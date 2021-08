Dva roky po sobě se elitní soutěž Jindřichohradecka kvůli pandemii koronaviru nedohrála, a tak si nyní všichni zainteresovaní přejí hlavně to, aby se nic podobného neopakovalo, hráči se mohli soustředit už jen na fotbal a zápasy mohli sledovat příznivci jednotlivých klubů.

V loňském ročníku měli soutěž nejlépe rozehranou Novosedly nad Nežárkou, kterým na záda dýchali hráči Slavonic. Tyto celky by měly patřit k hlavním aspirantům na nejvyšší pozice i letos. Především v Novosedlech namixovali zajímavý tým, v jehož středu se navíc prohání zkušení matadoři Vohák, Poborský či Mazanec, a posunu o patro výš by se nebránili. Soubor z renesančního města na česko-rakouské hranici prošel generační obměnou a dobrovolně se před rokem vzdal účasti v I. B třídě. Mladíci kolem kapitána Trávníčka však naznačili, že až načerpají potřebné zkušenosti, mohou ve Slavonicích směle pomýšlet na návrat do krajského fotbalu.

Účastníci OP mužů

Sokol Stráž nad Nežárkou

Sokol Suchdol nad Lužnicí B

TJ Nová Včelnice B

Jiskra Strmilov

TJ Kunžak

Dyje Staré Hobzí

Jiskra Chlum u Třeboně

SK Novosedly nad Nežárkou

FC Peč/Sokol Český Rudolec

SK Popelín 1932

FK Stará Hlína

Sokol Číměř/Jiskra N. Bystřice B

Sokol Slavonice

Rapid Lásenice

Své si jistě uhraje i parta čtyřicátníků ze Staré Hlíny, která se dlouhodobě pohybuje v horních patrech tabulky, nemívá však postupové cíle. Loni na podzim předváděl líbivý fotbal i obrozený Popelín, který může být černým koněm přeboru. Ambice mívají standardně i ve Strmilově.

Vzhledem k tomu, že dvě poslední sezony nebyly dohrané, rozložení sil ostatních účastníků nelze přesněji odhadovat. U rezervních týmů Nové Včelnice či Suchdola však platí, že bude záležet, jak si povedou jejich áčka a kolik budou mít k dispozici pendlů. Lepší výkony by si jistě přáli v Kunžaku, Chlumu nebo ve Stráži.

Ačkoliv z nedohrané soutěže nikdo nepostupoval ani nesestupoval, k jedné změně přece jen došlo. Z okresního přeboru se totiž dobrovolně pakoval Jarošov nad Nežárkou, který šel loni od porážky k porážce a končil nedůstojnými dvoucifernými příděly, takže tamní činovníci celkem rozumně usoudili, že bude lepší aspoň na nějaký čas přesídlit do nejnižší soutěže a postupnými krůčky začít budovat nové mužstvo.

Díky tomu se po dlouhých letech do přeboru Jindřichohradecka vrací Lásenice, která kývla na nabídku okresního fotbalového svazu a zaplnila tak uvolněné místo. Rapid nemá žádné velké oči, ale nechce být jen do počtu, o čemž svědčí i fakt, že jej posílili tři klíčoví hráči z nedalekého Plavska, konkrétně střelec Jiří Heřmánek a bratři Petr a Vojtěch Písařovi.

Program 1. kola (14. - 15. srpna)

Chlum – Novosedly (so 13.30), Strmilov – Stará Hlína (so 17), Kunžak – Popelín (so 17), Stráž – Lásenice (ne 14), Staré Hobzí – Peč/Český Rudolec (ne 15), Nová Včelnice B – Číměř/Nová Bystřice B (ne 17), Suchdol B – Slavonice (ne 17).