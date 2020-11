Přitom začátek proběhl podle očekávání. Dačické béčko tvořené z valné většiny nadějnými dorostenci a pedly z prvního týmu působícího v I. A třídě odstartovalo jako z partesu – po dvou zápasech mělo plný počet bodů a skóre 11:1. Při lichém počtu účastníků pak pro Centropen následoval volný víkend a po něm přišly dvě překvapivé porážky v Dešné a doma s rezervou Třebětic, takže nakonec je z toho až čtvrtá příčka.

Výtečně zahájili sezonu i hráči lásenického Rapidu, přestože museli kvůli rekonstrukci svého hřiště a budování zavlažování odehrát podzim na trávnících svých protivníků. Po třech kolech měli stoprocentní bilanci, ale pak se zadrhli. Přišly dvě porážky a nakonec ještě remíza na hřišti posledního Českého Rudolce, pro který to byl první a jediný bod, což je pro mužstvo z krajiny České Kanady hodně tristní bilance.

Trochu nenápadně proplouvalo soutěží třebětické béčko, které na sebe neupozorňovalo žádnými střeleckými manévry, ale prohrálo jen jednou, doma s Bukem 0:1, a navíc se pyšní nejpevnější defenzivou je všech devíti týmů, když v pěti duelech inkasovalo jen šest gólů. Výsledkem je druhá příčka.

Tabulka má poněkud překvapivého lídra. Ale fotbal v Buku v současnosti prostě táhne. První tým se usadil v krajské I. B třídě a těm, kteří v něm nedostávali tolik šancí i dalším starším hráčům, co ještě nechtěli pověsit kopačky na hřebík, vyšel klub vstříc a umožnil jim působit v rezervním mužstvu. V minulém nedohraném ročníku tento tým v roli nováčka skončil poslední, letos už je to však jiná káva, i když vstup do sezony byl pro bukovské hráče strašidelný, neboť v úvodním kole prohráli na dačické půdě vysoko 1:7. Ale byla to jediná porážka, pak už celek z hradecké místní části bodoval ve všech dalších zápasech.

Je třeba však zdůraznit, že tabulka je vzhledem k nízkému počtu odehraných zápasů velmi vyrovnaná a rozdíl mezi vedoucím Bukem a šestou Dešnou činí pouhopouhé tři body. Vzhledem k tomu, že tato skupina okresní soutěže postrádá jasného favorita, jak už bylo řečeno v úvodu, jarní část slibuje velký boj o postup do přeboru Jindřichohradecka, kam by se po dlouhých letech určitě rádi vrátili třeba láseničtí fotbalisté. Otázkou je, jak by s možností posunout se o úroveň výš naložili v klubech, které vyslali do soutěže své záložní týmy, tedy v Buku, Třeběticích nebo Dačicích.

A kdo patřil v dosavadním průběhu sezony k nejlepším střelcům? Nikdo úplně nevyčníval. Roli kanonýra však dlouhodobě potvrzuje Jan Volráb z Cizkrajova, který zaznamenal šest gólů včetně hattricku do sítě Starého Města. O pomyslnou kanonýrskou korunu se zatím dělí s dačickým mladíkem Šimonem Hricem, jenž však na půltucet zásahů potřeboval pouhé tři zápasy, neboť patří hlavně do kádru A-týmu Centropenu.

Nejlepší střelci OS mužů sk. B

6 – Šimon Hric (Dačice B), Jan Volráb (Cizkrajov)

4 – Lukáš Waník (Buk B), Jan Müler (Dešná), Martin Březina (Cizkrajov)

3 – Michal Blažek (Lásenice), Jan Sivok (Staré Město), Vít Syrovátka (Dačice B), Petr Selinger (Dešná)