

5. Kardašova Řečice⋌ 13 8 0 5 29:27 24

6. České Velenice⋌ 13 6 1 6 33:35 19

7. Lomnice⋌ 13 5 3 5 23:21 18

8. Buk⋌ 13 5 2 6 29:26 17

9. Třeboň B⋌ 13 5 2 6 28:34 17

10. Dolní Bukovsko⋌ 13 5 1 7 26:34 16

11. Slavonice⋌ 13 5 1 7 26:36 16

12. Mladé⋌ 13 4 0 9 28:40 12

13. Třebětice⋌ 13 2 3 8 18:32 9

14. Ledenice⋌ 13 2 1 10 28:45 7