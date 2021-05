Nově zvolený výkonný výbor OFS J. Hradec dostál svému slibu, že po uvolnění hygienických opatření nabídne klubům pomocnou ruku a upořádá v případě dostatečného zájmu přípravné turnaje, aby umožnil fotbalistům po dlouhé pauze zase získat zápasovou praxi. A jak vidno z počtu přihlášených oddílů, hlad po fotbale je velký. A to je dobře.

„Z došlých přihlášek je patrné, že účast je poměrně hojná a také kvalitní, z čehož máme pochopitelně radost. Vzhledem k různé výkonnostní úrovni jednotlivých celků jsme přemýšleli, jak nejlépe zájemcům vyjít vstříc a nakonec jsme se rozhodli pro dva turnaje. Většina mančaftů by si stejně dojednávala přáteláky, takhle jim odpadá starost se sháněním soupeřů i rozhodčích. Navíc je to podle mého soudu vítaná možnost vyplnit období po předčasně ukončené sezoně,“ podotkl předseda výkonného výboru OFS J. Hradec Marek Černoch.

Letní okresní pohár

První z turnajů, nazvaný Letní okresní pohár, startuje už o nadcházejícím víkendu a je určený pro mužstva působící v okresním přeboru a v krajské I. B třídě, která doplní jindřichohradečtí a třeboňští dorostenci. Ve čtyřech skupinách v něm bude startovat 15 celků. Původně jich mělo být 16, ale na poslední chvíli se odhlásil Popelín.

„Je to škoda. Snažili jsme se ještě narychlo někoho sehnat, ale nepovedlo se to. Skupina, v níž figuroval Popelín, bude mít tedy jen tři účastníky. Jinak očekávám zajímavou konfrontaci a zpestřením jistě budou kvalitní dorostenecké celky z Hradce a Třeboně,“ poznamenal Marek Černoch.

Hraje se systémem každý s každým, za vítězství jsou tři body, za remízu bod. Z každé skupiny postoupí dva nejlepší celky do play off. Ve čtvrtfinále, semifinále a finále se při nerozhodném výsledku po skončení základní hrací doby hned kopou penalty až do rozhodnutí. Vítěz bude znám o prvním červencovém víkendu.

Skupina A

Tatran Lomnice nad Lužnicí (I.B), Jiskra Třeboň – dorost (KP), FK Stará Hlína (OP), Sokol Stráž nad Nežárkou (OP)

Skupina B

FK Kardašova Řečice (I.B), SK Novosedly nad Nežárkou (OP), Sokol Číměř (OP)

Skupina C

Jiskra Nová Bystřice (I.B), Sokol Slavonice (OP), Jiskra Strmilov (OP), FK J. Hradec – dorost (KP)

Skupina D

Sokol Třebětice (I.B), FK Studená (I.B), TJ Kunžak (OP), FC Peč (OP)

O. S. pohár

Druhé pohárové klání je určeno pro celky působící v okresní soutěži mužů. Do turnaje se jich přihlásilo osm, takže byly vytvořeny dvě skupiny po čtyřech. Hrací systém je stejný, z každé skupiny postoupí do semifinále dva nejúspěšnější týmy. První kolo je na programu 5. a 6. června, finále se bude hrát první víkend v červenci.

Skupina A

Sokol Halámky/FK Hranice, Spartak Nová Ves nad Lužnicí, Rapid Lásenice, AC Buk B

Skupina B

Sokol Lodhéřov, Sokol Dešná, Vysočina Cizkrajov, Sokol Staré Město pod Landštejnem

Nejbližší program

Letní pohár – 1. kolo (29. – 30. května)

A: Stráž – Stará Hlína (so 15), Lomnice – Třeboň dorost (so 17)

B: K. Řečice – Novosedly (so 17)

C: Strmilov – Slavonice (so 17), N. Bystřice – J. Hradec dorost (ne 14)

D: Studená – Peč (so 14), Kunžak – Třebětice (so 17)

OS pohár – 1. kolo (5. a 6. června)

A: Nová Ves – Lásenice (so 17), Halámky/Hranice – Buk B (ne 15.30)

B: Lodhéřov – Dešná (so 17), Cizkrajov – Staré Město (so 17)