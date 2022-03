Ve skupině A vyhrály oba favorizované celky. Stará Hlína nadělila Majdaleně půltucet branek a Stráž si poradila se společenstvím velenického béčka a Nové Vsi. Vítězové si to o víkendu v přímém souboji rozdají o to, kdo postoupí do finále Zimního poháru.