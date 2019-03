Do finálového souboje se dostala mužstva, která základními skupinami prošla bez zaškobrtnutí. Domácí Stará Hlína, na jejímž hřišti s umělou trávou se uskutečnil finálový den, v kvalifikaci každému ze tří soupeřů nastřílela 4 góly, zatímco dohromady inkasovala pouze jediný.

Vzhledem k těmto faktům, domácímu prostředí a skutečnosti, že je po podzimu na třetí příčce tabulky okresního přeboru, byla mírným favoritem na prvenství. Ale Kunžak, který je po podzimní části šestý, ukázal, že jde do jara kvalitně připravený. Ve druhém poločasu se dostal do vedení a zápas dovedl do vítězného konce. Na jeho triumfu se dvěma góly podílel i Yurii Sulimenko, jenž svoji celkovou střeleckou pohárovou sbírku rozšířil na 7 tref.

Kunžak si finálovým vítězstvím nejen vylepšil třetí místo z minulého roku, ale také získal právo postupu do krajské části poháru FaČR 2019/2020. Před finále se v Staré Hlíně hrál i duel o konečnou bronzovou pozici, již si vysokým vítězstvím zabezpečil Horní Žďár. Účastník nejnižší okresní soutěže vyhrál 4:0 nad Strmilovem. Na tým, který působí v OP, tak zbylo jako loni bramborové umístění.

Finále

Stará Hlína – Kunžak 2:3 (1:1)

Branky: Benda, Pfeifer – Sulimenko 2, Král. Žluté karty: 0:2. Nejlepší hráči: Miroslav Šauer – Karel Winkler. Rozhodčí: Janíček – Koudelka, Kořínek, 60 diváků.

O 3. místo

Horní Žďár – Strmilov 4:0 (3:0)

Branky: Stejskal, Vopravil 2. Žluté karty: 0:2. Nejlepší hráči: Lukáš Rešl – Tomáš Dohnal. Rozhodčí: Bicek – Koudelka, Kořínek, 30 diváků.

Nejlepší hráč turnaje: Miroslav Benda (St. Hlína)

Nejlepší brankář turnaje: Pavel Janák (Kunžak)

Nejlepší střelec turnaje: Jiří Novák (Peč/Č. Rudolec) 9 gólů.

Roman Pišný, Zdeněk Prager