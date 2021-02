Termín valné hromady byl původně stanovený na 12. ledna, ale brzy bylo jasné, že protiepidemický systém PES její konání znemožní, takže vedení OFS jako další datum určilo 10. února. Vzhledem k tomu, že v Česku nadále platí nejhorší stupeň pět, jednání se opět posouvá, a to o dalších šest týdnů na středu 24. března.

„Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci je zcela nemožné valnou hromadu upořádat v únorovém termínu. I nadále se Česká republika nachází v nejvyšším stupni PES, který omezuje samotný volný pohyb a z logiky věci tedy vyplývá, že zasedání je vyloučeno. Na základě těchto skutečností dochází k dalšímu odložení valné hromady,“ potvrdil Jindřich Švec, sekretář Okresního fotbalového svazu Jindřichův Hradec.

Zároveň se tak prodlužuje i lhůta, do kdy mohou kluby písemně navrhovat kandidáty na předsedu, členy výkonného výboru i revizní komise. Návrhy je nutné doručit do kanceláře OFS do středy 17. března do 12 hodin.

Po okresních musí následovat volební valné hromady krajských fotbalových svazů a pak celé Fotbalové asociace ČR. Po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra loni v říjnu by si fotbalová veřejnost přála změny ve vedení tohoto hnutí a hlavně demokratické volby.