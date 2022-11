Nejpovedenější vystoupení si schoval na zápasy v Peči a v Chlumu u Třeboně, v nichž se trefil shodně pětkrát, čtyři branky zaznamenal v souboji se Starým Hobzím a Lodhéřovem. K tomu i hattrick do sítě béčka Dačic.

„Bez spoluhráčů by to určitě nešlo, díky patří hlavně jim. A také trenérovi Vláďovi Vránovi. Ten nám naordinoval styl, jenž nám svědčí a vyprodukuje hodně gólů, mužstvo umí výborně připravit i namotivovat. Jsem rád, že nás vede. Mám v tom taky trochu prsty. Když po dlouho době skončil jeho předchůdce Vlasta Čurda, který si chtěl od fotbalu v této funkci už odpočinout, napadl mě právě Vláďa Vrána, pod kterým jsem před lety hrál v Lomnici nad Lužnicí,“ líčí kanonýr.

Nejlepší střelci OP

31 - Vlastimil Mikuláštík (Stráž)

17 - Šimon Hric (Dačice B)

13 - Miroslav Benda (St. Hlína)

11 - Tomáš Marek (Kunžak)

10 - Tomáš Láf (Číměř)

Stráž tak prošla podzimními bitvami jako nůž máslem a body ztratila pouze ve druhém kole, kdy doma nečekaně jen remizovala 1:1 se suchdolskou rezervou. „To mě mrzí doteď. Hned asi ve druhé minutě jsem neproměnil penaltu, což se na mě asi podepsalo a celý zbytek zápasu jsem byl jalový,“ míní.

Branky střílel jako na běžícím pásu, přesto byla i utkání, v nichž vyšel naprázdno. „Ale třeba v pikantním souboji se Starou Hlínou, který jsme vyhráli 3:1, jsem na všechny naše trefy nahrál, což pak ocenili i protihráči, kteří mi říkali, že mě sice uhlídali jako střelce, ale jinak moc ne,“ směje se.

Stráž šlape jako dobře seřízená mašina a nadále sní o titulu přeborníka Jindřichohradecka. „Samozřejmě z toho máme radost, na tabulku se dobře dívá. Celý tým se na to opravdu dost nadřel, o to je to cennější, Ale nic rozhodnuto ještě ani zdaleka není,“ připomíná, že jarní část sezony může být ještě hodně náročná.

„Absolutně nechci nic předjímat. Musíme se mít na pozoru. Podle tabulky jsou našimi největšími konkurenty hráči Dačic, vůbec bych ještě třeba neodepisoval silnou Starou Hlínu, která na nás sice momentálně ztrácí sedm bodů, ale klidně může zvládnout druhou polovinu soutěže s plným počtem bodů. A víte, jak to je, mohou přijít nějaká zranění, či tresty a komplikace jsou na světě,“ podotkl Vlastimil Mikuláštík.

Moc dobře ví, o čem hovoří. Kvůli vyloučení totiž nedohrál poslední podzimní zápas v Kunžaku a zkraje jarní části se bez něj bude muset strážský soubor obejít. „Mrzí mě to, naposledy jsem byl vyloučený, když jsem končil v dorostu, ale zpět to vzít nejde. Na druhou stranu, jeden hráč mužstvo nedělá a já věřím, že máme tak silný tým, že si poradí i beze mě,“ dodává nejlepší střelec přeboru.

Ten nyní pochopitelně v rámci možností sleduje i probíhající světový šampionát ve fotbale v Kataru, kde fandí především Argentině. „Líbí se mi Messi, tak proto. A on by si na sklonku úžasné kariéry ten světový titul zasloužil. K favoritům řadím i Brazílii, Franci, možná Španělsko,“ naznačuje okruh favoritů.