Fotbalisté na Jindřichohradecku už znají své soupeře a jízdní řád příští sezony. Definitivní podobu soutěží byl schválen na úterním losovacím aktivu klubů okresního fotbalového svazu. Do soutěží mužů vstoupí celkem 30 týmů – 12 v přeboru a 18 ve dvou skupinách okresní soutěže.

Fotbalový přebor mužů zahájí nový ročník 19. a 20. srpna, okresní soutěž pak první víkend v září. | Foto: Andreas Berger

Okresní přebor bude po avizované redukci hrát tucet týmů. Jak už Deník informoval, fotbalisty Stráže nad Nežárkou, vítěze uplynulého ročníku a postupujícího do I. B třídy, nikdo nenahradil, protože České Velenice, které skončily v krajské soutěži poslední, podaly přihlášku až do nejnižší okresní soutěže. To zároveň znamená, že se na poslední chvíli v OP zachránila Lásenice a sestupující trio Peč, Popelín a Chlum u Třeboně nahradí Jarošov nad Nežárkou a béčko Třebětic. Nový ročník odstartuje úvodním kolem o víkendu 19. a 20. srpna.

Okresní soutěž mužů se bude tradičně hrát ve dvou skupinách, které mají v nadcházejícím ročníku po devíti účastnících. Nově se do ní přihlásili fotbalisté Deštné a řečického béčka, rozpadla se i společenství Peče s Českým Rudolce a Českých Velenic s Novou Vsí nad Lužnicí, což znamená, že všichni budou v nejnižší třídě působit samostatně. Kromě zmiňovaných sestupujících z OP zůstává v této soutěži i Rapšach, který coby vítěz skupiny A nereflektoval na postup, naopak skončilo béčko Černíče z Jihlavska. První kolo je na programu o víkendu 2. a 3. září.

Přinášíme přehled týmů podle nalosovaných čísel a s hracími termíny.

Okresní přebor mužů

1. Sokol Jarošov nad Nežárkou (so 3,5 hodiny před ÚT), 2. Jiskra Strmilov (so), 3. Sokol Lodhéřov (so), 4. Jiskra Nová Bystřice B/Sokol Číměř (ne 14), 5. FK Dačice B (ne), 6. Rapid Lásenice (ne 15), 7. SK Novosedly nad Nežárkou (so), 8. Sokol Suchdol nad Lužnicí B (so), 9. TJ Kunžak (so), 10. Dyje Staré Hobzí (ne 15), 11. FK Stará Hlína (so), 12. Sokol Třebětice (ne 15).

Okresní soutěž mužů sk. A

1. SK Rapšach (so), 2. Sokol Plavsko (ne 16), 3. Blesk Klikov (So), 4. Spartak Nová Ves nad Lužnicí (so 3,5 hodiny před ÚT), 5. Sokol Halámky/FC Hranice (ne 15.30), 6. Sloupárna Majdalena (so), 7. Lokomotiva České Velenice (ne), 8. Jiskra Chlum u Třeboně (so 3,5 hodiny před ÚT), 9. Hraničář Staňkov (hlásí).

Okresní soutěž mužů sk. B

1. Sokol Český Rudolec (so 3,5 hodiny před ÚT), 2, Vysočina Cizkrajov (ne 15), 3. AC Buk B (hlásí), 4. Sokol Dešná (so), 5. FK Kardašova Řečice B (hlásí), 6. SK Popelín 1934 (so 3,5 hodiny před ÚT), 7. Sokol Deštná (so 3,5 hodiny před ÚT), 8. Sokol Staré Město pod Landštejnem (so), 9. FC Peč (so 3,5 hodiny před ÚT).