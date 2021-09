Český trávník okresní přebor mužů – 4. kolo

Popelín – Novosedly (so 13.30), Stará Hlína – Chlum (so 17), Číměř/N. Bystřice B – Staré Hobzí (so 17), Suchdol B – Nová Včelnice B (so 17), Lásenice – Peč/Č. Rudolec (so 14), Stráž – Strmilov (se 14), Slavonice – Kunžak (ne 14.30).

Okresní soutěž mužů sk. A – 2. kolo

Buk B – Č. Velenice B/Nová Ves (so 13.30), Staňkov – Rapšach (so 16), Lodhéřov – Majdalena (so 17), Plavsko – Klikov (ne 16).

Okresní soutěž mužů sk. B – 2. kolo

Jarošov – Třebětice B (so 13.30), Dešná – Český Rudolec/Peč B (so 17), Staré Město – Slavonice B (so 17), Černíč C – Cizkrajov (ne 10.30).

Okresní přebor starších žáků – 1. kolo

Nová Bystřice – Strmilov/Studená (so 10), Nová Včelnice – Dačice (so 10), Kardašova Řečice – Třebětice/Peč (ne 10).