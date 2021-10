V okresním přeboru bude v 11. kole patrně největší pozornost upřena do Novosedel nad Nežárkou, kde čtvrtý tým tabulky přivítá druhý Strmilov. Velký náboj bude mít i místní derby sousedů v tabulce, v němž Stará Hlína vyzve Stráž nad Nežárkou.

Jasný hit v okresní soutěži sk. A nabízí v závěrečném kole úvodní části tohoto ročníku souboj dosud neporažených týmů o první příčku. K němu do Lodhéřova dorazí klikovský Blesk. Ve druhé skupině zase bude zajímavé sledovat, zda Cizkrajov uhájí na půdě dačického béčka pozici lídra tabulky.

Český trávník okresní přebor

11. kolo: Chlum – Kunžak (so 11), Popelín – Suchdol B (so 11), Peč/Český Rudolec – Nová Včelnice B (so 14), Stará Hlína – Stráž nad Nežárkou (so 14.30), Číměř/Nová Bystřice B – Slavonice (so 14.30), Novosedly – Strmilov (so 14.30), Staré Hobzí – Lásenice (ne 14.30).

Okresní soutěž mužů sk. A

9. kolo: Buk B – Staňkov (so 11), Plavsko – Rapšach (so 11), Halámky/Hranice – České Velenice B/Nová Ves (so 14.30), Lodhéřov – Klikov (so 14.30).

Okresní soutěž mužů sk. B

9. kolo: Jarošov – Dešná (so 11), Staré Město – Třebětice B (so 14.30), Černíč C – Český Rudolec/Peč B (ne 10.30), Dačice B – Cizkrajov (ne 14.30).