„Hlavním důvodem je klesající počet týmů v nejnižší soutěži, kde jich je pro nadcházející sezonu v obou skupinách jen patnáct a v příštím roce to může být zase méně, jak o tom vypovídají různé signály. Vzhledem k finanční náročnosti především na cestovní výlohy bychom chtěli zachovat dvě skupiny okresní soutěže, takže jsme nakonec přistoupili k zeštíhlení okresního přeboru o dva celky,“ potvrdil předseda Okresního fotbalového svazu Jindřichův Hradec Marek Černoch.

Účastníky přeboru tak čeká nejen bitva o jediné postupové místo, ale rovněž tuhý boj o záchranu. V ideálním případě, kdy z krajské I. B třídy nesestoupí žádný tým z Jindřichohradecka, budou z OP padat tři celky. Při nejhorší variantě, která by nastala při pádu pádu tří mužstev z kraje, by se sešup do okresní soutěže týkal plných šesti klubů!

Novinka však čeká i účastníky okresní soutěže, kde si fotbalisté po absolvování klasické základní fáze zahrají nadstavbovou část. První až čtvrtý tým se v každé skupině zvlášť utkají tříkolově o celkové prvenství, zbylé si zahrají o cenu předsedy OFS. Všem celkům zůstanou body ze základní části.

„Smyslem je vyšší počet zápasů i zatraktivnění soutěže, protože jinak by třeba ve skupině B okresní soutěže při sedmi účastnících každý tým absolvoval za celou sezonu jen dvanáct mistrovských duelů,“ vysvětli Marek Černoch.

Předposlední srpnový víkend je na programu úvodní kolo přeboru mužů, obě skupiny nejnižší okresní soutěže zahájí o dva týdny později, tedy 3. a 4. září.

Připomeňme, že vítězem okresního přeboru se po dramatické zápletce na konci uplynulé sezony stali fotbalisté Slavonic, kteří se tak vrátili do krajské společnosti, sestup potkal pouze včelnické béčko, které však ukončilo činnost. Nováčky přeboru jsou vítězové obou skupin okresní soutěže – Sokol Lodhéřov a FK Dačice B. Z nejnižší třídy se do nového ročníku nepřihlásilo jediné mužstvo, a to slavonické béčko.

Okresní přebor mužů (14 týmů): 1. kolo – 20. a 21. srpna

Sokol Lodhéřov – Sokol Číměř/Jiskra Nová Bystřice B

Jiskra Strmilov – FK Stará Hlína

Rapid Lásenice – FC Peč/Sokol Český Rudolec

Jiskra Chlum u Třeboně – SK Novosedly nad Nežárkou

Sokol Stráž nad Nežárkou – Dyje Staré Hobzí

FK Dačice B – SK Popelín 1932

Sokol Suchdol nad Lužnicí B – TJ Kunžak

Okresní soutěž mužů sk. A (8): 1. kolo – 3. a 4. září

SK Rapšach – AC Buk B

Lokomotiva České Velenice B/Spartak Nová Ves nad Lužnicí – Sloupárna Majdalena

Sokol Halámky/FC Hranice – Blesk Klikov

Hraničář Staňkov – Sokol Plavsko

Okresní soutěž mužů sk. B (7): 1. kolo – 3. a 4. září

Sokol Český Rudilec/FC Peč B – Sokol Třebětice B

Sokol Dešná – Sokol Staré Město pod Landštejnem

Vysočina Cizkrajov – Sokol Jarošov nad Nežárkou

Podyjí Černíč B – volný los