Nároční vstup do přeboru zažívá lásenický nováček. Ten ve svém úvodním vystoupení dostal lekci ve Stráži (0:4) a po prohraném místním derby v domácí premiéře přivítá Novosedly nad Nežárkou, tedy jednoho z největších favoritů soutěže.

Mezi ně patří i fotbalisté Slavonic, kteří by rovněž rádi navázali na povedené vystoupení na půdě suchdolské rezervy (4:0), ale béčko Nové Včelnice nemusí být snadným soustem. Záleží však, v jaké sestavě dorazí.

Ideální možnost přidat další tři body má Stráž, která se opět předvede svým příznivcům doma v souboji s béčkem Suchdola. Těžká práce asi čeká hráče Kunžaku, kteří zajíždí do Staré Hlíny. Ta určitě nebude chtít inkasovat čtyři góly jako minule ve Strmilově, kde jich však také stejný počet nastřílela a odvezla si aspoň bod.

Popelín ani Staré Hobzí v úvodním kole neuspěly, o to důležitější bude nyní jejich vzájemný střet. O první body bude usilovat rovněž Číměř, jež hostí strmilovský celek, a také Chlum. Mužstvo od Hejtmanu zavítá do Peče.

Český trávník okresní přebor mužů – 2. kolo (21. – 22. srpna)

Popelín – Staré Hobzí (so 13.30), Slavonice – Nová Včelnice B (so 13.30), Peč/Český Rudolec – Chlum (so 14), Lásenice – Novosedly (so 17), Stará Hlína – Kunžak (so 17), Číměř/Nová Bystřice B – Strmilov (ne 14), Stráž – Suchdol B (ne 14).