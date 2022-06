V něm dojde na pikantní přímý souboj Stráže se Slavonicemi, Strmilov pak hostí Popelín. Variant je několik, šanci na postup mají všichni tři a může se stát, že nakonec zakončí soutěž se shodným bodovým ziskem a rozhodovat bude minitabulka vzájemných zápasů (Slavonice – Stráž 0:1 a ??, Strmilov – Slavonice 0:4 a 0:4, Stráž – Strmilov 1:3 a 3:3).

OP mužů – 25. kolo

Sokol Slavonice – Rapid Lásenice 7:1 (4:1)

Branky: 14., 21., 44., 52. a 62. Marhoun, 8. Deutschar, 74. Jindrák – 33. Heřmánek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: M. Vican – P. Vican, Fischer. Diváci: 100.

FK Stará Hlína – Sokol Suchdol nad Lužnicí B 6:1 (2:0)

Branky: 32. a 35. Marek, 58. a 74. Chmátal, 52. Širhal, 76. M. Šauer – 65. Koranda. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Janíček. Diváci: 100.

FC Peč/Sokol Český Rudolec – Jiskra Strmilov 1:2 (1:1)

Branky: 30. Jiří Novák – 3. Hudec, 84. Péč. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Devera – Janovský, Z. Havlík. Diváci: 80.

Sokol Číměř/Jiskra Nová Bystřice B – Sokol Stráž nad Nežárkou 1:8 (1:4)

Branky: 44. Láf – 41., 43., 57. a 64. Mikuláštík, 36. a 84. Princ, 38. a 54. Kalvas. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Boček – Bicek, Novotný. Diváci: 68.

SK Novosedly nad Nežárkou – TJ Kunžak 5:3 (1:2)

Branky: 63. a 65. Vohák, 81. a 90. Kroupa, 9. Mazanec – 38. M. Novák, 41. F. Fáber, 64. M. Mašek. Bez karet. Rozhodčí: Kollmann – Herzog, Saidl. Diváci: 100.

Jiskra Chlum u Třeboně – Dyje Staré Hobzí 1:3 (0:1)

Branky: 89. L. Řepa – 35. a 60. Křivánek, 88. Z. Bican. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Janíček. Diváci: 50.

SK Popelín – TJ Nová Včelnice B 4:1 (3:1)

Branky: 17. a 31. Koranda, 21. a 85. Pacholík – 22. D. Matějka. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (68. Koranda). Rozhodčí: Filípek – D. Macháček, P. Macháček. Diváci: 36.

Program 26. kola (18. a 19. června)

Stráž – Slavonice (so 14), Staré Hobzí – Novosedly (so 14), Strmilov – Popelín (so 17), Lásenice – Chlum (so 17), Kunžak – Peč (so 17), Suchdol B – Číměř/ N. Bystřice B (so 17), N. Včelnice B – St. Hlína (ne 17).