Po říjnových událostech, kdy nyní už bývalý místopředseda FAČR Berbr skončil ve vazbě a společně s dalšími 19 lidmi čelí obvinění v kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků, je teď nejvyšší čas, aby se v jednotlivých okresech zformovali kandidáti, kterým půjde o to, zbavit se kostlivců ve skříni a pokusit se fotbal očistit. Alespoň od toho nejhoršího.

Z těchto lidí vzejdou rovněž delegáti pro krajské volby a pak i valnou hromadu celé asociace, která zvolí nového předsedu a výkonný výbor FAČR. Činovníci v jednotlivých klubech by si to měli uvědomit a do okresních výborů navrhnout a zvolit takové persony, jež budou zárukou, že zářezy od sudích, zastrašování a úplatky vymizí, nebo aspoň nebudou běžnými praktikami fotbalových mocipánů. Je to jedinečná a možná i poslední příležitost pokřivené prostředí fotbalového zákulisí změnit. Neberte to na lehkou váhu!