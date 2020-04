Po letech paběrkování, kdy se pohybovali dokonce až na chvostu nejnižší okresní soutěže, chtěli v tomto ročníku zaútočit na postup do krajské I. B třídy, ale předčasné zrušení sezony v souvislosti s pandemií koronaviru jim tyto plány zhatilo.

„Samozřejmě jsme všichni cítili zklamání, asi to hráčům vzalo i trochu elánu, ale pevně věřím, že jakmile zase budeme moci trénovat a hrát fotbal, že to kluky nakopne,“ říká dlouholetý jednatel klubu František Zwicker.

V Horním Žďáru během posledních dvou let došlo ke generační obměně. Kádr výrazně posílil, a to především o fotbalisty dřívějšího béčka FK Jindřichův Hradec, kteří se během čtyř let vyšvihli z nejnižší soutěže až do I. A třídy.

Vše má na svědomí kapitán tehdejšího týmu Tomáš Roštek, který kvůli vleklým zdravotním potížím v podstatě pověsil kopačky na hřebík a nyní vede žďárské mužstvo v roli trenéra. Do klubu, který má hřiště a zázemí u řeky Nežárky, tak zamířili například brankář Lukáš Rešl, Lukáš Stejskal, Pavel Völfel, či Karel Voldán, ještě před nimi i Štěpán Dolák a Tibor Pivko.

„Kluci sice trochu zestárli, ale stále jsou v ideálním fotbalovém věku a mají ambice zahrát si ve vyšší soutěži. Ostatně i proto přišli. Vytvořila se výtečná parta, která táhne za jeden provaz, což se blahodárně projevuje i na hřišti,“ těší Františka Zwickera.

Přitom o nějakých výhodách pro hráče nemůže být ani řeč. Klub totiž prakticky žádné sponzory nemá a je odkázán pouze sám na sebe. Každý člen platí roční příspěvek tisíc korun, z toho se hradí většina provozních nákladů. Fotbalová asociace přispívá na rozhodčí, ale na další dotace oddíl nedosáhne.

„Abychom si ještě něco přivydělali, zajišťujeme pro obec třeba sečení trávy a podobně. Nějaké příjmy jsou také z provozu hřiště s umělým trávníkem. Naučily se k nám jezdit i týmy z Rakouska, to jen fajn, ale vzhledem k letošní mírné zimě a následným opatřením to nyní bude citelný výpadek prostředků,“ zmínil.

V novém ročníku přeboru Jindřichohradecka, který, jak všichni pevně věří, začne podle plánu koncem srpna, budou chtít fotbalisté Horního Žďáru znovu atakovat nejvyšší příčku.

„Na našich ambicích nic měnit nebudeme. Máme kvalitní mužstvo, kluci chtějí a půjdou si za svým cílem. Ještě se pokusíme tým posílit, některé hráče máme už vytipované, ale to samozřejmě bude závislé na tom, zda a případně za kolik nám je budou chtít jejich současné kluby uvolnit,“ podotkl zkušený funkcionář.

Má však trochu obavy, co vynucená pauza s fotbalovými oddíly v okresních soutěžích udělá. Vzhledem k tomu, že se na jaře soutěže ani nerozběhly, bude přestávka trvat skoro tři čtvrtě roku.

„Rád bych se mýlil, ale může se klidně stát, že někde budou mít problém mužstvo vůbec oživit. V těch mančaftech na úrovni přeboru a okresní soutěže přece jen působí poměrně dost starších fotbalistů, kteří už třeba nebudou mít chuť ani čas po tak dlouhé době znovu začínat,“ upozorňuje František Zwicker.

Je však založením optimista, takže doufá, že takový scénář nikde nenastane. A těší se, až se fotbalový život na amatérské úrovni zase vrátí k normálu. „Přeju si, aby trávníky už konečně zezelenaly a mohli se po nich bez jakýchkoliv omezení prohánět všichni ti, kteří mají fotbal rádi,“ dodává ikona žďárského klubu s příznačnou přezdívkou Bejbl, kterou získal proto, že se tak trochu podobá slavnému českému reprezentantovi.