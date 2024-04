O víkendu se dočkají startu jarního pokračování fotbalisté v okresním přeboru na Jindřichohradecku. Z pozice lídra do něho vstupují hráči Strmilova, kteří si sebevědomí ještě posílili prvenstvím v Českém poháru okresního fotbalového svazu.

Fotbalisté Strmilova se stali vítězi dalšího ročníku zimního Českého poháru OFS, v němž obhájili loňský triumf. Kapitán Jiskry Martin Lehejček převzal trofej od místopředsedy OFS Iva Ježka (uprostřed) a jednatele pořádající Staré Hlíny Jana Hrubého. | Foto: OFS J. Hradec

Strmilovský celek ovládl podzimní část s osmibodovým náskokem před kvartetem pronásledovatelů, kterými jsou béčka Dačic, Suchdola, Třebětic a také Jarošov nad Nežárkou. Jiskra tedy má výborně našlápnuto k vysněnému postupu do krajské I. B třídy, o který usiluje několik let, ale zatím jí vždycky chyběl poslední krůček.

Ještě před tím si svěřenci kouče Milana Berky střihli tradiční turnaj, který pořádá okresní fotbalový svaz a jeho vítěz má právo účasti v krajské části poháru. Strmilov potvrdil ambice a celé klání zvládl bez jediného zaváhání. Druhý skončil Kunžak, kterému nevyšel start do přeboru, ale na starohlínském umělém trávníku, kde zimní pohár pět víkendů probíhal, naznačil, že v jarní částo by se mohlo blýskat na lepší časy. Zvlášť, když má v kádru Filipa Korandu, který v pěti duelech nasázel 11 gólů a suverénně ovládl pořadí kanonýrů.

Ale zpět k víkendovému pokračování přeboru Jindřichohradecka. Kromě odskočeného lídra je tabulka velmi vyrovnaná, o čemž svědčí fakt, že druhé dačické béčko a předpolední Lodhéřov dělí jen osm bodů, takže každý získaný bod bude mít velkou cenu.

Jarní premiéra nabídne hned několik zajímavých soubojů. Vedoucí Strmilov přivítá ambiciózního jarošovského nováčka, jenž je asi nejpříjemnějším překvapením dosavadního průběhu sezony. Dačická rezerva hostí obrozený Kunžak, Lásenice zase změří síly se suchdolským béčkem a v případě vítězství se na něj dotáhne. Těžká práce ve druhé části OP čeká na Staré Hobzí. Poslední tým tabulky zatím získal pouhých osm bodů a úvodní duel odehraje v Číměři, která také nemá nema rozdávání.

Okresní přebor mužů – 13. kolo (6. a 7. dubna)

Lásenice – Suchdol B (so 16.30), Číměř/N. Bystřice B – Staré Hobzí (so 16.30), Lodhéřov – Stará Hlína (so 16.30), Strmilov – Jarošov (so 16.30), Novosedly – Třebětice B (ne 15), Dačice B – Kunžak (ne 16.30).

Český pohár OFS

4. kolo

Stará Hlína – Kunžak 2:4 (0:1)

Branky: 45. a 77. Vonka – 25., 50., 70. a 75. Koranda. Rozhodčí: Janíček st. - Bicek, Janíček ml. Diváci: 20.

Popelín – Strmilov 2:4 (1:1)

Branky: 26. Matuška, 80. M. Zejda (pen.) - 32. J. Hanzal, 54. Sedlák, 78. Kramer, 89. Kupec. Rozhodčí: Janíček ml. - Bicek, Janíček st. ŽK: 2:0. Diváci: 20.

Lásenice – Dačice B 1:5 (0:2)

Branky: 82. Pavlovský – 35., 50. a 65. Klimša, 30. Burian, 82. Miloš Novák (pen.). Rozhodčí: Bicek – Janíček st., Janíček ml. Diváci: 10.

5. kolo

Dačice B – Popelín 6:1 (2:1)

Branky: 22. Nosek, 35. Klimša, 54. Šlápota, 61. Točík, 77. Fischer, 78. Miloš Novák – 32. Švarc. Rozhodčí: Pavlík – Maňhal, Tomeček. Diváci: 30.

Kunžak – Lásenice 4:1 (0:0)

Branky: 46., 51. a 55. Koranda, 67. Michal Novák – 85. Kodada. Rozhodčí: Tomeček – Pavlík, Maňhal. ŽK: 1:1. Diváci: 30.

Strmilov – Stará Hlína 3:1 (0:1)

Branky: 62. a 78. Martin Novák, 65. O. Nečeda – 17. Marek. Rozhodčí: Maňhal – Tomeček, Pavlík.

Nejlepší střelci

11 – Filip Koranda (Kunžak)

6 – Martin Novák (Strmilov), Mojmír Vonka (Stará Hlína)

4 – Jan Klimša (Dačice B)

Český pohár OFS - konečné pořadí

1. Strmilov 5 5 0 0 14:4 15

2. Kunžak 5 4 0 1 19:8 12

3. Stará Hlína 5 3 0 2 13:10 9

4. Dačice B 5 2 0 3 14:11 6

5. Lásenice 5 1 0 4 4:16 3

6. Popelín 5 0 0 5 5:20 0