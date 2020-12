Stávající výkonný výbor OFS Jindřichův Hradec valnou hromadu na tento termín svolává na základě platných stanov a kluby si už za pět týdnů zvolí předsedu, dalších šest členů výkonného výboru a také tři členy revizní komise.

Do fotbalových oddílů na Jindřichohradecku už elektronicky dorazily formuláře na návrhy kandidátů, které je třeba doručit nejpozději do úterý 5. ledna do 12 hodin do kanceláře OFS.

„Kandidáti, kteří budou nahlášeni po tomto termínu, nebudou na kandidátní listinu zařazeni,“ připomíná místopředseda OFS Ivo Ježek.

Vzhledem k říjnovým událostem, kdy byl vzat do vazby nyní už bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, který společně s dalšími 19 osobami čelí obvinění v kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků a na povrch začínají vyplouvat i další praktiky, jichž se on a jeho přívrženci ve fotbalovém prostředí dopouštěli, by nyní měli i ve všech klubech na Jindřichohradecku o to důkladněji zvážit, koho navrhnou a poté zvolí do funkcí.

I ve stávající exekutivě OFS totiž figurují někteří jedinci, kteří jsou spjati s touto kontroverzní osobou. Tito tzv. berbrovci především z řad rozhodčích a delegátů se podle našich informací opět formují a připravují vlastní kandidáty do předsednického křesla i do výkonného výboru.

Na druhou stranu na Jindřichohradecku vzniká i další skupina, především ze zástupců samotných klubů, jež má za cíl změnit současné poměry a chce pomoci k očistě fotbalu na všech úrovních.

Připomeňme, že na valnou hromadu OFS vysílají jednoho delegáta všechny kluby, které se účastní alespoň jedním svým družstvem fotbalové soutěže mužů nebo mají sídlo na území okresu.

Volební valná hromada se bude konat v úterý 12. ledna od 17 hodin tradičně v zasedací místnosti Slovanu v jindřichohradecké Jarošovské ulici.

Stávající výkonný výbor OFS J. Hradec

Předseda: Marek Janíček

Místopředseda: Ivo Ježek

Členové: Jan Hanzal, Jan Pytel, Miroslav Brož, František Zwicker

(jedno místo je neobsazené po úmrtí Gejzy Szücse)