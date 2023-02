OFS Jindřichův Hradec momentálně registruje 2745 členů v 40 oddílech v okrese. Mužů je 2606, z toho 2460 hráčů. Mezi ženami je 137 členek a z toho 119 hráček.

„Chceme se zaměřit na náborovou činnost a co nejdříve se dostat k hranici tři tisíce členů,“ podotkl předseda výkonného výboru OFS Marek Černoch.

Sportovní činnost OFS

Základní činností je řízení a vedení fotbalových soutěží na Jindřichohradecku. V letošní sezoně okresní přebor mužů hraje 14 týmů a okresní soutěž má ve dvou skupinách celkem 15 účastníků.

„Chtěl bych připomenout, že po referendu mezi kluby výkonný výbor OFS rozhodl, že od příští sezony bude počet účastníků okresního přeboru mužů snížen ze čtrnácti na dvanáct,“ zmínil předseda.

Zástupci okresu působí i v jihočeských soutěžích. Krajský přebor hrají dva týmy (Jindřichův Hradec, Třeboň), v I. A třídě působí rovněž dva celky (Třebětice, Dačice) a v I. B třídě 11 mužstev (Nová Včelnice, Nová Bystřice, Kardašova Řečice, Buk, studená, Horní Žďár, Třeboň B, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, Slavonice, České Velenice).

Mládežnických soutěží řízených OFS J. Hradec je celkem osm, v krajském přeboru dorostu jsou dva celky z Jindřichohradecka a jeden v I. A třídě. V kategorii žáků pak rovněž dva týmy v krajském přeboru a stejný počet v I. A třídě. Dva oddíly reprezentují v kraji i v přípravce.

Pod hlavičkou OFS se koná i Zimní turnaj mužů, který startuje už 25. února a tradičně se bude hrát na hřištích s umělým trávníkem ve Staré Hlíně a na jindřichohradecké Piketě.

„Vítěz tohoto klání má právo postupu do krajské části Českého poháru za náš okres. V loňském roce zvítězila Stará Hlína. Letos se přihlásilo osm oddílů,“ uvedl Marek Černoch

Plánovaná reorganizace soutěží

Zásadní informací je plánovaná reorganizace soutěží dospělých, kterou připravuje FaČR.

Soutěže by měly mít maximálně osm výkonnostních úrovní. Nově by se hrálo od 8. ligy (nejnižší soutěž) až po stávající 1. ligu. Úplně by tak vymizely současné názvy jednotlivých soutěží ČFL, divize, krajský přebor, I. A tříída, I. B třída, okresní přebor a okresní soutěž. Každá řídící složka má mít maximálně dvě úrovně soutěží.

Týmů z Jindřichohradecka se týkají soutěže, které řídí krajský fotbalový svaz a okresní fotbalový svaz. V návrhu je, že pod patronací krajského svazu by byla 5. liga s 16 účastníky a 6. liga, jež by se hrála ve třech skupinách po 14 týmech.

„To by znamenalo rozpuštění 42 týmů do 7. ligy, což v průměru vychází na šest oddílů, které by se poroučely do jednotlivých okresů na jihu Čech,“ potvrdil šéf OFS.

Ekonomická činnost

Okresní fotbalový svaz není spokojený s výší příspěvku z FAČR. Prostřednictvím předsedy krajského fotbalového svazu Tomáše Pintéra, který je členem Regionální komise FAČR, se bude snažit o změnu podmínek financování všech okresních fotbalových svazů na jihu Čech.

„Obecně jsme přistoupili ke střízlivějšímu přístupu ve výdajové složce. Doba, v níž nám začínal mandát, byla postižena covidem, současná etapa je zase o kousek složitější kvůli inflaci, energetické krizi a válce na Ukrajině. S ohledem na budoucnost, kdy opravdu nevíme co nás může ještě potkat,

jsme některé naše projekty zastavili a vůbec nerozjeli. To ale neplatí pro mládežnický fotbal, tam chceme nastavené aktivity zachovat a pokusit se je i rozvíjet,“ konstatoval Marek Černoch, předseda výkonného výboru OFS J. Hradec.

Co je v plánu?

Zimní halová tour mužů

Seniorská Gentleman liga – soutěž hráčů nad 45 let

Galavečer okresního fotbalu

„Jsou to právě ty pozastavené projekty, o nichž jsem hovořil. Jsem zastáncem toho, že akce organizována okresním fotbalovým svazem by měla být plně financována právě z prostředků OFS. A ohledně galavečeru fotbalu bych rád zmínil, že fotbal je fenomén a sportem číslo jedna, a proto by měl být vidět a prezentován i mimo trávníky,“ doplnil Marek Černoch.