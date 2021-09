Černíč C – Dačice B 0:9 (0:4) Branky: 10. a 15. Hric, 26. Šlápota, 38. Slabý, 58. Mašata (pen.), 66. Lovětínský, 73. Brtník, 82. Vacek, 85. Leitkep. Bez karet. Rozhodčí: Janák. Diváci: 35.

Stráž – Staré Hobzí nehráno Hosté nahlásili STK rozsáhlou marodku a požádali o přeložení, střetnutí by se mělo odehrát v náhradním termínu 28. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.