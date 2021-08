Klub s atraktivním názvem Rapid po vzoru vídeňského velkoklubu začal psát svou historii v roce 1978 a největší slávu zažíval zhruba před čtvrtstoletím, kdy patřil k předním týmům okresního přeboru. Postupně přišel pád a stagnace v okresní soutěži. V posledních letech se sice pokoušel probít zpět mezi elitní celky přeboru, ale pokaždé mu k tomu něco málo chybělo, nebo měl zrovna smůlu, že právě narazil na někoho, kdo měl ještě vyšší ambice a možnosti.

Vyšlo to až nyní, v divné době způsobené zásahem pandemie koronaviru, kdy se poslední dvě sezony nedohrály. Po té minulé, v níž se stihlo jen osm kol, se s účastí v okresním přeboru dobrovolně rozloučili fotbalisté Jarošova nad Nežárkou, kteří šli od porážky k porážce a sami naznali, že bude lépe začít znovu a postupně budovat nový konkurenceschopný tým.

Z okresního fotbalového svazu proto putovala do Lásenice nabídka k posunu administrativní cestou o soutěž výš, aby se zaplnil počet účastníků OP na obvyklých čtrnáct. Představitelé Rapidu na ni po zvážení okolností kývli.

„Udělali jsme v klubu referendum mezi všemi hráči a z něho vyplynulo, že devětadevadesát procent z nich bylo pro postup,“ líčí dlouholetá opora lásenických fotbalistů a předseda Rapidu Petr Boček, kterého si vloni valná hromada klubu zvolila do čela po zesnulém zakladateli a dlouholetému šéfovi oddílu Oldřichu Moravcovi.

Rapid Lásenice.Zdroj: archiv klubu

Během dlouhé jarní a letní pauzy bylo na spadnutí spojení s nedalekým Sokolem Plavsko, kde by se pod hlavičkou Lásenice B hrála nejnižší soutěž, ale v tamním oddílu si to na poslední chvíli rozmysleli, přestože už to schválil i výkonný výbor Sokola. Do Rapidu se však stěhují tři výrazné plavecké opory.

Konkrétně jde o vyhlášeného kanonýra Jiřího Heřmánka, obránce Petra Písaře a jeho bratra záložníka Vojtěcha. „Z našich zdrojů jsme doplnili kádr o talentovaného Josefa Richra a pomoc nám přislíbil i zkušený defenzivní štít Josef Chodil, který v posledních letech nehrál. Jiné změny na straně odchodů ani příchodů neregistrujeme,“ podotkl Petr Boček.

Rapid určitě nemá žádné přehnané ambice. Rád by byl zpestřením přeboru a jeho hlavním cílem je udržet se.

„Chceme, aby to kluky bavilo a vyzkoušeli si vyšší soutěž. Rádi bychom se v ní zachránili, ale pokud se to nepovede, rozhodně z toho nebudeme dělat žádnou tragédii. Prostě si chceme okresní přebor zkusit, protože ze současného kádru jej prakticky nikdo nepamatuje,“ reagoval předseda.

Rapid, to ale v současnosti není už jen tým mužů. V Lásenici se v posledních letech povedlo obnovit činnost mládežnických družstev a momentálně má klub předpřípravku, přípravku i žáky. „Děti mají zájem, trénovat chodí třikrát týdně i nyní o prázdninách, což je fajn,“ přikyvuje Petr Boček.

Kromě fotbalových záležitostí jej těší především fakt, že se v loňském roce konečně povedlo vybudovat umělé zavlažování hrací plochy, o jehož realizaci se v Lásenici hovořilo opravdu dlouhou řádku let.

„Získali jsme na to dotaci a s přispěním obce, která nám na hřiště přivedla vodu, se to povedlo. Obci za to patří dík, zároveň je naším největším sponzorem. Navíc jsme také částečně zrekultivovali trávník,“ doplnil předseda lásenického Rapidu, jehož fotbalový areál z roku 1987 i přes vrub času patří na Jindřichohradecku stále k těm nejlepším.

V prvním kole okresního přeboru nastoupí Lásenice v neděli 15. srpna v místním derby na půdě sousední Stráže nad Nežárkou (14 hodin), takže hned na úvod sezony se příznivci mají na co těšit.