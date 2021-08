V okresním přeboru bude největší pozornost zřejmě upřena do Strmilova, kam zavítá slavonický celek, a také na hřiště v Novosedlech nad Nežárkou, kde se představí průběžný lídr soutěže, společný tým Peče a Českého Rudolce.

První zápasy čekají hráče v nejnižší třídě. Okresní soutěž mužů má opět dvě skupiny po devíti účastnících, takže každé kolo bude mít jeden tým volno. Oproti loňské nedohrané sezoně skončilo béčko Horního Žďáru, které ve skupině B nahradil C-tým Černíče ze sousedního kraje Vysočina. Nově OS bude hrát i Jarošov nad Nežárkou, jenž si dobrovolně vyměnil místo v přeboru s Lásenicí.

Český trávník okresní přebor mužů – 3. kolo

Chlum – Popelín (so 13.30), Novosedly – Peč/Český Rudolec (so 15), Strmilov – Slavonice (so 17), Kunžak – Číměř/Nová Bystřice B (so 17), Staré Hobzí – Stará Hlína (ne 15), Suchdol B – Lásenice (ne 17), Nová Včelnice B – Stráž (ne 17).

Okresní soutěž mužů sk. A – 1. kolo

Klikov – Buk B (so 17), Majdalena – Halámky/Hranice (so 17), Staňkov – Plavsko (ne 10.30), České Velenice B – Lodhéřov (ne 14.30).

Okresní soutěž mužů sk. B – 1. kolo

Český Rudolec/Peč B – Jarošov (so 17), Třebětice B – Černíč C (ne 14), Slavonice B – Dačice B (ne 14.30), Cizkrajov – Staré Město (ne 15).