Fotbalové soutěže mužů na Jindřichohradecku finišují a většina tajenek už je rozluštěna. Přebor čekají závěrečná dvě kola, v nejnižší soutěži už nadstavbová fáze hráčům sezonu ukončila. Přinášíme výsledkový souhrn.

Fotbalisté Rapšachu si s velkým předstihem zajistili prvenství okresní soutěži sk. A, zda ale využijí práva postupu do přeboru, zatím není jisté. | Foto: archiv klubu

V okresním přeboru ještě není vítěz znám. Vedoucí Stráž si jela pro potřebný bod do Číměře, ale tam narazila a na korunovaci si tak musí počkat minimálně do soboty, kdy v předposledním kole přivítá Kunžak. Měla by to zvládnout, na druhou Starou Hlínu má k dobru pět bodů…

Vyjasněno už je na konci tabulky. Vzhledem k plánovanému snížení počtu účastníků na 12 a faktu, že z I. B třídy spadnou do okresu téměř jistě jen poslední České Velenice, bude sestupovat hned kvartet mužstev, konkrétně společný tým Peče a Českého Rudolce, Popelín, Lásenice a také Chlum u Třeboně.

Právo postoupit do přeboru mají vítězové obou skupin okresní soutěže, kterými se stali hráči Jarošova nad Nežárkou a Rapšachu. U druhého jmenovaného klubu však podle našich informací není vůbec jisté, zda bude na posun o soutěž výš reflektovat.

Okresní přebor mužů – 25. kolo

FC Peč/Sokol Český Rudolec – Jiskra Strmilov 2:4 (1:2)

Branky: 11. (pen.) J. Zamazal, 76. Jiří Novák – 13, a 26. Hudec, 65. M. Novák, 69. Sedlák. Rozhodčí: Devera – Brož, Cech. Diváci: 80.

SK Popelín – Sokol Lodhéřov 0:2 (0:1)

Branky: 43. a 69. Michal. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Maňhal – Tomeček, Brož. Diváci: 60.

FK Stará Hlína – Sokol Suchdol nad Lužnicí B 4:0 (3:0)

Branky: 7. a 8. Benda, 34. Šauer, 49. Hrbek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Janíček st. - Janíček ml., Bumba. Diváci: 100.

Sokol Číměř/Jiskra Nová Bystřice B – Sokol Stráž nad Nežárkou 3:0 (2:0)

Branky: 7. Nováček, 17. (pen.) Králíček, 56. Hornek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Janovský – Cech, P. Vican. Diváci: 110.

SK Novosedly nad Nežárkou – FK Dačice B 1:7 (1:3)

Branky: 13. Šrom – 20. a 80. O. Krejča, 47. a 77. Diviš, 10. Š. Hric, 55. (pen.) Fischer, 88. Dvořák. Bez karet. Rozhodčí: Janák – Racz, Kořínek. Diváci: 50.

TJ Kunžak – Dyje Staré Hobzí 9:1 (4:0)

Branky: 15., 22. a 68. Koranda, 74. a 89. F. Fáber, 1. Vilímek, 33. Sulimenko, 76. Hynek, 81. Hrůza – 56. Veverka. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Filípek – Hanzal, Šťastný. Diváci: 111.

Jiskra Chlum u Třeboně – Rapid Lásenice 0:1 (0:1)

Branka: 40. Medek. Bez karet. Rozhodčí: Cigáň – Kollmann, Kříž. Diváci: 80.

Okresní soutěž mužů sk. A

Nadstavba o 1. až 4. místo – 3. kolo

SK Rapšach – Blesk Klikov 2:2 (0:2)

Branky: 50. Daněk, 60. Outrata – 9. Šebesta, 10. Rožboud. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Janíček st. - Janíček ml. Bumba. Diváci: 100.

Sokol Plavsko – Hraničář Staňkov 2:1 (1:0)

Branky: 7. Opl, 85. Kopelent – 62. Hejsek. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Tomeček. Diváci: 50.

Nadstavba o 5. až 8. místo – 3. kolo

Sokol Halámky/FK Hranice – Sloupárna Majdalena 1:1 (0:1)

Branky: 89. L. Herzog – 11. Mranica. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Saidl. Diváci: 20.

AC Buk B – Lokomotiva České Velenice B/Spartak Nová Ves 4:7 (2:4)

Branky: 11. Ille, 23. Tallents, 84. (pen.) L. Šenkýř, 90. Jon – 18. Mezera, 26. P. Candra, 30. Harazím, 41. Špringer, 71. Škácha, 75. Madar, 81. Janda. Bez karet. Rozhodčí: Šťastný. Diváci: 50.

Okresní soutěž mužů sk. B

Nadstavba o 1. až 4. místo – 3. kolo

Sokol Jarošov nad Nežárkou – Sokol Třebětice B 5:3 (2:1)

Branky: 30., 52., 61. a 71. Bednář, 18. Kučera – 80. (pen.) a 84. Pokorný, 41. Pavel Bastl. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Devera. Diváci: 100.